Рынок против коронавируса: ждать ли томичам роста цен?

Жизнь в России, заметно изменившаяся с началом пандемии COVID-19, начинает входить в привычное русло: практически везде снят режим самоизоляции, предприятия постепенно возвращаются к работе. Несмотря на эти положительные сдвиги, едва ли стоит недооценивать негативные последствия для экономики, которые вызвала ситуация с коронавирусом в совокупности с предшествующим ей обвалом цен на нефть. Опираясь на обзор, представленный АНО «Роскачество», предлагаем оценить тенденции потребительского рынка после выхода из карантина.

Главное – остаться на плаву

Как отмечают аналитики компании «Открытие Брокер», из-за падения реальных доходов граждан и снижения спроса общий рост цен на потребительском рынке вскоре должен замедлиться. Более того, чтобы оставаться на плаву в таких условиях, продавцы некоторых категорий товаров начнут снижать их стоимость, предлагая скидки и устраивая различные акции. Если позволяют возможности и есть желание, этой ситуацией можно воспользоваться.

Для справки: согласно расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, по итогам 2020 года реальные доходы населения России снизятся на 5,2%. Правда, Минэкономразвития приводит более оптимистичный прогноз – 3,8%.

В Томской области, по данным службы госстатистики, индекс потребительских цен в мае 2020 года по отношению к апрелю составил 100,3%. При этом продовольственные товары в целом не подорожали, цены на непродовольственные товары выросли за месяц в среднем на 0,4%, а стоимость услуг – на 0,6%.

Добавим, что в мае оборот розничной торговли в регионе превысил 14,1 млрд рублей, снизившись лишь ненамного (на 2,5%) к тому же периоду 2019 года. А за четыре месяца, с января по май, розница наторговала на 71,1 млрд рублей, это на 3% больше прошлогоднего.

«Вторичка» станет доступнее?

Если в самом начале 2020 года эксперты отрасли прогнозировали рост спроса и дефицит доступных предложений на вторичном рынке жилья, то вскоре их оценки изменились.

– В среднесрочной перспективе – в горизонте нескольких месяцев – мы ожидаем снижения цен. Это связано с падением доходов, ростом безработицы, опасениями, связанными с возможной второй волной эпидемии в течение года. В среднем по России цены на вторичном рынке могут снизиться на 10-12% относительно докризисного уровня, – считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По его мнению, в течение карантина многие продавцы снимали свои объявления, так как не хотели организовывать показы, а перспективы заключить сделку оценивали невысоко. Сейчас эти объекты вновь выйдут на рынок, что приведет к корректировке средних цен.

С тем, что после выхода России из карантина собственники с большой долей вероятности будут вынуждены снижать цены на жилье, согласны и большинство других экспертов. Однако мало кто возьмется сказать точно, как сильно снизятся цены вследствие падения доходов потребителей, произошедшего из-за самоизоляции.

С новостройками ситуация несколько другая. По данным федерального портала «Мир квартир», по итогам мая среднероссийский квадратный метр подорожал на 2,3%. При этом сильнее всего цены на квартиры в новостройках выросли во Владивостоке (4,1%), Москве (4%) и Сочи (4%).

Подспорьем для россиян во время пандемии стала льготная ипотека на покупку новостроек.Фото: из открытых источников

Заметим, в Томской области в I квартале 2020 года цены на жилье на первичном рынке в сравнении с IV кварталом 2019-го выросли на 3,1%, в том числе на типовые квартиры – на 8,1%, улучшенного качества – на 3,1%. На вторичном рынке цены снизились в среднем на 1,2%, на квартиры улучшенного качества – на 2,6%.

Аналитики из «Мира квартир» отмечают, что застройщики сегодня оказались в сложном положении: с одной стороны, снизить цены им не позволяют высокие издержки, а с другой, повышать их в условиях падения покупательской способности опасно. Проблему может решить льготная ипотека, однако есть большая вероятность того, что россияне во время кризиса не захотят залезать в кредиты.

Если средства позволяют

Что касается авторынка, здесь снижения цен эксперты ждать не советуют. Так, по прогнозам аналитического агентства «Автостат» подорожание новых машин, производство которых сегодня локализовано не более чем на 50%, неизбежно.

Вместе с тем резкого роста цен не произойдет: дилеры, которые имеют достаточные запасы на складах, будут выжидать, пока карантинные меры не отменят полностью, а котировки не перестанут скакать. До того момента стоимость автомобилей, как и стоимость большинства других товаров, имеющих валютную составляющую, будет увеличиваться постепенно.

Кстати, любопытные цифры приводит Томскстат. В мае 2020 года в нашем регионе новый российский легковой автомобиль стоил в среднем 546 тыс. 264 руб., новое авто иностранной марки – 1 млн 091 тыс. 856 руб., а импортная подержанная легковушка – 696 тыс. 644 руб. (копейки опускаем).

Автоаналитик из JATO Dynamics Сергей Баранов обратил внимание на тот факт, что в мае изменения цен происходили в сторону не только увеличения, но и снижения: «На рынке происходит усиление ценовой дифференциации. По части брендов цены с начала года выросли уже на 7-

8%, по другим – всего на 1-2%. При этом в апреле-мае мы видим падение средневзвешенной цены: она на 11% ниже, чем в марте. Это говорит о том, что покупатели делали выбор в пользу более доступных моделей».

Сказанное не означает, что нужно все бросать и срочно бежать за новой машиной, но и надолго покупку вряд ли стоит откладывать.

Если есть желание и возможность купить авто, покупку вряд ли стоит откладывать.Фото: из открытых источников

По итогам года цены на авто в России вырастут ориентировочно на 15-20%. Для справки: согласно отчету, опубликованному Ассоциацией европейского бизнеса, в мае продажи автомобилей в России упали вдвое, снизившись почти на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наконец, в число категорий, которые, по оценкам аналитиков, после карантина будут только дорожать, входят товары класса люкс, электроника и бытовая техника, стоимость которых в значительной степени определяется курсом рубля. Так, специалисты торговой сети DNS прогнозируют, что ближе к осени у компаний начнутся закупки, и подорожание товаров станет заметнее. Кроме того, к новогодним праздникам оптовые и, соответственно, розничные цены вырастут еще сильнее.