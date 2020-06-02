Коронавирус в Томске, последние новости на 3 июня 2020 года: число заболевших достигло 739 человек, для приезжающих из Москвы и Питера отменен карантин

На утро 3 июня в Томской области подтверждено 739 случаев заражения новым коронавирусом, из них 23 случая выявлено вчера.

Девять человек из нововыявленных с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы, у 14 заболевших клинических проявлений нет, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.

15 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими. По восьми случаям инфицирования идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходят лечение 298 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких и один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 148 человек.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.

Оперштаб сообщил подробности

2 июня региональный оперштаб прокомментировал ситуацию по выявлению очага заражения коронавирусом в одном из жилых домов Томска.

- При проведении эпидрасследования удалось установить, что все эти люди активно общались друг с другом и, несмотря на то, что мы говорим о необходимости разобщения, ходили друг к другу в гости, отмечали дни рождения и т.д.. И вот результат налицо. – сказал вице-губернатор Иван Деев.

Тестирование на антитела

Также оперштаб сообщил о начале массового тестирования медиков на антитела к новому коронавирусу.

- Тестирование стартовало в понедельник, 1 июня, пока только среди сотрудников «ковидариев» и тех медработников, что выразили желание в них работать. Таких порядка 150 человек, они пока в резерве. Далее будем обследовать работников станций скорой помощи, амбулаторно-клинических учреждений, на третьем этапе- всех остальных медиков. – уточнили представители оперштаба.

Карантин отменяется

Главный санитарный врач Томской области отменила обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга. Он действовал в регионе с 10 апреля. Теперь гости из двух российских столиц, а также возвращающиеся оттуда томичи, могут не сообщать о себе на горячую линию и не сидеть в самоизоляции две недели.

До свидания, школа!

Из-за пандемии коронавируса выпускники томских школ получат аттестаты в непривычные сроки и в необычном формате. Вручение документов состоится до 18 июня включительно и пройдет без массовых торжественных линеек.

- В помещениях, где будут выдаваться аттестаты, должна быть организована каждые два часа влажная уборка и проветривание. Персонал должен быть в масках и перчатках, а на входе ученики, родители и сотрудники учебного заведения должны будут пройти термометрию и обработку рук антисептиками. – сообщила Ирина Грабцевич, начальник областного департамента общего образования.