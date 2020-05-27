Чемодан, вокзал… Чажемто?

Близится 1 июня, а вопрос летнего отдыха для большинства россиян остается нерешенным. Минимум в половине регионов власти понемногу ослабляют ограничения, введенные из-за угрозы коронавируса. Люди предвкушают возвращение к нормальному (ну, почти) ритму жизни, отчетливо звучат отпускные настроения – просто вырваться из режима самоизоляции уже счастье!

Но разрешат ли нам покинуть пределы родного края? Светит ли сибирякам южное солнце или удовольствуемся скупым домашним теплом? А если дать простор мечте о дальних странах, неужели 99 процентов жителей России теперь вынужденно станут невыездными? Четких ответов пока нет.

Не нужен вам берег турецкий!

25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из-за высокой опасности повторного занесения в страну коронавирусной инфекции россиянам следует воздержаться от планирования летнего отпуска за рубежом. В качестве альтернативы он предложил отечественные санатории, сообщает РБК.

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, Мишустин отметил несомненные успехи в этом направлении. Однако напомнил, что новая инфекция «была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж».

Лишь пятая часть сибиряков намерена точно взять летний отпуск в 2020 году.Фото: из открытых источников

Премьер признал, что многие популярные у россиян страны уже объявили о смягчении карантина. Однако Всемирная организация здравоохранения продолжает считать риск дальнейшего развития пандемии высоким и не советует снимать ограничения на международные поездки.

По мнению председателя правительства, «лучше и безопаснее» будет провести отпуск в России. Тем более что с 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе – при благоприятной эпидобстановке – можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.

Поддержала «антизаграничный» тренд сезона и глава Роспотребнадзора Анна Попова: в мире все еще высока опасность заражения COVID-19, ежедневно выявляется более 100 тыс. новых случаев, а реальное количество заражений, скорее всего, намного выше.

Глава ведомства предупредила соотечественников: «Даже если вы рискнули и уехали, то, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, чтобы не нанести вред окружающим людям». В общем, хорошего вам отпуска.

Отпуск – мечта сибиряка

Немного злободневной статистики. Согласно опросу, проведенному банком «Открытие» среди жителей Сибирского федерального округа в мае, только 21% респондентов намерены точно взять летний отпуск в 2020 году. Еще 10% готовы отправиться отдыхать, только если откроют границы. Треть жителей регионов СФО однозначно не планирует уходить в отпуск этим летом, 16% не работают и сейчас, а еще 15% собираются посвятить это время поиску работы.

39% жителей регионов Сибири, планирующих летний отдых, намерены провести его дома (это в два раза выше среднероссийской цифры). 10% сибиряков отправятся отдыхать на дачу; 26% пока не определились, где проведут отпуск. Поездку внутри России готовы совершить 21% респондентов, отправиться за границу – 3% сибиряков (среди россиян в целом этот показатель составил 14%).

При этом 45% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 15% не готовы ездить за границу как минимум год после окончания пандемии – из страха! Другие 15% сибиряков готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности (это почти вдвое ниже среднероссийского показателя). А у 28% респондентов из тех, кто в принципе хотел бы взять отпуск, нет денег на заграничные поездки.

Что ж, хорошая новость для земляков, не отказавшихся от идеи отпуска: ряд территорий планирует открыть внутренний туризм уже с 1 июня. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом».

Первыми примут гостей санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В частности, в администрации Сочи сообщили, что с 1 июня откроются 65 городских пляжей, но только для гостей санаториев и при условии стабильной ситуации с коронавирусом. Правила выхода из карантина будут отличаться в зависимости от региона, например, где-то по решению местных властей могут открыться для отдыхающих коттеджи и апарт-отели.

Дешевле, проще, ближе…

Кстати, по результатам майского опроса ВЦИОМ, россияне готовы потратить на летний отдых в среднем 49,5 тыс. рублей в расчете на человека. Это больше, чем в 2019 году, на 14,3%, но не потому, что стало больше денег, считают социологи, а по причине инфляции. Просто народ поиздержался в период пандемии, и материальные сложности стали важным ограничителем в организации отдыха.

Представитель ВЦИОМ Кирилл Родин добавил: «Мы также спросили, планируют ли россияне обращаться в турфирмы, и 95% сказали, что сами справятся с организацией отдыха. Многие считают, что самому организовать все дешевле и проще».

Надо понимать, что российская туриндустрия, которую буквально парализовала угроза COVID-19, в целом оправится очень нескоро. Все туры за рубеж, приобретенные на весну и лето, давно перенесены на осень (и хорошо, если с сохранением цен). Как вариант, туроператоры могут отложить поездки, также заморозив их стоимость, до конца 2021 года.

Руководитель НП «Ассоциация турагентств Томской области» Ольга Севостьянова осторожна в оценках: «Новости в последние дни вообще-то оптимистические. Большинство туроператоров надеется, что все-таки какие-то страны к середине лета откроются. Но вопрос: откроемся ли мы?»… Мы – значит, Россия, а в правительстве на этот счет однозначное мнение.

Менеджер одной из томских турфирм Наталья говорит: «По нашим сведениям, все отечественные курорты, скорее всего, начнут работать с 1 июля, Анапа и Сочи – на месяц раньше. Специалисты шутят: мол, после самоизоляции особенно будут востребованы санаторные программы – антистресс и снижение веса». Стоимость же путевок, по мнению экспертов, снизится, поднимать цены на внутреннем рынке туруслуг сейчас неблагоразумно.

В Сибири тоже есть неплохие санатории, и сейчас самое время их поддержать.Фото: из открытых источников

И наконец. В местном турагентстве, которое занимается продажей путевок в санаторий «Чажемто» (Колпашевский район), рассказали: старт сезона в июне «даже не обсуждается», в июле – «с большой осторожностью». Все будет зависеть от решения губернатора Томской области по снятию ограничительных мер. «Никто не знает пока ни спроса, ни предложения, – поделилась менеджер. – Но полного затишья нет. Все-таки это санаторий, здесь публика особая, она всегда планирует свое лечение. И сейчас звонят, спрашивают, когда начнется сезон». Патриоты, одно слово.