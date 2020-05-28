2020-05-28T04:58:34+03:00
Школьная газета

Чтить память героев с детских лет

В средней школе № 28 более полувека действует военно-исторический музей «Томичи в боях за Родину».
Оксана Чайковская
Поделиться:
Под руководством Валентины Сухановой в школьном военно-историческом музее продолжается активная работа.Под руководством Валентины Сухановой в школьном военно-историческом музее продолжается активная работа.Фото: Фото автора.
Изменить размер текста:

Уже много лет им руководит ветеран педагогического труда Валентина Васильевна Суханова. Не раз этот школьный музей входил в число призеров конкурсов разного уровня. Все его инициативы поддерживает директор 28-й школы Нина Гринькова.

- История нашего микрорайона - часть истории Томска. И ребята из актива школьного музея, когда планируют участие в областных или городских конференциях на тему Великой Отечественной войны, стараются, прежде всего, рассказать о людях своего микрорайона. Они собирают материалы об истории улиц, на которых живут, знакомятся с биографиями героев, чьи имена эти улицы носят, - рассказывает Валентина Суханова. - К юбилею Победы мы начали готовиться заранее. Весь учебный год общались с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн. Не прерывается связь с выпускниками школы - музейным активом прошлых лет. Родители учащихся участвуют в работе детей и даже сами выступают на школьных конференциях. Например, семья Прохоровых в нашей школе учится уже три поколения. Л. Прохорова - дочь солдата 284-й Сибирской стрелковой дивизии, сражавшейся за Сталинград, - уже 22 года является почетным членом совета музея и активно участвует в его работе. Добрым другом музея и постоянным участником школьных конференций остается председатель родительского комитета Л.Сальцова.

Юные «музейщики» и их наставники

Экспонаты просторного, отлично оснащенного музея можно рассматривать долго, и ребятишки любят здесь бывать, особенно самые младшие. Каждый новый учебный год в школе по традиции начинается с месячника музея, когда проходят круглые столы, диспуты, уроки памяти, экскурсии. В конце сентября проводится «Митинг мира», куда приглашаются ветераны и представители руководства микрорайона. В декабре, отмечая День героев Отечества, в школе проводят конференцию «О героях былых времен». Большинство выступлений ребят построены на собранных ими лично материалах. Участники конференции готовят презентации, экскурсии, тематические альбомы. Им помогают классные руководители - Л. Кисилева, А. Осадчая, Н. Белова, Е. Астахова. А учащиеся классов Е. Насоновой и Е. Аноповой - неизменные «поставщики кадров» музейного актива.

Живое участие в работе музея принимают члены Совета старейшин города - заместитель председателя совета З. Г. Барашева, Т. Ф. Демешева и Г. М. Залесов. Высокие достижения детей всегда отмечаются наградами. В 2020 году выпущены эксклюзивные значки к 75-летию Победы: школьный музей включился во Всероссийскую акцию «Парта героя». Такая парта есть в каждом классе начальной школы, а почетное право сидеть за ней достается лучшим ученикам.

В преддверии 75-летия Победы музей пополнился новыми экспонатами, в частности, коллекцией макетов орденов и медалей времен ВОВ. Обновилось оформление зала и прилегающей к нему рекреации. Появилась экспозиция «Герои Советского Союза - уроженцы Томской области». Во время акции «Блокадный хлеб» прошла целая серия запомнившихся детям мероприятий, самым трогательным из которых стала встреча с одной из блокадниц Е. А. Пузакиной. А работа Левы Шурыгина, рассказывающая о его двоюродной прабабушке, которая была водителем грузовика на «Дороге жизни», входит в «золотой фонд» материалов школьного музея.

Нынешней весной, когда во всех учреждениях образования была введена «удаленка», работа военно-исторического музея в 28-й школе не остановилась. Ученики продолжают участвовать в областных и городских мероприятиях, но теперь уже в онлайн-режиме. Сейчас они готовятся к областной историко-патриотической конференции «И подвиг, и память, и боль на века», к городскому конкурсу экскурсоводов. Продолжается дополнение экспозиции и оформление большого памятного альбома, в котором рассказывается о фронтовиках - прадедах сегодняшних учеников школы.

Оксана Чайковская

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За 4 месяца в Томской области сдано более 84 тыс. квадратных метров жилья
За нарушение масочного режима в Томске наказаны уже более 100 человек
В Томской области скончался одиннадцатый человек с подтвержденным COVID-19
Коронавирус в Томске: + 27 новых случаев заражения COVID-19, число заболевших превысило 600
80-летний житель Томской области купил лекарства в Интернете стал жертвой мошенников
Управляющую компанию из Томской области лишат лицензии через суд
География коронавируса в Томской области: оперштаб объяснил, почему не раскрывается информация по конкретным районам
Томские полицейские рассказали, как отличить «фальшивку» от настоящей купюры
Вузы Томска не будут повышать стоимость обучения в новом учебном году
Авиарейс из Томска в Абакан планируется возобновить с 1 июня
В крупном торговом центре Томска сегодня утром произошел пожар
СК предотвратил незаконную вырубку свыше 50 га леса в Томской области
В Томске для осужденных провели турнир по виртуальному футболу и автогонкам
Синоптики: июнь в Томской области будет теплее нормы
В Томской области школьный бухгалтер почти два года начисляла себе завышенную зарплату
В Томске более 200 школьников обучаются олимпиадной химии
Коронавирус в Томске, последние новости на 28 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 600 человек, скончался еще один пациент
«Революционный» закон: в Томске будут строить жилье по государственному заказу
29 мая Томский госуниверситет ждет гостей на день рождения онлайн
10 тысяч деревьев и кустарников для озеленения своих дворов получат томичи осенью
В городе Северск Томской области обнаружены два новых случая COVID-19
62 защитных экрана появились в почтовых отделениях Томска
Стипендии президента и правительства получат 102 томских политехника
В Томской области наблюдается рекордный спрос на услуги ремонта и строительства
Более 600 нарушений пресечено сотрудниками ГИБДД Томской области
Победители конкурса «Семейная ферма» определены в Томской области