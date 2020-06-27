Без нарядов и банкетов: 27 июня томские старшеклассники простятся со школами в онлайн формате

Пандемия коронавируса лишила российских 11-классников традиционных выпускных балов в стенах школ, ресторанов и кафе. Кроме того, если в прошлом году к концу июня все молодые люди уже сдали ЕГЭ, и могли отдохнуть на всю «катушку» перед поступлением в вузы, то в этом им приходится корпеть над учебниками. Ведь итоговые экзамены стартуют лишь 3 июля…

Но все же у 5 788 томских одиннадцатиклассников, есть возможность поднять себе настроение и отпраздновать старт взрослой жизни участием в уникальном мероприятии – первом в истории всероссийском онлайн-выпускном.

Виртуальный праздник пройдет 27 июня.Фото: из открытых источников

От Президента до ровесника

Он начнется сегодня, 27 июня, в 12 часов по Москве, в официальной группе Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте».

В рамках праздничной онлайн-программы выпускников будут приветствовать педагоги, директора школ, родители из разных регионов страны, а также президент России Владимир Путин. Свои напутствия ребятам передадут министры профильных ведомств, ректоры вузов и директора колледжей, которые расскажут о разнообразии профессий и возможностях для поступления. И, конечно, прозвучат поздравления и пожелания от самих выпускников - в адрес своих ровесников.

- Уникальным событием для выпускников 2020 года станет самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами, который пройдет на платформе социальной сети Одноклассники. В групповом звонке в ОК одновременно примут участие 100 учителей, которые поздравят ребят и их родителей, -обещают организаторы. У выпускников будет возможность посмотреть большой концерт (стартует в 18.00 по Москве), не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи.

В будущее – под Алыми парусами

Кульминацией вечера станет трансляция из Санкт-Петербурга традиционного торжества в честь выпускников «Алые паруса». Этот знаменитый фестиваль нынешним летом впервые пройдет в дистанционном для зрителей формате. Это поможет обеспечить безопасность участников праздника и позволит увидеть великолепное шоу миллионам зрителям со всей страны.

Кульминацией "Выпускного-2020" станет трансляция прохождения брига под алыми парусами.Фото: из открытых источников

Всю трансляцию целиком - и концертную программу, и кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива - покажет Пятый канал. Трансляцию можно будет посмотреть и в Интернете, на площадке «Выпускного-2020». Ведущим концерта, который пройдет на Дворцовой площади без зрителей, станет Иван Ургант. На сцене выступят Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие популярные у молодежи артисты.

Сценарий представления посвящен творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса". В этом году отмечается 140 лет со дня его рождения.

- Все, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя, - рассказал Василий Бархатов, режиссер-постановщик концертной части проекта "Алые паруса".

Символично, что в 2020 году зрители увидят в телевизионном эфире легендарный парусник в ту же дату, что выпускники 1968 года. Именно тогда праздник прошел впервые и ленинградские школьники встретили на берегах Невы корабль под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнения заветных желаний.

До свиданья, альма матер…

27 июня станет праздничным и для выпускников вузов - для них тоже проведут всероссийский онлайн-выпускной. Он начнется в 14.00 по московскому времени здесь.

Участников ждет трансляция самых ярких творческих номеров от выпускников страны, выступления блогеров и артистов, розыгрыш крутых подарков от партнеров. Среди которых РЖД, Сбербанк, Mail.ru Group, российский бренд ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, ЛитРес Книги, и т.д.

Студентов в прямом эфире поздравят не только ректоры их альма-матер, но и десятков других вузов страны, в том числе, и томских. Вечером на Первом канале выпускников ждет концерт.

Студенты тоже сегодня простятся с вузами в Интернете.Фото: из открытых источников

По мнению главы минобрнауки Валерия Фалькова, Всероссийский студенческий выпускной станет ежегодным летним праздником студенчества.

- Он не только объединит вузы и даст возможность на всю страну поздравить выпускников, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды, - отметил министр.

Если в июле-августе, угроза коронавируса окончательно минует, и в российских регионах, включая и Томскую область, снимут ограничительные меры, в школах, скорее всего, проведут и очные выпускные. Современные выпускники, хоть и «живут» в Сети, их очень ждут…