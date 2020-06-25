2020-06-25T07:21:50+03:00
Общество

Голосование по Конституции стартовало: избирательные участки Томской области к нему основательно подготовились

Как соблюдаются санитарно-эпидемиологических требования, накануне проверили представители избирательной комиссии и Общественной палаты
Антонина Ленская
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Голосование стартовало...Голосование стартовало...Фото: из открытых источников
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Сегодня, 25 июня, в 8 часов утра, стартовало Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно (этот день объявлен в России нерабочим).

В Томской области развернуты 773 избирательных участка, на каждом из которых планируется работа общественных наблюдателей.

Накануне председатель Избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов и руководитель рабочей группы «Общественный контроль на выборах» региональной Общественной палаты Виталий Грахов еще раз проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на участках.

Дезинфекции не пожалели

– Общероссийское голосование не случайно организовано таким образом, что избирательные участки будут открыты неделю – с 25 июня по 1 июля, – отметил глава облизбиркома Эльман Юсубов. – Это позволит не допустить массового скопления людей и соблюсти беспрецедентные меры безопасности, принятые в Томской области. Мы еще раз убедились: все пункты полностью готовы к проведению голосования.

Во время проверки особое внимание уделялось обеспеченности средствами индивидуальной защиты, наличию специальной разметки для социальной дистанции и графиков санитарной обработки помещений для голосования. В обладминистрации уточнили, что для этих целей в регионе приобретено 55 тонн дезинфектантов.

На входе на избирательный участок гражданам измерят температуру и выдадут пакет с индивидуальными перчатками, маской и ручкой. При этом должны быть предусмотрены отдельные помещения для людей, у которых обнаружится повышенная температура.

Перед входом всем измеряется температура. Фото: Алиса Селезнева

Перед входом всем измеряется температура.Фото: Алиса Селезнева

Добавим, что проголосовать по внесению пакета поправок к Конституции можно не только очно, но и прямо из дома или находясь в отъезде. Члены избирательных комиссий, которые принесут ящик для голосования на дом, также будут соблюдать все противоэпидемические меры безопасности.Организаторы обещают, что потоки голосующих не будут перемешиваться: везде, где это физически возможно, вход и выход будут отдельными.

В кабинке маску снять не возбраняется. Фото: Алиса Селезнева

В кабинке маску снять не возбраняется.Фото: Алиса Селезнева

Член Общественной палаты РФ В. Грахов рассказал: «Ежедневно мы проверяем десятки избирательных участков на соответствие всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям. Наша общая задача – чтобы избиратели, приходя выразить свое волеизъявление, были в безопасности. Я как врач могу с уверенностью сказать, что весь процесс организован очень грамотно. Эту работу мы продолжим и будем контролировать обстановку на участках в течение всей недели голосования».

Каждый набор для избирателя запакован. Фото: Алиса Селезнева

Каждый набор для избирателя запакован.Фото: Алиса Селезнева

Добровольцы, на выход!

В Томской области за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут следить более 3 000 наблюдателей. Своего рода «добровольческий корпус» сформирован по предложениям региональных отделений политических партий, профсоюзов, общественных, молодежных и некоммерческих организаций. «Это говорит о высокой гражданской активности и ответственности наших граждан. Быть наблюдателем почетно, и это возможность внести свою лепту в важное политическое событие в истории своей страны», – считает Виталий Грахов.

Кстати, среди общественных наблюдателей есть десятки людей старше 65 лет. Для них будут организованы те же меры защиты, что и для всех остальных, – масочный режим, перчатки, обработка рук и помещений, соблюдение социальной дистанции.Все наблюдатели прошли дистанционное обучение, получили методическую памятку о работе в условиях пандемии и специально разработанный «золотой стандарт» по общественному наблюдению. В ходе голосования им предстоит фиксировать возможные нарушения и передавать их в рабочую группу Общественной палаты Томской области. Кроме того, они смогут объяснить участникам голосования, как использовать имеющиеся средства защиты или как обратиться к членам избирательной комиссии.

Среди членов избирательных комиссий немало пенсионеров. Фото: Алиса Селезнева

Среди членов избирательных комиссий немало пенсионеров.Фото: Алиса Селезнева

До 29 июня томичи еще могут пополнить ряды наблюдателей. Для этого необходимо отправить заявление на электронную почту региональной Общественной палаты opto@tomsk.gov.ru; телефон для справок (3822) 51-81-32.

Сегодня корреспондент "КП-Томск" побывал на избирательном участке, чтобы исполнить свой гражданский долг, и лично убедился в том, что все предписания эпидбезопасности выполняются.

Томичи могут проголосовать за присвоение Томску звания "Город трудовой доблести" Фото: Алиса Селезнева

Томичи могут проголосовать за присвоение Томску звания "Город трудовой доблести"Фото: Алиса Селезнева

ИСТОЧНИК KP.RU

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