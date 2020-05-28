Частица Вечного огня у обелиска

В каждом селе, в каждом учебном заведении накоплен материал о «своих» героях, о земляках. Так, большая работа по сохранению памяти об их подвиге ведется в Малиновской средней школе (Томский район). Портреты солдат, данные об их боевом пути и наградах соседствуют в школьном музее с предметами, привезенными с мест сражений.

- Для наших учеников патриотизм - не просто слово, - рассказывает директор школы Светлана Багнюк. - Лучшие из них каждый год принимают участие в «Вахте памяти»: 8 мая стоят в Почетном карауле у памятной доски полному кавалеру орденов Славы Петру Акимовичу Серебрякову и у нашего обелиска. В любую погоду, и при свете дня, и в темноте... Это их Пост №1, их рубеж, их долг перед павшими. Перед теми, кто должен остаться в памяти грядущих поколений.

Весь год ученики Малиновской школы занимаются сохранением памяти о Великой Отечественной войне и устранением «белых пятен» в истории малой родины. Как научить сегодняшних детей быть благодарными наследниками Победы? Только через личную причастность к историям фронтовиков, через живой интерес к их судьбам, считают педагоги.

Один из проектов школы - сайт «Память не знает забвения», созданный в 2013 году старшеклассницей Софьей Стрельниковой (теперь она студентка СибГМУ). Интернет-ресурс содержит много материалов и постоянно пополняется. Школьники получают задание собрать максимум сведений о своем воевавшем родственнике. Неважно, кем он приходится нынешним ребятам, важно показать все, что удалось найти об этом человеке. Здесь и анкетные данные: где и как воевал, какие имел награды, как и где погиб. И рассказы фронтовиков о войне и о жизни после Победы. Это касается и судеб тружеников тыла.

Фотографии, письма, воспоминания… Живая связь поколений делает юных сопричастными с теми давними событиями. Так постепенно к каждому ребенку придет понимание: это было на самом деле, это мои реальные предки! Гордость за свою Родину приходит вместе с гордостью за маминого прадеда или дедушку папы…

Школьники сотрудничают с Малиновской библиотекой, и ее руководитель Наталья Ивлева помогает ребятам найти интересные факты, связанные с родным селом. Например, в годы войны малиновские школьники отправляли на фронт посылки с подарками для бойцов, вложив туда свои письма. 30 июля 1942 года в газете Туганского района «Сталинский урожай» был напечатан ответ фронтовиков, присланный школьникам. Сейчас каждая из таких черточек, каждая деталь бесценна.

Ученики помогают вернуть из небытия забытые имена. Несколько лет назад нашли информацию об Александре Федоровиче Колобушкине, которого не было в списках погибших фронтовиков. В архивных документах Туганской МТС значится, что он работал старшим агрономом, а в ноябре 1941-го ушел на фронт и погиб. А толчком к этому поиску стало обращение в школу его внучки.

В прошлом году был собран более подробный материал о супругах Грищенко, работавших в местной школе в 1970-е годы, а в 2020-м на сайте межпоселенческой районной библиотеки, в альбоме «Война в судьбе моей семьи», появились материалы о ветеранах войны Владимире Васильевиче Ланине и Тимофее Петровиче Семенове.

...Каждый год малиновские кадеты отправляются в Лагерный сад накануне Дня Победы и привозят к сельскому обелиску частицу Вечного огня. Традиционный велопробег, который доставляет этот факел со священным огнем 8 мая к памятнику, стал символом праздника для Малиновки. Так продолжается уже много лет, так будет и впредь.