«Жировки» не порадуют: с 1 июля в Томской области вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля 2020 года по всей России, в том числе и в Томской области, подорожают коммунальные услуги для населения и предприятий. В среднем по стране стоимость коммунальной «корзины» возрастет на 2,4-6,5%.

Сильнее всего она подорожает на Северном Кавказе: там прибавка составит от 6,5% (Чечня) до 5,2% и 5,1% (Дагестан и Ингушетия). В столице тарифы увеличатся на 5%, в Ненецком автономном округе разница будет самой небольшой - подорожание составит всего 2,4%. В Томской области рост тарифов составит в целом 4,7 %.

При этом тарифы на отдельные виды услуг, например, на электричество или на воду, могут вырасти и более заметно.

Напомним, плановое повышение тарифов происходит в стране ежегодно, и соответствующие документы утверждаются заранее. Решение об увеличении расценок на 2020 год было принято еще прошлой осенью, когда никто не мог и предположить, что в мире разразится коронавирусная пандемия. Весной, когда стало очевидно, что карантинные меры больно ударили по экономике и доходам россиян, были надежды, что грядущее повышение цен может не состояться. Но в итоге власть, основываясь на выкладках Минстроя, посчитала, что любое послабление будет грозить отрасли ЖКХ серьезным недофинансированием. Например, выпадающие доходы от заморозки тарифов за тепло- и водоснабжение оценили более чем в 300 млрд рублей. Да еще и долги россиян за коммуналку составляют более 700 млрд рублей. Так что повышению быть…

Однако стоит отметить, что в ряде регионов отдельные коммунальные услуги будут оказываться по расценкам 2019 года. Например, в Иркутской области не изменится цена на холодное водоснабжение и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), взносы на капитальный ремонт, в Нижегородской области останутся неизменными тарифы на отопление.

Сколько будем платить?

В Томской области подорожает весь набор коммунальных услуг.

- Все тарифы на 2020 год были приняты в октябре-декабре 2019 года. Увеличение тарифов не связано с торможением экономики (из-за пандемии СOVID-19), оно связано с изменением стоимости товаров, работ и услуг, приобретаемых регулируемыми организациями для обеспечения деятельности. Пересмотр планового роста тарифов может произойти, если правительство РФ примет правовые акты об изменении порядка тарифного регулирования на фоне распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время основания для пересмотра тарифов в законодательстве отсутствуют, - сообщил областной департамент тарифного регулирования.

Согласно предоставленным данным, начиная с 1 июля за тепловую энергию томичи будут платить больше на 7,2%, за водоснабжение и водоотведение - на 5%, за электроэнергию - на 4,5%, за вывоз ТКО - на 5%.

С учетом роста тарифов на воду принятие ванны станет более дорогим удовольствием.Фото: из открытых источников

В абсолютных цифрах это выглядит так. Киловатт электричества для томских домов, оборудованных стационарными электроплитами, будет стоить 2,56 руб. вместо 2,45 руб. Горожане, жилье которых не оборудовано электроплитами, вместо 3,5 руб. за киловатт-час будут платить 3,66 руб. Кубометр холодной воды в Томске подорожает более чем на 3 рубля - с 46,51 до 49,81 руб. Тариф на водоотведение вырастет на 2 рубля за куб: с 32,66 до 34,6 руб. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО после 1 июля вместо 214,35 руб. составит 218,85 руб. за кубометр. С учетом нового норматива ежемесячно каждый житель многоэтажки будет платить за вывоз мусора 54,71 руб. (вместо 53,59), житель частного дома 55,99 руб. (вместо 54,84 руб.). Стоимость гекакалории для потребителей централизованной системы водоснабжения Томска возрастет с 1812,07 до 1942,54 руб.

Если нет денег…

По каждому из тарифов вроде удорожание не существенное, но если все суммировать, получится весьма ощутимая дополнительная нагрузка для бюджета многих семей. Части из них готово помочь государство. Например, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами - 13%, можно получить субсидию на эти статьи расходов. Первоначально оформить субсидии на ЖКУ томичи могут в центрах социальной поддержки населения.

Рост тарифов станет ощутимой нагрузкой для малоимущих граждан.Фото: из открытых источников

Если срок получения уже оформленной субсидии на ЖКУ истекает до 1 октября 2020-го, выплата будет продлена автоматически на следующие полгода. Специально обращаться в центры социальной поддержки для этого не нужно. За апрель и май такая выплата продлена почти 10 тысячам получателей, рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

Кроме того, до конца 2020 года россияне защищены от штрафов (пени) и отключений услуг за задолженности по коммунальным услугам. Мораторий на подобные меры наказания неплательщиков введен в апреле - в целях снижения негативного влияния последствий пандемии COVID-19 на финансовое состояние граждан.