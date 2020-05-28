2020-05-28T05:17:44+03:00
Школьная газета

Память нужна живым

В Томском механико-технологическом техникуме выстроена действенная система работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В техникуме активно ведется поисковая работа, проходят уроки мужества, обзорные экскурсии по музеюВ техникуме активно ведется поисковая работа, проходят уроки мужества, обзорные экскурсии по музею
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Совсем недавно вся страна отметила 75-летие Победы. С каждым годом очевидцев и участников событий Великой Отечественной войны становится все меньше, поэтому крайне важно сохранить и передать потомкам бесценные крупицы их воспоминаний о пережитом.

Не менее важна преемственность воинских традиций. В Томском механико-технологическом техникуме военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание, а центром этой работы является библиотечно-музейный комплекс.

Музей боевой славы 96-й гвардейской Иловайской ордена Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии был основан в 1978 году ветераном дивизии Александром Ивановичем Вяловым. С 1986-го он носит почетное звание «Народный музей». Подобных в стране единицы, и даже в непростые 1990-е годы руководство техникума нашло возможность его сохранить. В экспозиции представлено более 1 500 различных экспонатов, в том числе раритетных.

Уже шесть лет библиотечно-музейный комплекс возглавляет специалист с большим стажем Любовь Игнатова. По ее словам, работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в техникуме организована системно.

- Уже не первый год у нас действует программа, в реализации которой задействованы как ребята, так и педагоги и все сотрудники образовательного учреждения, - говорит собеседница. - Ведется серьезная работа военно-спортивной направленности. Многие наши выпускники проходят срочную воинскую службу в элитных войсках Российской армии. Семеро ребят геройски погибли в локальных войнах. Одна из музейных экспозиций, кстати, называется «Наши выпускники – воины-интернационалисты». Разрабатываются спецпроекты, такие как «Аллея памяти», «Сибирское поле памяти», «Это надо живым»: они увековечивают подвиг современной молодежи наряду с подвигом ветеранов Великой Отечественной. Активно ведется поисковая работа, проходят уроки мужества, ежемесячные тематические выставки, обзорные экскурсии по музею. Наши ребята участвуют в городских и региональных акциях воинской памяти и славы. В прошлом году в ТМТТ на базе военно-спортивного клуба «Дружина» был организован Центр допризывной и специальной подготовки, оборудовано помещение для занятий.

Уже пять лет в техникуме успешно проводятся студенческие исследовательские военно-патриотические конференции. В 2019-м, например, в рамках областного фестиваля «Путь на Олимп» прошла конференция «Томичи в локальных войнах», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана и 50-летию даманских событий. В ней приняло участие более 240 человек, из которых 140 представляли учебные заведения профессионального и общего образования Томска и Асина, сел Мельниково, Зырянское, Молчаново, Бакчар.

Ребята представили свои работы на суд экспертов - ветеранов и участников локальных войн, ТРО Общероссийской молодежной организации «Наследие», Союза писателей России. Лучшие проекты вошли в электронный сборник материалов конференции. Мероприятие было признано лучшим в системе профессионального образования по итогам года и удостоилось почетного диплома победителя. Тема конференции 2020 года - «Помнит мир спасенный», и посвящена она подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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