Все для фронта: Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Томичи принимают поздравления: 2 июля 2020 года указом президента РФ областному центру присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Согласно федеральному закону, оно присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Формально все точно, однако сухие фразы не способны выразить, какой ценой дались трудовые подвиги тыловому Томску.

Жизнь, опаленная войной

В начале войны это был вполне заштатный город, даже не областной центр, отличительной приметой которого служил разве что первый в Сибири университет. Сразу же, в первые недели Великой Отечественной, в Томск пошли эшелоны с оборудованием предприятий, эвакуированных из европейской части СССР. Всего город принял более трех десятков заводов и фабрик, дал приют более чем 50 тыс. сограждан с территорий, захваченных фашистами.

Многие рабочие ушли в действующую армию, между тем в городе бурно разворачивалась промышленность, вводились в строй эвакуированные предприятия. Возникла острая нужда в кадрах, и сотни томичей – женщин, подростков, пенсионеров – добровольно пошли на производство взамен мужчин, ушедших на фронт. Все предприятия были переведены на военное положение: установлен 11-часовой рабочий день, шестидневная трудовая неделя, отпуска отменялись, сверхурочные работы стали обязательными.

Томичи превышали все мыслимые планы, поставляя для военных нужд миноискатели, прицелы, танковые стартеры и шины, шпалы, манометры, запалы для гранат, амортизаторы, противогазы, подшипники и многое другое. Кроме того, на местных предприятиях выпускали бытовые принадлежности, продукты питания, медикаменты; все это тоже было необходимо бойцам.

Памятник труженикам тыла был установлен в областном центре в октябре 2014 года.Фото: из открытых источников

На тыловой Томск была возложена и другая серьезная обязанность. Уже летом 1941-го медики начали оказывать помощь раненым бойцам, а всего за годы Великой Отечественной два десятка госпиталей поставили на ноги более 100 тыс. человек.

Сколько жизней спасли изготовленные томичами вакцины и сыворотки, и вовсе не подсчитать. Томский институт эпидемиологии и микробиологии обеспечивал армию и гражданское население противобактерийными и антивирусными препаратами, поскольку аналогичные учреждения в европейской части страны не работали. Вместе с учеными Томского мединститута эпидемиологи активно занимались разработкой новых вакцин и лекарственных средств. А в 1944-м начали производство антибиотиков – пенициллина и грамицидина, перевернувших тогдашнюю медицину.

В годы войны госпитали Томска вернули в строй десятки тысяч раненых бойцов.Фото: из открытых источников

Война потребовала коренной перестройки и в жизни научного сообщества: на первый план вышли задачи, продиктованные военной обстановкой. Для их решения уже 27 июня 1941 года был создан Томский комитет ученых, объединивший более 400 исследователей разных областей знания. Первоочередной целью комитета стало укрепить связи между наукой и промышленностью.

При этом томские учебные заведения не прекращали обучение студентов: вузы выпустили в период ВОВ более 3 600 врачей, инженеров, педагогов и других специалистов, а техникумы – 1 500 выпускников. И это тоже был вклад в общую победу советского народа!

В знак признания и благодарности

Итак, в числе российских муниципалитетов, претендующих на звание «Город трудовой доблести», минувшей весной был назван и Томск. По закону основаниями для его присвоения являются награждение предприятий и их работников госнаградами в военное время, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей.

Заметим, таким свидетельством может служить книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945 гг.», которая вышла в свет в мае 2020-го. Это юбилейное издание – своеобразная летопись самозабвенного труда всех томичей – инженеров и рабочих, ученых, педагогов и медиков, деятелей культуры, журналистов. «Наш долг – бережно хранить память обо всех героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, всех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом. И беречь историю. Настоящую, правдивую историю военной повседневности, без приукрашивания, но и без искажений», – отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Инициативу муниципальных властей о награждении Томска поддержали депутаты городской и областной Думы, советы ветеранов. С 25 июня по 1 июля было организовано и народное голосование: по его итогам 145 306 томичей высказались за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести».

Инициативу о присвоении Томску почетного звания поддержали свыше 145 тыс. горожан.Фото: из открытых источников

И вот наступил момент истины: президент РФ Владимир Путин поддержал присвоение почетного звания сразу 20 городам из 28, подавших заявки. Об этом глава государства сообщил 2 июля на заседании российского оргкомитета «Победа», в тот же день подписав соответствующий указ.

В Сибири, помимо Томска, отмечена трудовая доблесть жителей Омска, Новосибирска, Иркутска и Новокузнецка. Также в список вошли Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Казань, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иваново и Боровичи. Сразу же в некоторых городах были устроены праздничные фейерверки (поздно вечером в четверг залпы прогремели в соседнем Новосибирске).

Власти соседнего Новосибирска устроили фейерверк в честь присвоения почетного звания.Фото: из открытых источников

Стела с гербом и салют

В городах трудовой доблести будут установлены стелы с изображением муниципального герба и текстом указа президента. Вчера, не откладывая приятные хлопоты, градоначальник провел выездное совещание, где вместе с представителями администрации и общественности обсудил место установки памятного знака.

В качестве вариантов были предложены, в частности, Губернаторский квартал и Новособорная площадь. Однако, уточнил мэр, по указу стела должна стоять там, где проводятся официальные мероприятия в День Победы. Поэтому лучшим вариантом размещения, скорее всего, станет Лагерный сад.

Тем временем специалистам мэрии дано поручение в течение недели подготовить варианты визуализации стелы. Ее намерены установить к 3 сентября, когда будет отмечаться 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Профинансировать изготовление и установку стелы городу поможет местный бизнес, считает Иван Кляйн. Как и организовать салют, который отныне может проводиться три раза в год: 1 мая, 9 мая и в День города.