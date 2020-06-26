2020-06-26T13:26:51+03:00
Происшествия

«Пора доставать лодки»: Томск превратился в Венецию после сильного ливня

В соцсетях обсуждают последствия разгула стихии
Алиса Селезнева
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Потоки воды затрудняют движение транспорта. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Потоки воды затрудняют движение транспорта. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников
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Сегодня утром региональное МЧС предупредило томичей о неблагоприятном прогнозе на выходные. Синоптики обещали в субботу и воскресенье грозы, град и ливни. Однако непогода разгулялась в Томске раньше – в пятницу днем прошел сильный ливень, превративший город в «Венецию». Пользователи соцсетей активно делятся фото- и видео- доказательствами разгула стихии. Среди ее последствий – реки на улицах, бурлящие ливневки, ДТП на дорогах, отключения электроэнергии.

фото: "Регион-70" (Вконтакте) Фото: из открытых источников

фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

В комментариях пользователи шутят: "Если вы не едете на море, то море едет к вам", "Пора доставать лодки".

На Иркутском тракте произошло ДТП. фото: "Регион-70" (Вконтакте) Фото: из открытых источников

На Иркутском тракте произошло ДТП. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

Стихия не обошла стороной и Северск. фото: "Регион-70" (Вконтакте) Фото: из открытых источников

Стихия не обошла стороной и Северск. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

Из-за нерабочих светофоров на некоторых улицах образовались пробки. Фото: из открытых источников

Из-за нерабочих светофоров на некоторых улицах образовались пробки.Фото: из открытых источников

По прогнозам синоптиков непогода ожидает нас и завтра.

Ливень,Томск.Алиса Селезнева

ИСТОЧНИК KP.RU

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