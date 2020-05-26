2020-05-26T11:46:59+03:00
Происшествия

Синоптики не обманули: ураган с грозой сегодня «потрепали» Томск

Представляем фотоподборку о последствиях разгула стихии
Алиса Селезнева
Поделиться:
Упавшее дерево перегородило ул.Никитина. (фото "Регион70","Вконтакте")Упавшее дерево перегородило ул.Никитина. (фото "Регион70","Вконтакте")Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томский Гидрометцентр и ГУ МЧС по Томской области вчера, заранее предупредили томичей – ближайшие пару дней в регионе будут «штормовыми».

-Днем 26 мая и 27 мая ночью на большей части территории региона ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 14-19 метров в секунду, при грозах шквалистые порывы до 24 метров в секунду. – гласил прогноз. И сегодня он в полной мере сбылся.

Популярные томские паблики тут же запестрели свидетельствами разгула стихии.

Согласно им, сломанные сильным ветром деревья перегородили проезд автомобилям по ул. Шевченко (от проспекта Фрунзе), ул.Никитина.

Проезд от проспекта Фрунзе по ул.Шевченко тоже перегорожен упавшим деревом.фото "Регион70","Вконтакте Фото: из открытых источников

Проезд от проспекта Фрунзе по ул.Шевченко тоже перегорожен упавшим деревом.фото "Регион70","ВконтактеФото: из открытых источников

На трассе в сторону аэропорта, после Богашево, ураган тоже оставил свои следы..фото "Регион70","Вконтакте Фото: из открытых источников

На трассе в сторону аэропорта, после Богашево, ураган тоже оставил свои следы..фото "Регион70","ВконтактеФото: из открытых источников

Тополь,упавший возле пятиэтажкки на ул.Трамвайной,1 оборвал линию электроснабжения дома. Комментарий под этим фото в паблике "Регион -70" оставили представители мэрии:"Здравствуйте, горожане! Информация о тополе, не устоявшем под натиском шквалистого ветра, передана коммунальным службам".

на ул.Трамвайной тополем оборвало электроповода.фото "Регион70","Вконтакте) Фото: из открытых источников

на ул.Трамвайной тополем оборвало электроповода.фото "Регион70","Вконтакте)Фото: из открытых источников

.На пер.Карском,6 ураганом снесло часть кровельного настила. На ул.Люксембург, 38, на Пирогова, ул. Елизаровых, 53 от упавших веток и деревьев пострадали припаркованные авто.

Припаркованной иномарке на ул.Люксембург березки упали на капот.фото "Регион70","Вконтакте Фото: из открытых источников

Припаркованной иномарке на ул.Люксембург березки упали на капот.фото "Регион70","ВконтактеФото: из открытых источников

Во дворе на Профсоюзной появился новый "шлагбаум" . (фото:"Регион70","Вконтакте") Фото: из открытых источников

Во дворе на Профсоюзной появился новый "шлагбаум" . (фото:"Регион70","Вконтакте")Фото: из открытых источников

На пересечении проспекта Комсомольского и ул.Сибирской после грозы светофор странно "повис" и покачивался над дорогой.

Светофор на перекрестке Комсомольского и Сибирской странно "качался" над дорогой (фото:"Регион70","Вконтакте") Фото: из открытых источников

Светофор на перекрестке Комсомольского и Сибирской странно "качался" над дорогой (фото:"Регион70","Вконтакте")Фото: из открытых источников

Бригады «ТомскСАХ» сейчас распиливают и убирают поваленные деревья с проезжей части по улицах Профсоюзной, Р. Люксембург, Шевченко, на пересечении улиц Карташова и Герцена и др. На территории всех районов собирают упавшие ветки, обеспечивая проезд по основным магистралям и стабильную работу транспорта.Как сообщила позднее пресс-служба мэрии, диспетчеры городской «Оперативно-дежурной службы» приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 – о падении веток, 2 – об обрывах проводов, по 4 звонка - об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.

Комунальщики оперативно приступили к уборке города после "шторма" Фото: из открытых источников

Комунальщики оперативно приступили к уборке города после "шторма"Фото: из открытых источников

Аварийные бригады компании «Горсети» выехали для восстановления электроснабжения на участки ул. Л.Толстого, 79-ой Гв. Дивизии, Транспортной. Специалисты СМЭУ возобновили работу светофора на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской.

Синоптики еще раз предупреждают - непогода продлится до завтра, поэтому лучше воздержаться от уличных прогулок, обходить стороной деревья и шаткие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Разборки на севере Томской области сопровождались стрельбой
Двух заблудившихся женщин вывели из леса томские пожарные вместе с охотниками
Подведены итоги регионального конкурса мастеров «Томский сувенир»
Студент-медик, заболевший COVID-19, госпитализирован в Томске
Пульмонологическое отделение больницы № 3 Томска закрыто на карантин
Томская область входит в тройку самых благополучных регионов Сибири по числу заболевших COVID-19
В Томске утвердили меры антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса
Герб Томска из цветов традиционно появится на въезде в город в июне
Более 600 человек обратились в Томске в пункты серопрофилактики в выходные
В Томской области возбуждено уголовное дело о халатности чиновников сельской администрации
Коронавирус в Томске: стало известно о 28 новых случаях заражения COVID-19
Томич накопил долг по ипотеке и чуть не лишился квартиры
ТГУ построит новый учебно-лабораторный корпус на месте снесенного профилактория
Иномарка сбила 3-летнего малыша на главной улице Томска
Сотовые операторы Томской области из-за коронавируса ввели новые льготы для абонентов
3 июля томские выпускники сдадут первые ЕГЭ
В Северске молодой человек погиб, выпав из окна 17-го этажа
Семеро эвакуировались, троих спасли: в Томске горел деревянный дом
4 новые спецмашины будут дезинфицировать улицы Томска
В Ленинском районе Томска снесены 7 незаконных киосков и гараж
В Томской области аграриям выдано более 2 млрд рублей в виде кредитов
Томич угрожал убийством девушке за ее отказ знакомиться с ним
Шквалистый ветер и заморозки до -3 ожидают Томскую область 27-28 мая
В Томской области 27 предпринимателей оштрафованы за нарушения эпидрежима
Коронавирус в Томске, последние новости на 26 мая 2020 года: + 28 новых случаев COVID-19, 35 человек выздоровели