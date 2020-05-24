Сквозь время: от «Пассажа Второва» к «1000 мелочей» и обратно

Золоченые завитки над карнизом и советская вывеска «1000 мелочей»: это сочетание долгое время служило приметой одного из ценнейших в Томске архитектурных памятников.

Возможно, с исконным купеческим названием «Пассажа Второва» его нынешний адрес (по проспекту имени вождя мирового пролетариата) тоже не слишком гармонирует. Однако куда важнее, что власти обещают по возможности вернуть зданию первоначальный облик, задуманный архитектором Константином Лыгиным.

Второе столетие в стиле модерн

Трехэтажное здание в стиле модерн в центре губернской столицы в 1905 году построил купец Александр Второв. До революции в нем, помимо торговых заведений, располагалась первая в Томске благоустроенная гостиница «Европа», с первым же в Сибири лифтом. Потом, на протяжении столетия, «постояльцы» у бывшего пассажа менялись часто, но не было одного, рачительного хозяина, и постройка ветшала на горе томичам.

Осыпались фасады, утыканные в последние годы кондиционерами, лепнина утратила былое достоинство, кровля грозила протечками, если не обрушением, не говоря уже о неприглядном внутреннем дворе, служившем курилкой для офисов. Похоже, о том, что здание является памятником архитектуры регионального значения и охраняется государством (!) само государство изрядно подзабыло.

Но пусть не сразу, но праздник на этой улице наступил. В 2018 году губернатор Сергей Жвачкин направил более 10 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по сохранению здания-памятника. Пока проект готовился, в 2019-м из областного бюджета более 350 тыс. рублей ушло на временные противоаварийные мероприятия на его крыше. Наконец, в 2020-м глава региона распорядился заложить в казне 95 млн на капитальный ремонт «Пассажа Второва».Подрядчик приступил к работе 30 апреля, а завершить намеченное должен к 30 ноября. Забегая вперед, на последующих этапах планируется провести также ремонт помещений, но пока о сроках и затратах говорить рано.

Рабочие говорят, что старые кирпичи после сортировки снова пойдут в дело.Фото: из открытых источников

Строители: работа по графику

Спустя три недели после того как компания «Электромонтаж» зашла на площадку, замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел штаб по капремонту «Пассажа Второва». Пригласил и журналистов, которые (соблюдая масочный режим) оценили предстоящие перемены и даже смогли пощупать вековые артефакты…

Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы: убирает на кровле все коммуникации и кабели, продолжает установку лесов и защитных пленок. Внутри двора строители выполняют отмостку для дальнейшего благоустройства. «Все идет по графику, – доложил директор ООО «Электромонтаж» Александр Дель. – На объекте работает 30 человек. Обеспечена безопасность для пешеходов, работы ведутся с учетом противоэпидемических требований».

В июне, в расчете на хорошую погоду, начнется поэтапный ремонт крыши. Здесь планируется выполнить фальцевую кровлю, которая обычно применяется в Томске на объектах деревянного зодчества и культурного наследия. В соответствии с паспортом фасада, будет использован металл толщиной 0,6 миллиметра, покрытый полимерной краской. Директор уточнил, что аттестованные специалисты для обустройства такой крыши на предприятии имеются, опыт – тоже.

Обширный внутренний двор «Пассажа Второва» тоже скоро будет благоустроен.Фото: из открытых источников

О деталях рассказала начальник областного Центра по охране памятников Анжелика Зайцева. Например, окнам и дверям в пассаже вернут исторический облик: они будут деревянными, внешние – коричневого цвета, а внутренние окна – белого. «Это все историческое. Так изначально было построено, мы к этому и возвращаемся. Оно было, оно есть, оно всегда будет, и мы должны это сохранить и передать своим наследникам, чтобы они гордились», – так собеседница оценила будущность старого здания.

Возвращаясь к прежнему облику

«Охранители» с гордостью показали журналистам находку: под наслоениями земли и асфальта во внутреннем дворе строители нашли старинные призматические кованые решетки, которые в начале ХХ века использовались для освещения подвалов. В них даже частично сохранились специальные стеклянные призмы. Артефакты представляют историческую ценность и будут законсервированы, а затем отреставрированы, пояснила Елена Перетягина, председатель облкомитета по охране объектов культурного наследия. Замгубернатора поручил ей взять на контроль сохранение ценных находок.

Чугунные решетки со световыми призмами пролежали в «приямках» больше ста лет.Фото: из открытых источников

По его словам, преимущество в том, что выполняла проект и занимается капремонтом одна подрядная организация. Так возникает меньше разночтений, не приходится переделывать документацию, хотя все равно сложностей хватает. Многие архитектурные элементы были утрачены в период социализма; есть вопросы по центральной лепнине (например, аттик – декоративная стенка над карнизом – по чьей-то прихоти стал золоченым); цоколь, по словам Паршуто, просто безобразный…

– Наша задача – вернуть зданию первоначальный исторический облик. «Пассаж Второва» – один из самых знаковых памятников Томска, и понятно, что к его ремонту внимание повышенное. Процесс совершенно прозрачен, и при принятии решений по элементам декора, подлинным деталям и находкам мы обязательно будем учитывать мнение профессионалов в этой области, – подчеркнул замгубернатора. И пригласил к совместной работе общественников, заинтересованных в сохранении томской архитектуры.