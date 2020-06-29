Копить нельзя купить: Томская область вошла в топ-10 российских регионов по доступности приобретения жилья

Томская область заняла 10-е место в рейтинге 85 российских регионов по доступности приобретения жилья. По данным исследования РИА Новости, здесь семья с одним ребенком и со среднестатистической зарплатой сможет накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров примерно за 4,3 года.

Проблема собственного жилья для большинства российских семей не теряет своей остроты вне зависимости от происходящих в стране перемен и экономической ситуации. Хотя сегодня росту возможности улучшить жилищные условия способствует ипотечное кредитование, в силу различных причин не каждый может воспользоваться этим инструментом. И семьям по-прежнему приходится копить деньги на квартиру.

Эксперты РИА Новости оценили возможности использования собственных средств для покупки квартиры, подготовив очередной, пятый по счету, рейтинг регионов по доступности жилья.

На десятом месте – томичи

Традиционно рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления для семей со средней по региону чистой заработной платой (без НДФЛ) и минимальными тратами. По данным РИА Новости, в среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2020 года нужно копить 4,6 года.

Верхние строчки рейтинга по доступности приобретения жилья занимают Магаданская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь среднестатистической семье с одним ребенком потребуется менее трех лет для того, чтобы накопить на стандартную двухкомнатную квартиру.

Чтобы Чтобы купить стандартную «двушку», в Томской области средней семье надо копить четыре с лишним года.Фото: из открытых источников

Наконец, десятое место в новом рейтинге заняла Томская область. Согласно исследованию, здесь среднестатистической семье с одним ребенком на квартиру площадью 60 кв. метров по текущим ценам придется копить 4,3 года. Отметим, что экономическая ситуация в регионе несколько улучшилась по сравнению с 2019 годом, когда период накопления составлял 4,7 года.Четвертое место в рейтинге занимает Тюменская область, где семье придется копить 3 года, на пятом – Мурманская область (3,2 года), на шестом – Камчатский край (3,3 года). Седьмое место заняла Челябинская область (4,1 года), на восьмом и девятом расположились Республика Коми и Кузбасс (по 4,1 года).

В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2020 года. В Томской области средняя стоимость квартиры площадью 60 «квадратов» на начало 2020 года составляла 2,5 млн рублей.

Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает город Севастополь. По расчетам, там семье с одним ребенком понадобится более 15 лет на то, чтобы накопить на квартиру. Чуть больше 14 лет придется копить семьям в Чечне и Карачаево-Черкесии, свыше 13 лет – в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Жилье в Крыму, и в частности, в Севастополе - одно из самых недоступных в стране.Фото: из открытых источников

Жилье стало доступнее

Согласно результатам исследования РИА Новости, доступность жилья в целом по России немного выросла. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на квартиру, по сравнению с 2019 годом сократился в 60 регионах страны. В 18 субъектах РФ этот срок вырос, в трех ситуация не изменилась.

Итак, по состоянию на первый квартал 2020 года на среднестатистическое жилье россиянам нужно копить 4,6 года – против пяти лет в 2019-м. Эксперты объясняют это опережающими темпами роста номинальной начисленной зарплаты и суммы депозитов физических лиц по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

Добавим, что по итогам первого квартала 2020-го цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке выросла по России на 5,9%. Хотя в регионах единой динамики не прослеживается: в 23 субъектах средняя цена за «квадрат» снизилась, еще в 60 – выросла. (Данные по ценам на жилье в Ямало-Ненецком АО и на Чукотке Росстат не приводит).

Кстати, входящие в первую пятерку по доступности жилья регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей. На семью с одним ребенком в каждом из них потенциально остается более 49 тыс. рублей свободных денежных ресурсов.

В замыкающую рейтинг группу, как уже сказано, входят представители южных регионов и Северного Кавказа. Длительные сроки, необходимые семьям для накопления средств на жилье, эксперты объясняют низким уровнем номинальных начисленных зарплат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. А в Крыму и Севастополе значительным препятствием для решения жилищного вопроса являются высокие цены на жилье, превышающие среднероссийский уровень.

Только цифры

Как сообщает Единый ресурс застройщиков РФ (ЕРЗ), совокупный ввод жилья России в январе-мае 2020 года составил 22,2 млн кв. метров. Это на 8,1%, или на 2 млн кв. м меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ввод жилья в Российской Федерации за четыре месяца снизился в основном за счет индивидуального жилищного строительства. В ИЖС он составил 11,5 млн кв. м против 13 млн «квадратов» за тот же период прошлого года, то есть упал на 11,7%. Ввод жилья застройщиками снизился не так сильно – всего на 4%.

Несмотря на пандемию, в январе-мае томские строители сдали больше жилья, чем годом ранее.Фото: из открытых источников

По данным ЕРЗ, в мае в России было введено 3,6 млн кв. метров жилья, что на 20,5% (на 0,9 млн кв. м) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Между тем в Томской области статистики отмечают рост объемов строительных работ в начале 2020 года. В том числе, активнее велось жилищное строительство: за январь-май в регионе введено 89,9 тыс. кв. метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го.