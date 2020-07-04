2020-07-04T05:46:26+03:00
Недвижимость

Развязка близится: «прокол» под железной дорогой будет закончен через неделю

Сдать в эксплуатацию крупнейший в Томске инфраструктурный объект планируется к концу 2020 года
Антонина Ленская
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При строительстве тоннеля эти метровые трубы примут на себя всю тяжесть сооружения.При строительстве тоннеля эти метровые трубы примут на себя всю тяжесть сооружения.Фото: из открытых источников
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Передвигаться по площади Южной и далее, по Богашевскому тракту, сейчас довольно затруднительно. Власти просят томичей и гостей города отнестись к этому с пониманием: строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга - Томск на 76-м километре вступило в решающую фазу.

Тридцать труб под землей

По данным обладминистрации, общая стоимость реализации проекта составит около 1,8 млрд рублей. Сооружение автомобильной развязки в южной части города началось в 2017-м. Специалистам «Областного ДРСУ» (подрядчика на финальном этапе работ) предстоит построить тоннель под железной дорогой и расширить до шести полос Богашевский тракт на участке, примыкающем к площади Южной.

В июне Правительство РФ выделило Томской области еще 150 млн рублей на завершающий этап строительства. Таким образом, только в 2020 году регион получил от Федерации на «южную» развязку уже 650 миллионов. Нынешний год для масштабного объекта станет финальным, напомнил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Вчера, 3 июля, он проинспектировал процесс прокладки тоннеля под железнодорожным полотном, который соединит Коларовский и Богашевский тракты, а также оценил ход дорожных работ на пересечении с ул. 19-й Гвардейской дивизии.

Вице-губернатор Игорь Шатурный обсудил с дорожниками детали реализации масштабного проекта. Фото: из открытых источников

Вице-губернатор Игорь Шатурный обсудил с дорожниками детали реализации масштабного проекта.Фото: из открытых источников

– Сейчас происходит сдавливание верхнего несущего пояса из труб диаметром один метр. Сегодня производится погружение 22-й трубы, всего их потребуется около тридцати, – рассказал Владимир Веник, заместитель директора по производству ГУП ТО «Областное ДРСУ». – Этот этап заканчивается через неделю. Все дополнительные операции и сметы согласованы, работы ведутся в штатном режиме.

Работы в рамках графика

«Идем в графике», заверил замгубернатора и журналистов представитель подрядчика. Как сообщил Владимир Веник, в четверг были завершены работы на новом участке: там запущено движение автотранспорта, установлены столбы освещения. «Работы по нанесению нового асфальта на вторую, встречную часть дороги начнем сегодня. Где-то месяц займет досыпка почвы, в конце августа начнется укладка асфальта. Окончание работ планируем к 1 сентября», – сказал он.

Вице-губернатор, похоже, остался удовлетворен результатами инспекционной поездки. «Мы сегодня провели очередной штаб, посмотрели, как ведутся работы, все подрядчики идут в рамках графика. По дороге, как вы сами видите, транспорт уже ездит, – отметил Игорь Шатурный. – Основной объект, и, конечно, самый сложный, – это строительство тоннеля. Вчера из-за сильного дождя затруднение было, но сейчас все работы продолжаются. Все задачи, поставленные губернатором, мы выполним, ресурсы имеются. В декабре 2020 года объект будет сдан».

Движение по участку трассы открыто, специалисты заканчивают менять столбы освещения. Фото: из открытых источников

Движение по участку трассы открыто, специалисты заканчивают менять столбы освещения.Фото: из открытых источников

Вниманию пешеходов!

Для прохожих и водителей строительство объекта сопряжено с немалыми сложностями. Так, несколько дней назад мэрия Томска предупредила горожан, что с 29 июня до 29 сентября будет закрыт пешеходный переход через Богашевский тракт рядом с ул. 19-й Гвардейской дивизии. Пешеходам предлагают пользоваться ближайшим переходом – на ул. Красноармейской, возле Транспортной площади, хотя до него, прямо скажем, далековато.

Со вчерашнего дня, 3 июля, поток транспорта, движущегося в сторону аэропорта, на участке Богашевского тракта в направлении от ул. 19-й Гвардейской дивизии переведен на новую автодорогу. При этом движение автомобилей по направлению из аэропорта в Томск не меняется.

Наконец, с 8 часов 6 июля до 17 часов 27 июля движение ограничат во внутриквартальном проезде от пересечения с ул. Красноармейской до дома № 135. Здесь необходимо провести вынос сетей водопровода, что тоже связано со строительством транспортной развязки. «Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути», – призывают городские власти... И обращать внимание на дорожные знаки, добавим мы.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при выезде на Богашевский тракт. Фото: из открытых источников

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при выезде на Богашевский тракт.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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