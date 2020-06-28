Маски носить, с чужими не спать: каким будет сезон 2020 года на российских курортах

Российские регионы постепенно смягчают меры, принятые из-за угрозы коронавирусной инфекции. В минувшую пятницу глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что с 1 июля 67 субъектов РФ начнут принимать туристов.

Глава ведомства отметила, что надеется на отмену обязательного наличия справки об отсутствии коронавируса, которую отдыхающие должны предъявлять в российских санаториях. По ее словам, «это требование мешает работать туристическому комплексу и комфортно планировать путешествия туристам».

Незнакомцы в номере

Уже вчера, 27 июня, стало известно, что Роспотребнадзор действительно отменил требование о том, что отдыхающие должны иметь такие справки. В рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений внесены соответствующие изменения.

Тем не менее, потенциальные курортники должны будут предоставить справку о том, что они не контактировали с больными в последние 14 дней. Получить этот документ в медорганизации необходимо не позднее, чем за три дня до отъезда. Кроме того, для заселения нужна курортная карта, но это уже традиционное требование.

Другие важные изменения касаются размещения в санаториях и здравницах. Главное, что Роспотребнадзор разрешил заселять в один номер двух незнакомых людей. В общие номера можно заселять членов семьи, проживающих вместе людей и гостей с сопровождающими. (Ранее рекомендовалось заселять в номера по одному человеку, а в общие номера – только членов семьи или людей с сопровождающими).

Сегодня даже в сочинских здравницах все места сможет заполнить только волшебник.Фото: из открытых источников

Столовые, рестораны и кафе в санаториях смогут работать как другие заведения общепита, то есть с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса. Поначалу рекомендовалось доставлять еду в номер, а питание в столовых и кафе допускалось только при условии не больше одного человека за столом (кроме семей и тех, кто проживает на отдыхе вместе).

Безусловно, во время поездок отдыхающим не следует забывать о мерах профилактики в общественных местах: носить медицинскую маску и соблюдать безопасную дистанцию, а уходя далеко от отеля, брать с собой запас СИЗ. По счастью, хотя бы пляжи на курортах разрешено посещать без масок…

По мнению Зарины Догузовой, в первую неделю июля региональные власти продолжат снимать ограничительные меры, препятствующие туризму. А стало быть, в эти сроки курортный сезон начнется в подавляющем большинстве регионов.

За границу – ни ногой

Напомним, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в страну.

Пляжи Испании пока закрыты для русских туристов.Фото: из открытых источников

Если кто-то решится на подобное приключение, после возвращения в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет. Об этом предупреждала в начале июня Анна Попова, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

– Мы строго рекомендуем не планировать и ограничить международный туризм. Что касается внутреннего туризма, то здесь рекомендуется все-таки посещать места отдыха, санаторно-курортные учреждения или места туристического интереса в границах своего субъекта по месту проживания. Ну, в крайнем случае, соседние субъекты. Потому что значительные переезды сопряжены с риском контакта с максимально большим количеством народа, – подтвердил замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

Санатории Алтая снова начали принимать туристов.Фото: из открытых источников

Правда, в отечественные места отдыха народ пока тоже не рвется. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, из-за пандемии COVID-19 спрос на поездки туристов внутри страны упал по сравнению с прошлым годом в десять раз.

С известной осторожностью можно сказать, что сейчас ситуация начинает выправляться, пусть и медленно. Так, ВТБ изучил затраты россиян на туристические поездки в первой половине июня 2020 года. Всего за это время, по данным эквайрингового бизнеса банка, объем заказов в турагентствах составил 320 млн рублей, что почти в три раза превосходит цифры за аналогичный период мая и почти в 3,5 раза – апреля. Заметный рост зафиксирован во всех смежных сегментах: бронирование отелей, железнодорожных и авиабилетов.

Хотя до показателей февраля-марта уровень расходов российских граждан пока не восстановился. А многие гостиницы и санатории просто не готовы принимать туристов, несмотря на формальное возобновление курортного сезона. Рекомендации надзорного ведомства по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции серьезно затруднили их работу. Участники рынка опасаются, что 10-30% мест размещения в нынешнем сезоне могут не открыться, и ждут падения оборотов на порядок.

Вместо напутствия

К сведению: санатории Алтайского края одними из первых в стране начали принимать отдыхающих после коронавирусных ограничений. Правда, и там пока доступны только санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии. В Белокурихе, например, полтора десятка здравниц распахнули двери для желающих восстановить физическое и душевное равновесие после самоизоляции. Пожалуй, для томичей это ближайший регион, куда можно отправиться на отдых с минимальным риском.

У томичей все рядом: три с половиной часа, 270 километров – и вы в санатории «Чажемто»Фото: из открытых источников

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