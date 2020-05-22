В Томской области, как и по всей России, ЕГЭ начнется 29 июня

Вчера на совещании по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса президент России Владимир Путин сообщил, что Единый госэкзамен по всей стране начнется 29 июня. Это касается лишь 11-классников, поскольку в девятых классах выпускные экзамены отменены.

Аттестаты получат все

Напомним, что ранее из-за распространения COVID-19 дата сдачи ЕГЭ была перенесена на 8 июня. Однако вчера в ходе совещания глава государства заявил: «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня 2020 года».

Президент также подтвердил, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году. При этом аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов.

Зачисление в вузы пройдет в августе, подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов без личного присутствия. Также в августе можно будет сдать единый госэкзамен на оставшиеся места в высших учебных заведениях. Кроме того, будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи в течение следующего учебного года.

Кстати, призыв на военную службу для выпускников российских школ 2020 года будет отложен, сказал президент: об этом уже есть договоренность с Министерством обороны.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Проведение самого массового экзамена – по русскому языку – планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Ранее глава профильного ведомства говорил, что школьники смогут «сдать столько ЕГЭ, сколько им нужно для поступления». Экзамены в самих вузах пройдут дистанционно. Исключения сделают для некоторых регионов, где эпидемиологическая ситуация позволит провести вступительные испытания в традиционной форме; их список будет уточнен позднее.

Добавим, что в своем выступлении Владимир Путин назвал «откровенной провокацией» все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование в учебных заведениях России заменит или вытеснит очное традиционное.

С учетом санитарных требований

Учебный год для томских и всех российских школьников с 1-го по 8-й класс закончился еще на прошлой неделе. Для учеников 9-11-х классов учеба в дистанционном формате продлится до 30 мая. По данным обладминистрации, в Томской области в 2020 году оканчивают школу 5 788 учащихся 11-х классов и 10 808 девятиклассников. Последние звонки для выпускников по понятным причинам нынче отменены.

Комментируя ситуацию вокруг ЕГЭ, начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич рассказала: «Министерство просвещения РФ приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учащихся 9-х классов. В качестве результатов ОГЭ будет учтен текущий уровень знаний у школьников, и в аттестат выставлена оценка по итогам успеваемости за год. Для поступления в колледжи и техникумы традиционно потребуется только аттестат с оценками, это касается выпускников и 9-х, и 11-х классов».

Выпускники, решившие поступать в высшее учебное заведение, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам, необходимым по выбранному направлению учебы в вузе. Предварительно на участие в ЕГЭ было зарегистрировано 6 546 человек, включая выпускников прошлых лет, выпускников техникумов и колледжей. Теперь, с учетом внесения изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации, эти данные будут корректироваться.

– Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки по всей России в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму, – добавила Ирина Грабцевич. – Мы предполагаем, что будет задействовано больше помещений школ для экзаменов, так как потребуется уменьшить количество учащихся в классах. Сейчас решаем вопрос о техническом оснащении задействованных для экзамена дополнительных площадей.