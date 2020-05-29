Сергей Жвачкин: «Верю, что до выхода из этого тоннеля осталось совсем немного. Будьте здоровы!»

Не по графику, а по желанию

Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий областной оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, принял решение продлить действующий в регионе режим самоизоляции до 15 июня. Об этом он заявил сегодня, 29 мая, в очередном обращении к населению.

– Завтра, 30 мая, исполнится ровно два месяца, как мы с вами живем в режиме ограничений, – отметил губернатор. – Если бы тогда, в марте, мне кто-то сказал про эти два месяца, я бы ни за что не поверил. Но наша жизнь непредсказуема, а жизнь в эпидемии непредсказуема вдвойне. Тем не менее, благодаря вовремя принятым жестким мерам, мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий. У нас нет тысяч больных и сотен умерших. И это не везение и не стечение обстоятельств, а труд тысяч людей, в первую очередь, медиков и правоохранительных органов, которые день и ночь работают вместе с нами, чтобы Томская область оставалась территорией безопасности и благополучия.

Губернатор подчеркнул, что контроль над эпидситуацией в регионе позволил практически не останавливать работу промышленности, строительства, сельского хозяйства, а уже 15 апреля открыть работу салонов красоты и парикмахерских. «Эпидемиологическая ситуация позволила три недели назад разрешить занятия спортом на свежем воздухе и семейные прогулки. Причем это прогулки без масок и без пропусков. И не по графику, а по желанию», – сказал С. Жвачкин.

Тем не менее, принято решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на еще один инкубационный период.

Равнение на три показателя

Все ранее открытые предприятия продолжают работать, пояснил глава региона. Продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска; закрытые для посетителей предприятия сферы услуг пока не открываются. Естественно, сохраняется обязательный масочный режим.

Губернатор так объяснил причины принятого решения: «По рекомендациям Роспотребнадзора полностью снять режим ограничений мы можем, только если достигнем трех показателей. Два из них зависят от власти и системы здравоохранения, а третий – от всех».

Итак, первый показатель – это число свободных коек для больных COVID-19: при нормативе в 540 коек в Томской области сегодня их 1 082. Чтобы достичь этой высокой цифры, были перепрофилированы медицинские учреждения, подготовлены специалисты, закуплены оборудование и средства индивидуальной защиты, оборудованы кислородом палаты. «По сути, мы в кратчайшие сроки переформатировали под эпидемию всю систему здравоохранения в регионе», – подчеркнул С. Жвачкин.

По сути, в области переформатировали под эпидемию COVID-19 всю систему здравоохранения.Фото: из открытых источников

Второй показатель – это охват населения тестированием на коронавирус: здесь при нормативе не менее 70 тестов на 100 тысяч населения уже выполняется 175 на 100 тысяч. Губернатор поставил задачу за неделю увеличить количество исследований еще в полтора раза, для чего область приобрела дополнительное оборудование и вдвое увеличила число лабораторий (сегодня их восемь).

– Но третьего показателя, необходимого для полного открытия сферы услуг, мы еще не достигли. Этот показатель – коэффициент распространенности инфекции, – продолжил глава региона. – Он означает, что в течение четырех последних дней количество вновь выявленных больных должно быть меньше количества больных, выявленных в четыре предыдущих дня. Так вот, у нас заболеваемость пока на спад не идет. И этот показатель напрямую зависит от того, как мы соблюдаем социальное дистанцирование и обязательный масочный режим.

В этой связи губернатор Томской области вновь обратился к жителям всех городов и районов с просьбой не пренебрегать простыми правилами. «Давайте беречь себя и тех, кто рядом, – сказал он. – Будем дисциплинированными, проявим сознательность – и сможем открыть кафе и рестораны, музеи и библиотеки, фитнес-клубы и развлекательные центры. Когда наступит это время, зависит от каждого из нас, от нашей ответственности за себя и за тех, кто рядом. Может, через две недели, может, и раньше. А может, и позже»...

– Мы должны обогнать болезнь, оставить эпидемию позади себя. Я верю, что до выхода из этого длинного темного тоннеля осталось совсем немного. Будьте здоровы! – пожелал томичам глава региона.