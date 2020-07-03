Ни пуха, ни пера! Выпускники томских школ сегодня начинают сдавать ЕГЭ

Сегодня,3 июля,выпускники российских, в том числе и томских, школ приступают к сдаче единых государственных экзаменов. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в этот отлаженный годами процесс. Впервые одиннадцатиклассники были вынуждены готовиться к аттестации в дистанционном формате (очные консультации с педагогами им разрешили лишь в июне). Кроме того, также впервые, школьникам, не планирующим поступать в вузы в этом году, экзамены разрешили не сдавать.Наконец, сами испытания состоятся на месяц позже обычного и проводить их из-за коронавируса будут с соблюдением особых мер эпидбезопасности.

Кто-то сдает, кто-то отдыхает

По данным областного департамента общего образования, ЕГЭ-2020 в Томской области будут сдавать 5403 человека, включая 4448 выпускников этого года, остальные – выпускники прошлых лет. 1340 томских одиннадцатиклассников, простившихся в этом году со школой и не планирующих поступать нынешним летом в вузы, воспользовались своей «коронавирусной» льготой и отказались от сдачи ЕГЭ. В областной столице таких насчитывается 427, есть они и в каждом из муниципалитетов региона. Остальным, с 3 по 23 июля, предстоит волнительный экзаменационный «марафон». Всего в Томской области подготовлено 57 пунктов проведения ЕГЭ.

По новым правилам, в аудитории должно быть не больше 10 экзаменующихся.Фото: из открытых источников

Согласно графику

Согласно графику, утвержденному Рособрнадзором, 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. В Томской области их напишут 1626 выпускников, в том числе, по литературе — 360 человек, по географии — 201, по информатике — 1065. Результаты экзаменов по литературе и географии участникам ЕГЭ будут известны не позднее 17 июля.

6 и 7 июля, в два этапа, состоится самый массовый экзамен по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 – по истории и физике, 16 – по обществознанию и химии, 20 – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, на 22 и 23 июля запланирована устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Математика базового уровня из числа предметов исключена.

Резервных дней в основной период сдачи предусмотрено два: 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, а 25 – по всем предметам. Помимо этого, ребята, которые не смогли по уважительным причинам принять участие в экзаменах в основной период, могут сдать их в августе. 3 августа для них пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 – по русскому языку, 7 – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части по иностранным языкам. Наконец, 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Шахматная рассадка и градусник на входе

Один из самых главных вопросов, волнующих сейчас родителей - как будет обеспечена эпидемиологическая безопасность детей? Ведь коронавирус никуда не делся…

- Экзамены будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Это обязательная термометрия на входе всех участников экзаменационной кампании, использование масок в пункте проведения ЕГЭ, предварительная и последующая обработка и проветривание всех помещений. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, ученики будут сидеть в шахматном порядке с соблюдением дистанции не менее полутора метров друг от друга, и не более 10 человек в классе. Для этого мы задействовали больше аудиторий, чем в прошлые годы, - рассказала Ирина Грабцевич, начальник областного департамента общего образования. Она также отметила, что в каждом из 57 пунктов сдачи назначен сотрудник, ответственный за санэпидрежим, который будет следить за соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Кстати, сидеть в масках и в перчатках на экзамене от детей никто не требует. Это по желанию.

Сидеть на экзамене в маске и в перчатках дети могут, если сами этого захотят.Фото: из открытых источников

Только по месту жительства

Еще одно важное нововведение, вызванное пандемией коронавируса: все дети будут сдавать экзамены только в своих муниципалитетах. Раньше, если выпускников, выбравших какой-то предмет, насчитывалось в каком-то из районов всего несколько человек, их могли направить к соседям, на так называемый "сборный" пункт проведения Единого госэкзамена.

- В этом году у нас все будут сдавать в своих муниципалитетах, мы не будем перевозим участников экзамена. Поэтому в ряде районов есть сельские школы, где завтра будут сдавать по одному ребенку. Это была наша принципиальная позиция, – рассказала глава департамента общего образования.

Так, например, по одному ребенку будут сдавать ЕГЭ в Клюквинской и Сайгинской средних школах Верхнекетского района, в школе города Кедровый, в Новоюгинской школе Каргасокского района. В школе села Кожевниково Кожевниковского района будут сдавать экзамен всего трое ребят.

Ирина Грабцевич:"В Томской области есть сельские школы, где будут сдавать ЕГЭ по одному ребенку".Фото: из открытых источников

Под контролем наблюдателей

Еще одна особенность проведения в Томской области ЕГЭ- 2020 – привлечение в качестве общественных наблюдателей студентов старших курсов средне-профессиональных учебных организаций. Они будут осуществлять контроль за объективностью проведения процедуры, соблюдением регламента ЕГЭ, фиксировать все возникшие нарушения.

- Затем каждая ситуация будет разрешаться индивидуально. Конфликтные комиссии будут работать дистанционно, этот формат мы апробировали еще в прошлые годы с удаленными населенными пунктами, – рассказали в департаменте общего образования.

В части технологий (распечатка КИМ в аудитории, видеонаблюдение и т.д) проведение итоговой аттестации не изменилось.

Подготовка и проведение ЕГЭ во время пандемии стали особым испытанием для педагоговФото: из открытых источников

По данным Рособрнадзора, всего в 2020 году единый государственный экзамен будут сдавать около 797 тыс. молодых россиян, в том числе 692 тысячи выпускников этого года. Ни пуха, ни пера, вам, будущие студенты!