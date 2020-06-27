На очереди - залежные земли

Яровыми культурами - пшеницей и овсом - засеяны 537,7 гектара: это 101,2% от плановой площади 531,4 га, сообщили в компании. Собранный урожай пойдет на производство собственных кормов для поголовья томских предприятий - птицефабрики и свинокомплекса.

В планах руководства - увеличить посевные площади в два раза, до 1 200 гектаров, за счет ввода залежных земель, работа с которыми началась в 2019 году. Для этих целей компания закупила на 74 млн рублей сельскохозяйственную технику для борьбы с имеющимся мелколесьем, в том числе измельчительный лесной комплекс, трактор мощностью 400 л. с., дисковую борону и др.