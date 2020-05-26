Синоптики не обманули: ураган с грозой сегодня «потрепали» Томск

Томский Гидрометцентр и ГУ МЧС по Томской области вчера, заранее предупредили томичей – ближайшие пару дней в регионе будут «штормовыми».

-Днем 26 мая и 27 мая ночью на большей части территории региона ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 14-19 метров в секунду, при грозах шквалистые порывы до 24 метров в секунду. – гласил прогноз. И сегодня он в полной мере сбылся.

Популярные томские паблики тут же запестрели свидетельствами разгула стихии.

Согласно им, сломанные сильным ветром деревья перегородили проезд автомобилям по ул. Шевченко (от проспекта Фрунзе), ул.Никитина.

Проезд от проспекта Фрунзе по ул.Шевченко тоже перегорожен упавшим деревом.фото "Регион70","ВконтактеФото: из открытых источников

На трассе в сторону аэропорта, после Богашево, ураган тоже оставил свои следы..фото "Регион70","ВконтактеФото: из открытых источников

Тополь,упавший возле пятиэтажкки на ул.Трамвайной,1 оборвал линию электроснабжения дома. Комментарий под этим фото в паблике "Регион -70" оставили представители мэрии:"Здравствуйте, горожане! Информация о тополе, не устоявшем под натиском шквалистого ветра, передана коммунальным службам".

на ул.Трамвайной тополем оборвало электроповода.фото "Регион70","Вконтакте)Фото: из открытых источников

.На пер.Карском,6 ураганом снесло часть кровельного настила. На ул.Люксембург, 38, на Пирогова, ул. Елизаровых, 53 от упавших веток и деревьев пострадали припаркованные авто.

Припаркованной иномарке на ул.Люксембург березки упали на капот.фото "Регион70","ВконтактеФото: из открытых источников

Во дворе на Профсоюзной появился новый "шлагбаум" . (фото:"Регион70","Вконтакте")Фото: из открытых источников

На пересечении проспекта Комсомольского и ул.Сибирской после грозы светофор странно "повис" и покачивался над дорогой.

Светофор на перекрестке Комсомольского и Сибирской странно "качался" над дорогой (фото:"Регион70","Вконтакте")Фото: из открытых источников

Бригады «ТомскСАХ» сейчас распиливают и убирают поваленные деревья с проезжей части по улицах Профсоюзной, Р. Люксембург, Шевченко, на пересечении улиц Карташова и Герцена и др. На территории всех районов собирают упавшие ветки, обеспечивая проезд по основным магистралям и стабильную работу транспорта.Как сообщила позднее пресс-служба мэрии, диспетчеры городской «Оперативно-дежурной службы» приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 – о падении веток, 2 – об обрывах проводов, по 4 звонка - об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.

Комунальщики оперативно приступили к уборке города после "шторма"Фото: из открытых источников

Аварийные бригады компании «Горсети» выехали для восстановления электроснабжения на участки ул. Л.Толстого, 79-ой Гв. Дивизии, Транспортной. Специалисты СМЭУ возобновили работу светофора на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской.

Синоптики еще раз предупреждают - непогода продлится до завтра, поэтому лучше воздержаться от уличных прогулок, обходить стороной деревья и шаткие конструкции.