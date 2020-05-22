Тест на антитела к коронавирусу в Томске: где пройти и сколько стоит?

Снятие ограничений, введенных из-за пандемии, напрямую зависит от показателей тестирования населения на антитела к COVID-19. Данные такого скрининга позволяют сказать, какая часть населения уже перенесла заболевание, в том числе и бессимптомно, приобрела к нему иммунитет.

-Считается, что, когда уровень популяционного иммунитета достигнет порядка 60%, можно не волноваться за продолжение эпидемии. При массовом тестировании на антитела можно также определить, какая группа была более подвержена риску заражения во время эпидемии – профессиональная, возрастная, вычислить тех, кто по-прежнему восприимчив к инфекции, чтобы власти могли принять дополнительные меры для защиты людей из этой категории. - отмечает Александр Бутенко, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

Как неоднократно озвучивал региональный оперштаб, более 60% томичей, у которых выявляется COVID-19, не имеют симптомов заболевания. В связи с этим многие жители области уверены, что уже переболели новой коронавирусной инфекцией еще в марте-апреле, незаметно для себя. Кто-то столкнулся с нехарактерно тяжелым течением сезонной простуды и теперь сомневается не была ли это «корона». Теперь у них есть возможность получить ответы на эти вопросы, пройдя тестирование на антитела. Начиная с этой недели данная услуга доступна в двух частных медицинских компаниях. В ближайшие дни тестирование также начнет Томская областная клиническая больница. Для проведения там исследований закуплена первая партия из 10 тысяч тестов отечественного производства.

Бесплатно – не всем

- В ОКБ процедура будет проводиться бесплатно, по полису ОМС, но не всем: пациентам с температурой, по показаниям, из очагов заражения, а также томским медработникам. – рассказал журналистам Иван Деев, замруководителя регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Тестирование нацелено на выявление двух классов имунноглобулинов (антител): IgM и IgG.

IgM вырабатываются организмом при первой встрече с инфекцией. Их наличие в крови говорит о том, что человек болен коронавирусом в данный момент. IgG — специфические антитела, показывающие, что организм уже выработал иммунитет. Они начинают вырабатываться через 7-14 дней с начала болезни, их уровень увеличивается медленно, и долгое время может оставаться высоким, защищая человека от риска повторного заражения.

Иногда, на завершающих стадиях болезни, в сыворотке крови обнаруживается наличие одновременно двух классов антител. Это означает, что болезнь еще полностью не прошла, но организм уже вырабатывает к ней иммунитет.

- Тесты на антитела G также бывают двух типов: качественный и количественный. Качественное исследование отображает наличие или отсутствие антител в крови, то есть позволяет ответить на вопрос: перенес ли человек COVID -19. Количественный тест определяет концентрацию антител, позволяя выяснить стадию инфекционного процесса, уровень невосприимчивости конкретного человека к коронавирусу. - пояснил Иван Деев.

По его словам, для нужд региона будут закупаться оба вида тестов. Качественные будут использоваться для оперативного обследования медперсонала. Количественные тесты преимущественно будут применяться для пациентов и отчасти для медиков. В дальнейшем, помимо ТОКБ, к проведению тестирования на антитела по полису ОМС планируется подключить городские поликлиники.

В ближайшие дни ОКБ начнет бесплатно тестировать пациентов на антитела к коронавирусуФото: из открытых источников

Сдаем кровь на «кровные»

Пройти платный анализ на антитела томичи могут в филиалах Инвитро и Xelix.

-Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА). В настоящее время для выполнения теста на IgG используются тест-системы российского производства – ФГБУ «НМИЦ гематологии». – говорится на сайте Инвитро. Стоимость исследования в Томске составляет 1100 рублей (+150 рублей за взятие биоматериала). Срок исполнения 4 рабочих дня. Анализы можно сдать всех томских офисах Инвитро, а также в Северске. Есть также возможность воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом или в офис предприятия.

Перед сдачей анализа необходимо четыре часа не есть, хотя бы за час не курить. Исследование доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель).

Лабораторная служба Хеликс начала проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции в Томске с 16 мая. Услуга доступна во всех четырех филиалах, расположенных в Томске.

- Цена услуги для физических лиц составляет 1600 рублей без учета стоимости взятия биоматериала и едина для всех регионов, — говорится на официальном сайте компании. Еще 100 рублей придется доплатить за забор крови из вены. Результат анализа будет готов через три дня, не считая дня сдачи.

Небольшую партию тестов на антитела для собственных докторов приобрело МО «Здоровье». Об этом сообщила на личной странице в одной из соцсетей руководитель объединения Татьяна Соломатина. По ее словам, в настоящее время «Здоровье» ведет поиск поставщиков для массового тестирования всех желающих.