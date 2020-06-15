Высшая школа на старте: 20 июня в Томске начнется приемная кампания

Пандемия COVID-19 внесла нежданные изменения в привычную жизнь. Они коснулись всех сфер, в том числе образования. Совсем недавно в школах региона в дистанционном режиме для выпускников прозвенели последние звонки. На пороге приемная кампания в вузы, которая стартует 20 июня, и также пройдет онлайн. Из-за изменения сроков ЕГЭ прием в университеты будет продлен, по предварительным планам, до середины августа. Всего на бюджетные места в томские вузы смогут поступить примерно 8 тыс. абитуриентов.

Прием в высшие учебные заведения онлайн для Томска не новинка. Например, в Томском госуниверситете эту систему используют уже 8 лет.

– В 2019 году способом подачи документов онлайн воспользовались 40% ребят, в 2020-м их будет 100%, но мы полностью готовы к увеличению числа поступающих, – заверил Евгений Павлов, начальник управления нового набора ТГУ. – В этом году для них внедрены новые интернет-сервисы. К примеру, вузы Томска запустили единый сайт, где абитуриенты смогут больше узнать о городе, студенческой жизни, специфике всех университетов региона, а также воспользоваться калькулятором ЕГЭ. Поступающий отмечает свои предметы ЕГЭ или вступительные экзамены, и сервис выдает ему все специальности в Томске, куда можно подавать документы.

Контрольные цифры приема в ТГУ третий год остаются в целом на одном уровне – бюджетных мест в вузе 2 895. По бакалавриату и магистратуре наблюдается рост «бюджета». Если в 2019-м на бакалавриат бесплатно поступило 1 493 человека, то в 2020 году их будет уже 1 509.

В ТПУ для абитуриентов доступно свыше 1,5 тыс. подготовительных онлайн-курсовФото: Из открытых источников

Бюджетных мест прибавилось

В этом году на бакалавриат и специалитет ТПУ планирует зачислить более 3,5 тыс. студентов, 1 350 мест будут бюджетными. Доступно 32 направления подготовки.

Томский политехнический перешел на цифровой вариант проведения приемной кампании. Был разработан чат-бот, с помощью которого выпускники могут готовиться к поступлению в университет, узнать интересующую их информацию. Также для абитуриентов доступно свыше 1,5 тыс. подготовительных онлайн-курсов.

– Поступающие имеют возможность переходить в программный комплекс и отслеживать свою конкурсную ситуацию и статус поданного заявления. Это наш пилотный проект, – рассказал Павел Рвалов, начальник отдела организации набора ТПУ.

Хорошие новости для тех, кто рассматривает обучение только за казенный счет, пришли из ТУСУРа: вузу в этом году выделено рекордное количество бюджетных мест – 1 403.

– Бюджетные места в этом году есть практически по всем направлениям подготовки. Более 80% из них – по востребованным специальностям в рамках подготовки кадров для цифровой экономики, – подчеркнул Алексей Мозгунов, начальник отдела набора и распределения студентов ТУСУР.

В СибГМУ также возрастет количество студентов, которые будут обучаться бесплатно.

- До 320 увеличилось количество бюджетных мест на специальность «Лечебное дело», до 70% выросла квота приема на целевое обучение по этому направлению, – сообщила Светлана Гусакова, ответственный секретарь приемной комиссии медуниверситета.

Всего в 2020 году СибГМУ примет 814 студентов на «бюджет». На целевые места может претендовать 391 поступающий.

В СибГМУ до 814 возрастет количество студентов, которые будут обучаться бесплатноФото: Из открытых источников

В ТГАСУ принять на бесплатное обучение планируют 920 человек. Это на 80 студентов больше, чем в 2019 году.

– Сейчас решаем вопросы, связанные с проведением творческих вступительных испытаний. Их сдают 150-200 человек. Хотелось бы, если ситуация позволит, провести экзамены в традиционной форме, – выразил мнение Евгений Спирин, ответственный секретарь приемной комиссии ТГАСУ.

В ТГПУ предусмотрено 772 бюджетных места, из которых 577 получат обучающиеся по программам бакалавриата.

– В нашем вузе развита система целевого приема, – уточнила Татьяна Печенкина, ответственный секретарь приемной комиссии ТГПУ. – Пока, к сожалению, не до конца понятна процедура приема на некоторые направления. Хочется, чтобы на факультет физкультуры и спорта ребята сдавали экзамены на стадионе, с учетом всех мер безопасности. Ждем по этому поводу решения Минобрнауки.

Дорогая альма матер

Несмотря на то, что в 2020-м университеты Томска приняли решение не повышать размер оплаты за учебу, он все равно довольно высок для многих семей.

Например, стоимость 1 года обучения на бакалавриате в ТПУ составит 204,5 тыс. рублей, по программам специалитета – больше 230 тыс., магистратуры – 222,7 тыс. В вузе действует своя система скидок для абитуриентов, набравших на экзаменах минимум 170 баллов.

В ТГУ один год обучения на бакалавриате по таким направлениям как «Дизайн», «Литературное творчество», «Графика» стоит 252 тыс. рублей. Дешевле всего в классическом университете выучиться на психолога, лингвиста, экономиста или математика. Цена вопроса – около 143 тыс. рублей.

В ТУСУРе почти по всем специальностям средняя стоимость обучения составляет 130-133 тыс. рублей с учетом скидки, которую предоставляет вуз тем поступающим, кто набрал не менее 160 баллов.

В ТГАСУ обучение по специальностям «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Дизайн архитектурной среды», «Прикладная информатика» обойдется в 155,2 тыс. рублей в год. Самые дорогостоящие направления подготовки – «Нефтегазовое дело», «Землеустройство и кадастры» (187,1 тыс.).

За платное обучение родителям студентов придется внести немаленькую сумму.Фото: из открытых источников

В СибГМУ традиционно самое дорогостоящее направление – «Стоматология»: 215,3 тыс. рублей в год. За освоение «Лечебного дела» придется выложить 205,5 тыс.

Самая низкая цена обучения, в сравнении с другими томскими вузами, в ТГПУ. На большинстве направлений она составляет 140,7 тысяч рублей в год. Исключение – специальность «Информационные системы и технологии», где придется заплатить 161 тыс.

Выбор, как всегда, за поступающими в вузы. Хочется верить, что он будет правильным, а по возможности, и бесплатным.