2020-05-23T05:59:25+03:00
Звезды

«Свет науки» прославил Томск

Google включил граффити из нашего города в свою арт-коллекцию
Алиса Селезнева
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"Свет науки" вошел в число лучших объектов стрит-арта России"Свет науки" вошел в число лучших объектов стрит-арта РоссииФото: из открытых источников
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В Международный день музеев, сайт Google Arts&Culture опубликовал подборки самых удивительных стрит-объектов со всего мира. В Топ-10 лучших российских граффити вошел рисунок из Томска «Свет науки», украшающий здание на ул. Никитина, возле школы «Перспектива».

Граффити, высоко оцененное экспертами Google, появилось летом 2018 года, в рамках российского фестиваля-конкурса уличного искусства «Стенограффия».

Это творческое состязание зародилось в Екатеринбурге в 2009 году. С тех пор ежегодно его участники воплощают в жизнь на улицах российских городов эскизы, прошедшие предварительный отбор жюри, согласованные с властями и собственниками зданий.

Граффити "Сибирские джунгли" появилось в Томске три года назад. Фото: из открытых источников

Граффити "Сибирские джунгли" появилось в Томске три года назад.Фото: из открытых источников

До Томска «Стенография» впервые добралась в 2017-ом. Команда фестиваля, в которую вошли екатеринбургские, московские и томские художники, преобразила стены трансформаторной будки по ул. Дальне-Ключевской, 16а, гаража родильного дома по ул. Герцена, 1а.,постройки на ул. Советской, 65. На будке появились «Сибирские джунгли», по стенам гаража потекла «Река жизни», а здание на Советской стало образцом стиля авангард, благодаря композиции «Четыре плоскости под разными углами».

Здание на Советской преобразилось , благодаря фестивалю "Стенограффия" Фото: из открытых источников

Здание на Советской преобразилось , благодаря фестивалю "Стенограффия"Фото: из открытых источников

На следующий год фестиваль стрит-арта подарил Томску всего одну, но зато большую работу – тот самый «Свет науки». Трехэтажное здание на Никитина, 8А, расположенное рядом с новой школой, уличные художники решили превратить в поле битвы света знаний и тьмы невежества. Над созданием картины они трудились неделю.

- «Свет науки» здесь символизирует небесный супергерой, проходящий сквозь окна и двери, отвоевывая у темноты новые пространства. В метафорическом смысле свет - маяк для всех ищущих, стремящихся к познаниям. Мы посчитали, что детям, которые придут учиться в новую школу, будет не очень приятно смотреть на старое, заброшенное здание. Поэтому решили сделать такой арт-объект именно здесь. А еще мы хотим донести до детей, что наука — это очень интересно. Решили попробовать привить им интерес к знаниям не через учебники или нотации, а таким красочным способом. – отмечали тогда представители «Стенограффии».

Картина "Родная земля" (г.Муравленко) также включена в десятку лучших в России по версии Google Фото: из открытых источников

Картина "Родная земля" (г.Муравленко) также включена в десятку лучших в России по версии GoogleФото: из открытых источников

Помимо граффити из Томска, Google также включил в свою подборку лучших объектов стрит-арта России картины из Москвы, Омска, Екатеринбурга, Муравленко, Оренбурга и других городов нашей страны.

Goocle включил в свою коллекцию и легендарную "Сгущенку" из Екатеринбурга Фото: из открытых источников

Goocle включил в свою коллекцию и легендарную "Сгущенку" из ЕкатеринбургаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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