Без веранд и зонтиков: суровое лето российского общепита

Сфера гостеприимства из-за пандемии коронавируса пострадала одной из первых, а запреты с нее, похоже, снимут в последнюю очередь. До сих пор не вполне понятно, когда заведениям общепита позволят открыть двери перед посетителями. Ну а драконовские требования, прописанные Роспотребнадзором, лишают владельцев призрачной надежды вернуть бизнесу былую популярность.

По норме «метр с половиной»

30 мая Роспотребнадзор обновил рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19. Да, решение об открытии заведений принимают региональные власти. Однако именно предписания надзорного ведомства в «коронавирусной» ситуации приобретают статус едва ли не закона.

В этот список входят «входной фильтр» для сотрудников ресторанов и кафе, соблюдение для персонала масочного режима, наличие запаса средств индивидуальной защиты, установка дозаторов с антисептиками на входе и т. п. На ежедневной основе в заведениях будет проходить термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды. А столики, подчеркнем, должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Заметим, что это уже смягченный вариант рекомендаций Роспотребнадзора. Первоначальный документ, который был обнародован в конце апреля, практически не учитывал специфики бизнеса, недаром в российской Федерации рестораторов и отельеров его назвали «выстрелом в голову».

Роспотребнадзор будет проверять, как в заведениях общепита соблюдают меры профилактики.Фото: из открытых источников

Профессиональное сообщество подготовило собственный план по поэтапному выходу предприятий общепита из-под антивирусных ограничений, 21 мая он был направлен главе Роспотребнадзора Анне Поповой, министру экономического развития Максиму Решетникову, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и прочим официальным лицам. Но если какие-то предложения и были учтены экспертами от санитарии, на положение дел в общепите это мало повлияло. Стационарные заведения по-прежнему закрыты (мы сейчас не говорим о еде на вынос), и нынешнее лето в российских городах и весях началось без сезонных кафе.

До самого последнего этапа

В Федерации рестораторов и отельеров считают: учитывая сегодняшний европейский опыт, открывать сезонные кафе и веранды при соблюдении дистанцирования можно. Хотя бы потому, что на открытом воздухе делать это проще, чем в ограниченном четырьмя стенами помещении, но... Предприниматели могут приступать к монтажу летних заведений, однако откроются они лишь на третьем, последнем этапе снятия ограничений.

Вчера стало известно, что в Томске будет упрощен порядок и сокращены сроки получения разрешительных документов при открытии летних веранд. Городские власти видят в этом одну из мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии COVID-19. Предприниматели, работающие в сфере общепита, смогут подать заявку и оформить все необходимые документы уже в июне.

Поясним, что, кроме санитарно-эпидемиологических ограничений, для открытия «открытых» кафе есть и другие препятствия. Они связаны с заключением договоров с местной администрацией на размещение нестационарного торгового объекта. «Мы много консультировались с бизнесом, в том числе с владельцами предприятий общепита, о том, какие меры поддержки им наиболее необходимы. И пришли к выводу, что можем изменить ряд административных процедур, упростить их и сократить сроки выдачи разрешений. Нам важно поддержать эту отрасль для сохранения рабочих мест. Но при этом мы понимаем, что организация летних веранд на свежем воздухе, безусловно, должна предусматривать и соблюдение всех санитарных норм», – пояснил мэр города Иван Кляйн.

В официальном сообщении сказано: «приступить к работе предприниматели смогут после снятия ограничительных мер». Увы, ни в самой мэрии, ни в районных отделах потребительского рынка не готовы ответить, когда именно настанет этот счастливый для отрасли срок. Кстати, в относительно беззаботном 2019 году в Томске функционировало 44 заведения в формате open-air, в них было организовано 2 780 посадочных мест. Сколько таких местечек насчитаем нынче?..

Еда на вынос – пока единственная возможность выжить для кафе и ресторанов.Фото: из открытых источников

Пора на свежий воздух

Справедливости ради, Томск на фоне страны вовсе не является этаким «островком запретов». В других регионах ситуация с «сезонно-ресторанным» бизнесом тоже решается не быстро.

В Крыму, например, уже с 1 июня разрешили открыть кафе и рестораны, имеющие возможность организовать обслуживание клиентов на летних открытых площадках. Об этом заявили также власти Севастополя, обязав владельцев расставить столы с соблюдением социальной дистанции и проводить регулярную обработку всех контактных поверхностей антисептиками.

Из сибирских территорий одними из первых «смягчились» власти Кузбасса – еще 18 мая губернатор объявил, что в некоторых муниципалитетах могут открыться летние кафе и предприятия сферы услуг. С 4 июня вроде бы откроются открытые веранды в заведениях общественного питания Омской области. Новосибирцам, как и томичам, еще придется подождать. Тамошний министр здравоохранения объяснил, что условие для открытия предприятий общепита одно: снижение коэффициента распространения коронавируса. Если он упадет ниже единицы, в регионе рассмотрят варианты допуска до работы представителей сферы гостеприимства.

И в Санкт-Петербурге, и в Москве называют пока неофициальный срок открытия летних кафе – 15 июня. Возможно, к тому времени и в Томске наконец появятся нарядные навесы, уютные столики... На расстоянии полутора метров друг от друга, разумеется.