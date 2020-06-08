Квартир эконом-класса в России больше не будет

Министерство строительства и ЖКХ России решило наконец отказаться от термина «эконом-класс». Взамен вводится понятие «стандартное жилье», утверждены критерии для таких жилых помещений и требования к их внутренней отделке. Приказ вступил в силу 6 июня 2020 года, формально завершив эпоху «экономичных» квартир в нашей стране, хотя миллионы их жильцов вряд ли почувствуют разницу.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил: «Мы полностью исключаем использование термина «жилье эконом-класса», переходя к определению «стандартного жилья». В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса». По мнению чиновника, утвержденные требования к строительству стандартного жилья позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень.

Не больше ста «квадратов»

В соответствии с приказом стандартное жилье может быть трех типов: это индивидуальные жилые дома площадью до 150 м² на земельном участке не более 1 500 м²; блоки площадью до 130 м² (в составе жилого дома блокированной застройки); квартиры общей площадью не более 100 м². Квартира должна быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше.

Определены требования к внутренней отделке жилья в классе «стандарт». Так, обязательными являются металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской. Поверхности стен должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями; поверхность потолков – выровнена и окрашена либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы; пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие. В санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, установить сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие. В кухне должна быть мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка.

Собственно, президент России подписал закон об отмене термина «жилье эконом-класса» еще в декабре 2017 года. А немногим ранее от него предлагал отказаться тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ктсати, именно он в июне 2016-го во время осмотра строящегося дома в Казани назвал смешным то, что россияне покупают квартиры площадью 20 «квадратов».

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Стандарт? Тоже неплохо

Знание новой классификации нужно не только строителям. Жилье эконом-класса, отныне именуемое стандартным, – это огромный сегмент российского жилищного рынка. Его покупатели в массе своей люди с невеликими доходами, для которых квартира, взятая чаще всего в ипотеку, оборачивается финансовым бременем на долгие годы. По крайней мере, с министерским приказом в руках они смогут отстаивать свои права на качественное жилье перед застройщиками.

Любопытная цифра: по данным Бюро оценки «ТОККО», в Томске более 60% сделок по итогам I квартала 2020 года зафиксировано в Октябрьском и Ленинском районах – 38 и 25% соответственно. Это как раз не самые дорогие в расчете на один квадратный метр районы, застраиваемые новым типовым жильем.

Хотя существует и старое, ведь типовая застройка в СССР начиналась с хрущевок в середине 1950-х, а вот понятие «эконом-класс» – порождение постперестроечной эпохи. Надо сказать, риэлторы довольно критично оценивают современные микрорайоны, застроенные «эконом-домами». И главная претензия – не столько качество самого жилья, сколько нехватка социальной инфраструктуры и объектов благоустройства.

Застройщики обычно ограничиваются высадкой газона и молодых деревьев, расстановкой детского оборудования низкой ценовой категории и типовых лавочек. В последние годы рядом с жилыми комплексами непременно появляются игровые площадки, и это тоже своего рода индикатор. Чем более площадка «пластиковая» и яркая, с минимумом деталей из природных материалов, тем больше у нее оснований находиться во дворе дома эконом-класса.

Возможно, к Томску это относится в меньшей степени. Но в любом случае ценовой фактор играет главенствующую роль: десятки тысяч семей приобретают именно стандартное жилье в столь же стандартных микрорайонах.

«Скрытый запас» регионов

Невзирая на очевидные потери, связанные с пандемией коронавируса, в Минстрое в 2020 году прогнозируют рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На недавней онлайн-конференции замминистра Никита Стасишин заявил: «Развитие ИЖС и малоэтажки не в столичных городах, на мой взгляд, – это наш такой скрытый запас, который при правильном направлении мер поддержки даст взрывной объем ввода и улучшение жилищных условий для людей».

Напомним, что в апреле, в разгар эпидемии COVID-19, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил госпрограмму льготной ипотеки, которая будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка 6,5% сохранится на весь срок кредита. Почти все ведущие российские банки уже присоединились к программе государственного субсидирования ипотеки, при этом они могут устанавливать ставку ниже заявленной правительством.

В Томской области первый ипотечный кредит в рамках новой программы был выдан в 20-х числах апреля: клиент банка получил заем на покупку жилья у одного из томских застройщиков на сумму 2,8 млн рублей. Кстати, фининститут развития на жилищном рынке ДОМ.РФ в конце мая зафиксировал снижение ипотечных ставок как на первичном, так и на вторичном рынке.

Все это означает, что спрос на стандартное жилье (прощай, эконом-класс!) будет только расти. А стало быть, его приобретатели должны знать, с чем имеют дело.