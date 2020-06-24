«Всё соберем в кулак»: президент России выступил с обращением к жителям страны

23 июня в своем очередном телеообращении к нации российский лидер рассказал о ряде насущных вопросов, в том числе об итогах борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также о перспективах развития экономики и общества в РФ.

По словам президента, Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности, и стране удалось добиться перелома. Тем не менее, «вирус полностью не уступил». Так, весьма сложной остается обстановка в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Однако отработанный механизм оперативного реагирования не позволит оставить никого в беде, заверил Путин: «Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, всё соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров».

Соцсфера: выплаты и компенсации

Глава государства предложил выделить российским регионам еще 100 млрд рублей на компенсацию расходов, связанных с борьбой с COVID-19 (в дополнение к 200 млрд руб., выделенным ранее). При этом он призвал граждан оставаться бдительными и соблюдать все меры профилактики до начала массового производства вакцины, над которой ведется работа в 14 федеральных научных центрах.

Владимир Путин вновь поблагодарил всех работников здравоохранения за спасение человеческих жизней в сложное время. Он объявил о продлении на два месяца (июль и август) федеральных выплат медикам, которые непосредственно оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Аналогичная мера будет введена и в отношении соцработников, которым специальные выплаты будут продлены до 15 сентября 2020 года.

Отдельно президент остановился на лечении детей с тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Родители порой вынуждены сами собирать средства на их лечение через Интернет или надеяться на помощь благотворительных фондов.

Меры поддержки будут продлены для российских медиков, соцработников и семей с детьми.Фото: из открытых источников

Для решения этой проблемы предлагается с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает названную сумму.

– Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю… «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, – сказал Путин.

На фоне эпидемии, которая нанесла серьезный ущерб экономике, президент предложил в июле дополнительно выплатить по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Кроме того, семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.

Экономика: налоги и кредиты

В ходе обращения глава государства поручил правительству и региональным властям принять все необходимые меры для восстановления рынка труда.

Для предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей предлагается выделить дополнительно 100 млрд руб. для расширения программы льготных кредитов по ставке 2%. Кроме того, следует распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране. Кстати, Путин считает, что нужно дать возможность получать этот статус не с 18 лет, а уже с 16-ти. По расчетам, правом стать официально самозанятыми смогут воспользоваться около трех миллионов человек.

Для предприятий, пострадавших от COVID-19, государство выделит дополнительные средства.Фото: из открытых источников

Президент также обратил внимание на проблемы отдельных отраслей экономики. В частности, он предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на покупку новостроек. Ставка будет действовать на жилье стоимостью до 6 млн руб. в регионах, а в крупных городах России – до 12 млн. Сейчас ставка распространяется на займы до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге (где цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по стране).

Таким образом, жилье комфорт-класса может стать для россиян более доступным. Плюс к этому правительство РФ готово перевести треть требований в сфере строительства в разряд рекомендаций, что будет стимулировать более активное развитие рынка.

Напомним, льготная ипотека была введена в апреле в условиях распространения COVID-19 и будет действовать до 1 ноября 2020 года. В мае спрос на ипотеку на первичном рынке России превысил достигнутый до пандемии уровень.

Наконец, президент предложил существенно снизить проценты по страховым взносам в IT-сфере – с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль – с 20% до 3%. Предполагается, что такая мера будет бессрочной. По словам Путина, это лучше, чем «в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», то есть одна из самых низких ставок для «айтишников» в мире.