2020-06-27T12:14:40+03:00
Губернские новости

На очереди - залежные земли

Предприятия АО «Сибагро» в Томске в срок завершили весенне-полевые работы.
Елена Петрова
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Предприятия АО «Сибагро» в Томске в срок завершили весенне-полевые работы.Предприятия АО «Сибагро» в Томске в срок завершили весенне-полевые работы.Фото: из открытых источников
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Яровыми культурами - пшеницей и овсом - засеяны 537,7 гектара: это 101,2% от плановой площади 531,4 га, сообщили в компании. Собранный урожай пойдет на производство собственных кормов для поголовья томских предприятий - птицефабрики и свинокомплекса.

В планах руководства - увеличить посевные площади в два раза, до 1 200 гектаров, за счет ввода залежных земель, работа с которыми началась в 2019 году. Для этих целей компания закупила на 74 млн рублей сельскохозяйственную технику для борьбы с имеющимся мелколесьем, в том числе измельчительный лесной комплекс, трактор мощностью 400 л. с., дисковую борону и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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