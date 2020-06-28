Коронавирус в Томске, последние новости на 29 июня 2020 года: в обсерваторах находятся 30 вынужденных «постояльцев»

На утро 29 июня в Томской области подтверждено 2144 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 55 были выявлены вчера. Это минимальный суточный прирост за период с 15 июня.

- У 22 человек из вновь заболевших томичей имеются признаки ОРВИ, у четырех пневмония. У оставшихся 29 инфекция протекает бессимптомно, - рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление сразу 38 человек. Таким образом, общее число жителей региона, победивших коронавирус, на сегодняшний день достигло 960 человек.

Статистика на утро 29 июня такова...Фото: из открытых источников

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 53,1% (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 245,2 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции равен 0,97. Пока он не будет ниже 0,5 в области не откроются заведения общепита, детские лагеря, фитнес-залы и т.д.

В обсерваторах на карантине находятся 30 томичей, вернувшихся из-за границы и российских регионов.

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