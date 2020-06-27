КФХ «Нива»: пашни больше, удои выше!

ООО «КФХ «Нива» в селе Новониколаевка (некогда оно было частью колхоза «Коммунист») успело испытать все «прелести» развала советского агропрома и становления фермерского крестьянского хозяйства. Сегодня «Нива» представляет собой, без преувеличения, образец крепкого сельхозпроизводителя, который не зависит от зарубежных инвесторов, обеспечивает себя кормами, город - молоком, а людей - работой.

В 2016 году благодаря земляку, предпринимателю и меценату из Санкт-Петербурга Юрию Лихачеву для едва выживающей «Нивы» был разработан проект реконструкции молочной фермы на 400 голов. Проект, вошедший в перечень инвестиционных для Томской области, предусматривал в 2020 году увеличение дойного стада до 400 голов, общего стада - до 1000 голов и рост объемов производства до 2 800 тонн молока в год. За дело селяне взялись стремительно. Сегодня стоимость проекта составляет около 370 млн рублей, изначальный план практически выполнен, а в какой-то части даже перевыполнен.

Больше технических возможностей - больше у крестьянского хозяйства площадь пашни. Фото предоставлено КФХ «Нива»Фото: из открытых источников

Кормит себя и соседей

Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство «Нива» полностью обеспечивает кормами не только свое поголовье, но и поставляет их некоторым фермерам родной Новониколаевки. Отлично понимая жизненную необходимость качественной пищи для дойных коров, директор хозяйства Дмитрий Лихачев делает на растениеводство большую ставку. Площадь посевов зерновых и многолетних трав увеличивается ежегодно. Если два года назад поля «Нивы» простирались на 2 500 гектаров, то в 2019-м площадь сельхозугодий составила уже 3 368 га.

В «Ниве» возделывают пшеницу, овес, ячмень, горох, рапс. Весной 2018-го впервые посеяли кукурузу и получили отменный урожай. Хозяйство ввело в обиход и такую культуру, как тритикале - неприхотливый к почве и климатическим условиям гибрид ржи и пшеницы. По составу аминокислот тритикале не уступает пшенице, в состав корма этого зерна рекомендуется включать до 30-40 %. (А в Беларуси, к примеру, из него даже пекут кексы и печенье. - Прим. ред.)

Стремительно растущий объем полевых работ предполагает и серьезное дополнительное техническое оснащение хозяйства. Как отметил директор ООО КФХ «Нива», за приобретение техники предприятие получает субсидии из областного бюджета. Так что в настоящее время в хозяйстве сформировался солидный парк агрегатов и машин. Технические возможности, по словам Д. Лихачева, сегодня позволяют проводить интенсивную работу по возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель.

Молоко от айрширов для томичей

В рамках инвестиционного проекта ООО «КФХ «Нива» провело реконструкцию коровника на 400 голов, зерносушильного комплекса. Построены три новых телятника, просторные выгульные площадки для животных, проведен капитальный ремонт здания для содержания сухостойных коров с родильным отделением. В планах строительство силосных ям, роботизированной фермы, благоустройство территории.

Хозяйство содержит крупный рогатый скот айрширской породы. Кстати, нетели приехали в томскую Новониколаевку из Ленинградской области. Выбор инвестора не случаен: порода отличается энергичностью, крепким здоровьем и долголетием. Специалисты утверждают, что айрширы легко адаптируются к новым условиям и хорошо усваивают грубые корма.

- Коровы айрширской породы дают молоко с высоким процентом жирности, пригодное для изготовления сыра, - расхваливает своих любимиц главный зоотехник Валентина Суханова. - К тому же эта порода не такая нежная, как голштинская, айрширский скот более вынослив и легче переносит воздействие гнуса.

За прошлый год в хозяйстве было произведено 2 007 тонн молока, а продуктивность фуражной коровы составила 6 780 килограммов. Молоко от «Нивы» круглый год реализуется на завод «Томское молоко». Ну а дальше попадает на наши столы в виде пастеризованного молочка, кефирчика или ряженки, йогурта, сыра, масла и творога…

Айрширы дают молоко с высоким процентом жирности, пригодное для изготовления сыра.Фото предоставлено КФХ «Нива»Фото: из открытых источников

Работа и дом, школа и храм...

Вот, пожалуй, основной набор жизненных ценностей, по-настоящему необходимых сегодня человек.

Руководители аграрных предприятий нынче сетуют на отсутствие специалистов, нежелание большинства выпускников профильных вузов ехать на село и на элементарную нехватку рабочей силы. Дмитрий Лихачев не сетует, поскольку уже многие годы предпочитает проводить собственную политику в сфере занятости населения.

Для новониколаевцев «Нива» - «градообразующее» предприятие, на котором всегда есть места для людей рабочих профессий и специалистов аграрных отраслей. Что интересно, сюда приезжают работать и жить, многие с семьями, из других районов Томской области, регионов России и даже ближнего зарубежья (Молдавии, Узбекистана и др.). Привлекают людей официальное трудоустройство, достойная зарплата и предоставление жилья. ООО «КФХ «Нива» выкупает пустующие дома, ремонтирует и заселяет вновь прибывших. В перспективе намечается строительство нового жилья.

Действительно, в Новониколаевке есть все, что нужно для жизни: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры и даже великолепный храм Святого Благоверного Князя Александра Невского, построенный по инициативе и на средства Юрия Лихачева, участвующего в жизни малой родины. Сегодня за счет КФХ «Нива» ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы, в 2021 году планируется провести обустройство пешеходных тротуаров, огораживание и благоустройство кладбища.

Часть затрат по этим проектам также берет на себя хозяйство. И означает такая забота аграриев о своем крае, что люди и дальше будут тянуться сюда. Ведь если мы любим землю - она любит нас.