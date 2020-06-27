Геннадий Сергеенко: менять корма не стоит

В этом году АО «Дубровское», как всегда, начало готовить корма одним из первых в регионе, уже 14 июня. Директор хозяйства Геннадий Сергеенко уверен, что классическое «меню», по которому круглый год питаются животные, нет смысла менять - разве что чуть улучшить энергетический состав.

Привес - тысяча сто!

Хозяйство «Дубровское» Кожевниковского района представляет собой крупный по меркам Сибири племенной завод по разведению черно-пестрой голштинизированной породы скота. Предприятие является одним из лидеров по продуктивности молочного стада в Томской области. По итогам 2019 года в хозяйстве надоили в среднем 8 830 килограммов молока от каждой фуражной коровы, к концу 2020-го запланировано дать 9 000 кг. В стаде 1 020 дойных коров, скоро поголовье увеличится еще на сотню: в ноябре прошлого года был построен новый коровник, усиливающий производственные мощности на 2 000 тонн молока.

Кормовому запасу для животных здесь можно позавидовать: сенажа и сена заготовлено столько, что впору два года не косить! Помимо коров, которые, конечно, на особом положении, сегодня в «Дубровском» откармливают 750 свиней и 600 бычков голштинской породы. Имеется цех по переработке биоотходов, а это ежегодно почти 200 тонн полезного, богатого кальцием, сухого корма для животных: свиней, птицы, бычков, собак и даже рыб.

- Среднесуточный привес наших бычков на откорме - 1100 граммов, - не без гордости подчеркивает Геннадий Николаевич. - И, несмотря на то, что у этой породы очень высокий потенциал, такие показатели - большая редкость.

К концу 2020 года эти красавицы-голштинки начнут давать по 9 000 килограммов молока. фото: из архива АО "Дубровское"Фото: из открытых источников

Амарант не подходит

Известно, что качественный корм является одной из главных составляющих успеха молочного производства. Поэтому вопрос его заготовки Геннадий Сергеенко ставит во главу угла. Особенно с тех пор, как в 2013 году побывал в Финляндии и принял решение, по опыту зарубежных коллег, уйти от зеленого (пастбищного) конвейера.

Круглый год животных в Дубровке кормят одним и тем же - измельченное сено и кукурузный силос, сенаж однолетних и многолетних трав, пивная дробина, рапсовый жмых, концентраты зерновых. Добавить щепотку соли и мела - и идеальное «меню» для голштинки готово.

Сегодня в АО «Дубровское» пашня под кормовые составляет 4 000 гектаров. Из них значительный объем отведен под многолетние и однолетние травы. Интересно, что их состав практически не меняется, например, из многолетних - это клевер и тимофеевка.

Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Николай Кашеваров (г. Новосибирск) как-то посетовал: «В Сибири недостаточно внимания уделяется использованию новых видов культур, таких как мальва, пайгос, сорго, амарант и другие». Однако Геннадий Сергеенко с его 34-летним опытом работы в сельском хозяйстве считает, что менять рацион животных не стоит.

Клеверотимофеечная смесь, к примеру, в сочетании с другими традиционными для региона культурами идеальна для наших КРС: богата микроэлементами, витаминами, жирами, каротином, протеином, клетчаткой и пр. К тому же, по словам директора хозяйства, опыт показал, что тот же амарант да и другие «новомодные» культуры требуют особой технологии выращивания и заготовки.

Все больше внимания специалисты «Дубровского» уделяют кукурузе. Кукурузный силос заготавливают уже много лет (сорт «Катерина», средняя урожайность - 300-340 ц/га), а в последние годы начали сеять и на зерно.

- Дробленое кукурузное зерно - это энергия для скота. В нынешнем году мы посеяли 150 гектаров, планируем получить 500-600 тонн, - говорит Геннадий Николаевич. - Семена покупаем в Германии, Франции. Но пока лучше всего идут кубанские сорта.

По словам руководителя, у кормов должны быть три постоянных преимущества: качество, невысокая себестоимость и возможность у хозяйств самим заготавливать семена. Действительно, при наличии всех этих составляющих процветание томского АПК, думается, неизбежно.