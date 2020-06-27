«Русское чудо» в мировых масштабах

Томская производственная компания «САВА» недавно отметила юбилей. Предприятие было основано два десятилетия назад на базе тепличного хозяйства «Кузовлевское». Сегодня одно из важнейших направлений его развития связано с переработкой жимолости - сибирской ягоды, которая стремительно набирает популярность во всем мире. Весной этого года именно томичи выступили инициаторами создания первой в России Ассоциации производителей жимолости.

На хорошо подготовленной почве

В Сибирском регионе группа компаний «САВА» является крупнейшим производителем и переработчиком ягод жимолости. ООО СП «Северный сад» (входит в группу компаний «САВА») в 2019 году приступило к реализации инновационного проекта по созданию первой в Томской области промышленной плантации жимолости с механизированной уборкой урожая.

В октябре прошлого года недалеко от поселка Кандинка на площади 20 гектаров был заложен сад в 45 тысяч саженцев, урожай с которого планируется получить через четыре года. К тому времени общая площадь плантации составит уже более 100 га. В компании планируют, что через 5-6 лет урожай достигнет 4-5 тонн с гектара, поэтому в проект заложено приобретение специализированных комбайнов для сбора такого объема ягод.

В октябре недалеко от поселка Кандинка на площади 20 гектаров был заложен сад в 45 тысяч саженцев Фото предоставлено ГК «САВА».Фото: из открытых источников

Идея создания собственного сада жимолости возникла в 2018 году и легла на хорошо подготовленную почву, рассказывает генеральный директор компании «САВА» Андрей Никитин:

- Первым успешным опытом садоводства для нашего предприятия стал сад облепихи. Проект начался с постройки высокотехнологичного цеха по переработке этой ягоды, который был, пожалуй, первым в своем роде по объемам и технологии. Однако в процессе работы выяснилось, что наилучший результат получается из ягоды, замороженной сразу же после уборки, в другом случае качество продукции снижается. А у нас к качеству чрезвычайно требовательный подход. Так было принято решение разбить свои облепиховые сады, которые заняли 800 гектаров (200 гектаров собственных, еще 600 - в аренде), и рядом с ними запустить цех по заморозке ягоды шоковым методом.

Когда переработчик сам выращивает для себя продукт, он знает, что от него хочет получить, считает Андрей Иванович: «Мы знаем о свойствах каждого сорта жимолости, о степени зрелости, которая нам нужна, и можем получить идеальное сырье для нашего продукта. К тому же эта культура отлично растет в сибирском климате, а в других странах уже есть опыт по выращиванию ее в промышленных масштабах - за последние несколько лет мировая площадь посадки увеличилась в десятки раз».

Не будем забывать, что жимолость - это наша родная, сибирская культура. Лучшие ее сорта выведены в Бакчарском опорном пункте северного садоводства (с прошлого года - ОГУП «Бакчарское»), где еще с советских времен занимались селекцией этой ягоды. Этот сад и сейчас один из самых больших в России. Теперь бакчарские сорта лягут в основу первой томской промышленной плантации жимолости.

В разработку технологий для «умной» плантации вносят вклад и томские ученые, в частности, из Института торфа. Биологи Томского госуниверситета занимаются подбором почвы, сортов ягоды, оптимальной схемы посадки.

- Наша жимолость - ягода уникальная, а селекция Бакчара – одна из самых мощных, ее знают во всем мире. В последние годы мы видим, что на мировом рынке формируется тренд на эту садовую культуру. Между прочим, иностранцы ее называют «русское чудо». У крупных компаний имеется потребность в новой продукции, новых вкусах, - продолжает гендиректор компании «САВА». - Мы тщательно изучили зарубежный опыт, побывали не только в Европе. Серьезно занимаются жимолостью в Канаде, там, например, создано шесть профессиональных ассоциаций, в Польше - три, а в России до последнего времени не было ни одной. И первую российскую ассоциацию по жимолости мы создали в Томске, это о многом говорит.

От саженцев до готовой продукции

Собственно, группа компаний «САВА» выступила инициатором дважды. Прежде всего, запустив инвестиционный проект по созданию садов жимолости интенсивного типа. Общая стоимость проекта составляет около 300 млн рублей.

Андрей Никитин подчеркивает, что такого рода проект сложно реализовать без финансовой поддержки федеральной и региональной властей: «Инициативу компании поддержал лично губернатор Томской области. Сейчас группа компаний «САВА» плотно сотрудничает с областной администрацией, мы взаимно выполняем свои обязательства. Параметры первого года выдерживаем четко, при этом реализация проекта постоянно контролируется».

До сих пор в России жимолость собирали в основном ручным способом, что приводит к большим потерям урожая. Особенностью томского проекта станет механизированная уборка ягоды. Для этого сначала нужно подобрать саженцы, определенным образом посадить, вырастить, и через 4-5 лет ягоды можно будет собирать экокомбайном (в Европе и Канаде такие технологии широко применяются). Кроме того, в садах организована особая система орошения, с помощью которой растения будут всегда получать одинаковое количество влаги вне зависимости от погоды. Все это обеспечит высокое качество ягоды.

Кстати, «сибирским чудом» интересуются в самых отдаленных уголках земного шара, в частности, к томичам обращались энтузиасты из ЮАР и даже с острова Тасмания.

- Рынок жимолости сейчас только формируется. Мы много общались с нашими коллегами из европейской части страны, собирались на конференции. И убедились, что самое время нам объединить усилия в этом направлении, - говорит Виктор Карпов, исполнительный директор ООО «Северный сад». - Партнерские компании активно выступили с инициативой по созданию Ассоциацию производителей жимолости, куда вошли несколько отечественных компаний: «Рассвет» (Нижний Новгород), «Озерный край» (Псковская область), «Королев Агро» (Москва) и другие. Главной задачей было объединить всех тех, кто занимается выращиванием, переработкой и реализацией этой ягоды, и создать единую информационную площадку для долгосрочного сотрудничества.

Сегодня томских специалистов приглашают на международные конференции как ведущих переработчиков жимолости, а в перспективе - и производителей. Виктор Михайлович поясняет: «Мы говорим о создании именно промышленного садоводства, чтобы сделать стоимость ягоды доступной. Потому что ручной сбор, конечно, достаточно дорог».

Фото предоставлено ГК «САВА»Фото: из открытых источников

- Помимо этого, начиная с 2021 года мы планируем расширить географию продаж свежей жимолости в России, - подытоживает Андрей Никитин. - В рамках направления глубокой переработки дикоросов также ведется работа по жимолости. Мы запускаем не только продукты из этой ягоды на рынок FMCG (нектары, ягодные соусы к мясу, джем), но и полуфабрикаты, и ингредиенты для дальнейшего производства. Это кондитерская отрасль, производство молочных продуктов и мороженого. Ведутся разработки ингредиентов для фармацевтической отрасли и косметологии. Надеюсь, скоро заработают наши отраслевые выставки, и мы дальше будем продвигать эту исконно сибирскую культуру. Кстати, в нынешнем году в Томской области из-за жаркой майской погоды жимолость созрела раньше обычного. В наших садах ее начали собирать еще с 7 июня, в Бакчаре - после 15-го. Нам предстоит проработать еще ряд технологических моментов, в том числе посадку поздних сортов. Хотелось бы, чтобы местные потребители имели возможность покупать свежую жимолость два, а может, даже три месяца.