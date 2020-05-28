Чтить память героев с детских лет

Уже много лет им руководит ветеран педагогического труда Валентина Васильевна Суханова. Не раз этот школьный музей входил в число призеров конкурсов разного уровня. Все его инициативы поддерживает директор 28-й школы Нина Гринькова.

- История нашего микрорайона - часть истории Томска. И ребята из актива школьного музея, когда планируют участие в областных или городских конференциях на тему Великой Отечественной войны, стараются, прежде всего, рассказать о людях своего микрорайона. Они собирают материалы об истории улиц, на которых живут, знакомятся с биографиями героев, чьи имена эти улицы носят, - рассказывает Валентина Суханова. - К юбилею Победы мы начали готовиться заранее. Весь учебный год общались с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн. Не прерывается связь с выпускниками школы - музейным активом прошлых лет. Родители учащихся участвуют в работе детей и даже сами выступают на школьных конференциях. Например, семья Прохоровых в нашей школе учится уже три поколения. Л. Прохорова - дочь солдата 284-й Сибирской стрелковой дивизии, сражавшейся за Сталинград, - уже 22 года является почетным членом совета музея и активно участвует в его работе. Добрым другом музея и постоянным участником школьных конференций остается председатель родительского комитета Л.Сальцова.

Юные «музейщики» и их наставники

Экспонаты просторного, отлично оснащенного музея можно рассматривать долго, и ребятишки любят здесь бывать, особенно самые младшие. Каждый новый учебный год в школе по традиции начинается с месячника музея, когда проходят круглые столы, диспуты, уроки памяти, экскурсии. В конце сентября проводится «Митинг мира», куда приглашаются ветераны и представители руководства микрорайона. В декабре, отмечая День героев Отечества, в школе проводят конференцию «О героях былых времен». Большинство выступлений ребят построены на собранных ими лично материалах. Участники конференции готовят презентации, экскурсии, тематические альбомы. Им помогают классные руководители - Л. Кисилева, А. Осадчая, Н. Белова, Е. Астахова. А учащиеся классов Е. Насоновой и Е. Аноповой - неизменные «поставщики кадров» музейного актива.

Живое участие в работе музея принимают члены Совета старейшин города - заместитель председателя совета З. Г. Барашева, Т. Ф. Демешева и Г. М. Залесов. Высокие достижения детей всегда отмечаются наградами. В 2020 году выпущены эксклюзивные значки к 75-летию Победы: школьный музей включился во Всероссийскую акцию «Парта героя». Такая парта есть в каждом классе начальной школы, а почетное право сидеть за ней достается лучшим ученикам.

В преддверии 75-летия Победы музей пополнился новыми экспонатами, в частности, коллекцией макетов орденов и медалей времен ВОВ. Обновилось оформление зала и прилегающей к нему рекреации. Появилась экспозиция «Герои Советского Союза - уроженцы Томской области». Во время акции «Блокадный хлеб» прошла целая серия запомнившихся детям мероприятий, самым трогательным из которых стала встреча с одной из блокадниц Е. А. Пузакиной. А работа Левы Шурыгина, рассказывающая о его двоюродной прабабушке, которая была водителем грузовика на «Дороге жизни», входит в «золотой фонд» материалов школьного музея.

Нынешней весной, когда во всех учреждениях образования была введена «удаленка», работа военно-исторического музея в 28-й школе не остановилась. Ученики продолжают участвовать в областных и городских мероприятиях, но теперь уже в онлайн-режиме. Сейчас они готовятся к областной историко-патриотической конференции «И подвиг, и память, и боль на века», к городскому конкурсу экскурсоводов. Продолжается дополнение экспозиции и оформление большого памятного альбома, в котором рассказывается о фронтовиках - прадедах сегодняшних учеников школы.

Оксана Чайковская