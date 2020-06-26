«Пора доставать лодки»: Томск превратился в Венецию после сильного ливня
Сегодня утром региональное МЧС предупредило томичей о неблагоприятном прогнозе на выходные. Синоптики обещали в субботу и воскресенье грозы, град и ливни. Однако непогода разгулялась в Томске раньше – в пятницу днем прошел сильный ливень, превративший город в «Венецию». Пользователи соцсетей активно делятся фото- и видео- доказательствами разгула стихии. Среди ее последствий – реки на улицах, бурлящие ливневки, ДТП на дорогах, отключения электроэнергии.
фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников
В комментариях пользователи шутят: "Если вы не едете на море, то море едет к вам", "Пора доставать лодки".
На Иркутском тракте произошло ДТП. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников
Стихия не обошла стороной и Северск. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников
Из-за нерабочих светофоров на некоторых улицах образовались пробки.Фото: из открытых источников
По прогнозам синоптиков непогода ожидает нас и завтра.
Ливень,Томск.Алиса Селезнева
ИСТОЧНИК KP.RU