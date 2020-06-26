2020-06-26T20:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 27 июня 2020 года: почти 900 жителей региона уже выздоровели от COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 27 июня 2020 года
Алиса Селезнева
Поделиться:
Почти 900 томичей уже победили "корону".Почти 900 томичей уже победили "корону".Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На утро 27 июня в Томской области подтвержден 2031 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 63 выявлены вчера.

- У 37-ми из вновь заболевших томичей, то есть более чем у половины, инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностирована пневмония, - рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление 23 человек. Общее число жителей региона, победивших коронавирус, возросло до 885 человек.

За последние три дня прирост заболевших снова увеличился. Фото: из открытых источников

За последние три дня прирост заболевших снова увеличился.Фото: из открытых источников

В обсерваторах на карантине находятся 27 томичей, вернувшихся из-за границы и российских регионов.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области по данным на вчерашний день, 26 июня ,составляет 56,6% (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 239,7 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь пошел в рост и составляет 0,91.( 25 июня он равнялся 0,81). Новых случаев смерти от коронавируса не зафиксировано - их по-прежнему 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Томске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
В Томской области подведены итоги Губернаторской литературной премии
Более 100 изобретений и полезных моделей запатентовали в Томском политехе за 2 года
В Томске мобилизованы городские службы для устранения последствий непогоды
Иномарка въехала в столб в Томске, водитель попал в больницу
В Томске эксперты проверили состояние пустующего памятника архитектуры
На севере Томской области авиапожарные потушили большой лесной пожар
В Томске главный проспект будет засажен липами и высокими кустарниками
Почти 700 километров теплосетей будет отремонтировано в Томске в 2020 году
Коронавирус в Томске: еще 63 жителя области заразились COVID-19
Томские предприниматели, торговавшие «жучками» для прослушки, пойдут под суд
Томские депутаты узаконили бесплатные обеды для младших школьников
Томичка откликнулась на вакансию в Интернете и лишилась 4,5 тыс. рублей
21-летний водитель Toyota сбил ровесника- пешехода в центре Томска