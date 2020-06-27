Посевная 2020: успехи аграриев определяет опыт

Посевная площадь в регионе по итогам нынешней посевной кампании немного превысила прошлогодние показатели и составила 317,5 тысячи гектаров.

- Для тех, кто посеял пораньше, судя по всходам, год будет удачным, - считает заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Однако будущий урожай зависит не только от удачи, но и от того, сколько вспахано зяби, посажено озимых, завезено удобрений, а также от качества семян.

В Томской области одни предприятия агропромышленного комплекса сеют злаковые и масличные культуры на экспорт, другие - чтобы обеспечить земляков продуктами из них. А многие хозяйства региона - для своих племенных питомцев, сельскохозяйственных животных, которые затем дают отменное молоко и мясо.

Хороший темп, который взяли аграрии в апреле этого года, был обусловлен прежде всего тем, что готовиться к посевной область начала еще с осени 2019-го. «С октября сложились хорошие цены на зерно, рапс… Заранее предприятия закупили и удобрения. В январе-феврале 2020 года план по закупкам минеральных удобрений у нас был 19,2 тысячи тонн, сейчас он перевыполнен на 25%», - говорит замначальника - председатель комитета по производству департамента по социально-экономическому развитию села Александр Савенко.

Александр Савенко: «По качеству урожая наш регион даст фору иным соседям».Фото: из открытых источников

По мнению Александра Валентиновича, не стоит считать успехи томских аграриев случайными, мол, просто «повезло с погодой». «Это планомерная ежедневная работа, отшлифовка технологических процессов, тщательная селекция культур, - считает замначальника департамента. - Кроме того, серьезную поддержку в плане технического обеспечения нашим сельхозпроизводителям вот уже который год оказывает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Благодаря ему в арсенале нашего АПК появились, к примеру, зерноуборочные комбайны RSM 161. Эти машины сегодня являются одними из самых мощных и высокопроизводительных из линейки отечественных».

Итоги будем подводить осенью

К посевной-2020 наши земледельцы действительно подошли во всеоружии. По данным департамента, с начала года благодаря государственной поддержке парк техники томских хозяйств пополнили 50 высокопроизводительных единиц: три зерноуборочных и один картофелеуборочный комбайн, пять посевных комплексов, 24 трактора, в том числе семь энергонасыщенных, и 10 почвообрабатывающих агрегатов.

На приобретение техники сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана господдержка за счет средств областного бюджета на сумму 119,3 млн рублей.

Среди техники, поступившей в регион, – надежные, энергоэффективные зерноуборочные комбайны «Акрос 585», энергонасыщенные трактора «Кировец», RSM 2375, посевные комплексы «Кузбасс-Т» и «Томь».

Многие аграрии обновили к посевной парк сельхозтехники.Фото: из открытых источников

Благодаря им хозяйства смогут проводить полевые работы в оптимальные сроки, затрачивая не только меньшее количество времени, но и топлива. Многие из них уже были задействованы в посевной кампании этого года. Добавим, что техника приобретена сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами Асиновского, Зырянского, Первомайского, Кожевниковского, Шегарского, Томского и Кривошеинского районов.

Конечно, в этом году погодные условия благоволили аграриям Томской области. Правда, не всем - посадке овощей, к примеру, препятствовали затяжные дожди в мае. Но по большей части с планами они справились «по-стахановски».

Однако, по мнению Александра Савенко, в ходе посевной кампании важны не только сроки: огромное значение имеет качество урожая. И в этом направлении наш регион даст фору многим соседям. Идет научная работа, постоянно приглашаются зарубежные и отечественные эксперты, представители томского АПК и сами регулярно выезжают в другие регионы. «Сегодня специалисты из Иркутска, Красноярска, Новосибирска практически «не вылезают» из Томской области, им интересен накопленный нами опыт», - улыбается Александр Валентинович.

Отметил замначальника департамента и постоянных лидеров посевной. В Кожевниковском районе это КФХ «Летяжье», ООО «Шевцов и К», «Вороновское», «Подсобное», «Авангард» (масличные культуры), «Агрокомплекс» и АО «Дубровское». В Шегарском районе лидерами по урожаям, как правило, являются ООО «Агрофирма «Межениновская», КФХ Александра Варфоломеева и СПК «Белосток». В Томском районе это СПК «Межениновский» и «Нелюбино», по корнеплодам - ООО «Заречное», «Колпаков», «Агрофирма «Зоркальцевская».

- Когда-то мы думали, что 20 центнеров с гектара в Томской области собрать невозможно, однако уже четвертый год это для нас средняя урожайность зерновых, - подчеркивает Александр Савенко. - К 2025 году должны выйти на 25 центнеров.

Понятно, что итоги посевной-2020 мы будем подводить осенью. Но все томичи, не занятые в сельском хозяйстве, уже сегодня могут быть уверены: благодаря труженикам полей Томской области голодными мы не останемся.