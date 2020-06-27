Удачный старт в нештатной ситуации

Несмотря на непростую экономическую и эпидемиологическую картину в стране и регионе, томские аграрии почти не ощутили на себе негативных последствий распространения коронавирусной инфекции. Посевные работы оказались выполнены в полном объеме, а ранняя весна способствует оптимистичному настроению селян.

К полевым работам в Шегарском районе нынче приступили на десять дней раньше, чем в прошлом году, - уже 16 апреля. Среди лидеров - глава КФХ Александр Варфоломеев, которому в декабре 2019 года, в рамках Агрономического собрания Томской области, губернатор Сергей Жвачкин вручил почетный кубок передовиков за лучшую урожайность. В нынешних непростых условиях опытный аграрий также не склонен предаваться пессимизму, тем более что активная весна не давала времени на лишние тревоги.

Если все вовремя - проблем нет!

- Можно сказать, что экстренная ситуация с коронавирусом не оказала на работу нашего предприятия негативного влияния. Мы не ощущаем задержек ни в поставках горюче-смазочных материалов, ни в запчастях для техники. Весь коллектив работает в обычном штатном режиме. Нынче нас очень порадовала весна, выдавшаяся достаточно теплой, поэтому посевную мы встретили дружно и к работам приступили досрочно, - рассказывает Александр Константинович.

В прошлом году сухая жаркая погода в мае создала на полях района благоприятные условия для распространения вредоносных насекомых на всходах яровых зерновых ранних сроков сева, что привело к повреждению посевов. На этот раз шегарские сельхозпроизводители провели полную предварительную обработку семян протравителями, что должно обеспечить защиту растений до фазы кущения.

Посевные площади в крестьянско-фермерском хозяйстве ежегодно растут.Фото из архива КФХ Варфоломеева.Фото: из открытых источников

- Мы вовремя закупили все необходимые протравители, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация с вредителями, - говорит Александр Варфоломеев. - Проблем с приобретением не было, поскольку мы давно сотрудничаем с надежным поставщиком - «Агропромхимией», где покупаем не только материалы для химпрополки, но и весь спектр необходимых удобрений. Сейчас пшеница на полях уже выходит «в трубку», поэтому мы приступаем к обычной плановой сезонной обработке всходов.

Фермерское хозяйство Варфоломеева к посевной кампании-2020 практически полностью обновило свой парк техники, закупив тракторы и бороны, комбайн, пресс-подборщик и другие машины.

- Такое обновление мы практикуем регулярно, в обязательном порядке, благодаря субсидиям, получаемым через областной департамент по социально-экономическому развитию села. В этом плане поддержка областной власти является очень хорошим подспорьем: если вовремя и правильно оформлять все документы, то проблем с приобретением новой техники не возникает, - говорит руководитель КФХ.

Мяса будет больше

Сегодня хозяйство Варфоломеева намерено развивать прежний спектр своей деятельности - выращивать зерновые (пшеницу и овес), рапс, заготавливать сено для собственного поголовья герефордов. В прошлом году стадо выросло до 385 голов, при этом маточное составляет 212 голов. Среднесуточный привес на одну голову - 900 граммов, в прошлом году хозяйство реализовало 77,5 тонны мяса в живом весе.

- Мы занимаемся разведением герефордов уже много лет, но я не могу сказать, что все в этом деле просто, поскольку многое зависит от качества работы грамотных ветеринарных врачей, - считает глава фермерского хозяйства. - Мы не имеем собственного ветврача, поскольку по меркам других предприятий, занятых разведением герефордов, у нас не такое уж большое поголовье. Тем не менее стараемся развивать это направление деятельности. В прошлом году в селе Батурино завершили возведение новых загонов для нашего стада и подъездных путей к ним, построили большие навесы, приобрели сопутствующую технику. Одновременно закупили племенной скот для обновления стада, увеличили маточное поголовье. Общая стоимость реализации проекта превысила 37 млн рублей. Благодаря этому надеемся увеличить продажу мяса. Пока реализуем его собственными силами, небольшими партиями по разным закупщикам. Крупные клиенты, вроде «Мираторга», требуют мяса молодых бычков, поэтому раньше мы сотрудничали с ними нечасто.

Красавцев-герефордов в КФХ Варфоломеева выращивают уже много лет.Фото из архива КФХ Варфоломеева.Фото: из открытых источников

Посевная площадь зерновых в КФХ Варфоломеева также ежегодно растет. Производство зерна в минувшем году составило 7 228 тонн, рапса - 399 тонн. Урожайность зерновых при этом 30,8 центнера с гектара (при среднерайонном показателе 26,8 центнера). Хорошие показатели достигаются, как уже сказано, благодаря ежегодной химической обработке посевов и применению других средств защиты растений, а также внедрению новых технологий обработки земли.

- Мы надеемся всегда только на себя, никогда не жалуемся и не просим ничего сверх того, что необходимо для нормальной работы. Полагаю, что дела всегда идут ровно у тех, кто ответственно относится к своему труду и готов к любым неожиданностям, ведь в нашем деле многое зависит от погоды, - уверен Александр Варфоломеев. - Все получаемые субсидии мы фактически направляем на своих рабочих, платим все зарплаты «в белую», вовремя отчисляем налоги. На предприятии трудятся специалисты и рабочие из местных: несколько человек из деревень Боборыкино, Батурино, Кожевниково, Баткат. Разумеется, в связи с коронавирусной инфекцией при найме сезонных рабочих нам пришлось выполнить все рекомендуемые предписания надзорных ведомств. Большая часть специалистов приходит через службу занятости, и в нынешнем году их оформление потребовало большего объема бумажной работы, заполнения различных справок. Но это единственная нагрузка, которая была вызвана противоэпидемическими мерами. Вся остальная жизнь предприятия сегодня идет в штатном режиме. Коллектив имеет индивидуальные средства защиты от вируса, выполняет требуемые Рострудом предписания, и, полагаю, на выполнение нами своих обязательств эпидситуация не окажет влияния.