Коронавирус в Томске, последние новости на 27 июня 2020 года: почти 900 жителей региона уже выздоровели от COVID-19

На утро 27 июня в Томской области подтвержден 2031 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 63 выявлены вчера.

- У 37-ми из вновь заболевших томичей, то есть более чем у половины, инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностирована пневмония, - рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление 23 человек. Общее число жителей региона, победивших коронавирус, возросло до 885 человек.

За последние три дня прирост заболевших снова увеличился.Фото: из открытых источников

В обсерваторах на карантине находятся 27 томичей, вернувшихся из-за границы и российских регионов.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области по данным на вчерашний день, 26 июня ,составляет 56,6% (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 239,7 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь пошел в рост и составляет 0,91.( 25 июня он равнялся 0,81). Новых случаев смерти от коронавируса не зафиксировано - их по-прежнему 14.