Томская область входит в благополучную зону по заболеваемости и профилактике коронавируса

Как подчеркнули сегодня в региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции, Томская область входит в благоприятную зону по заболеваемости и проводимым профилактическим мероприятиям.

Равнение на три фактора

Заместитель руководителя оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев напомнил, что этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора. Это проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.

По словам Ивана Деева, первые два показателя в регионе стабильны. Сегодня в Томской области тестируется в среднем 120 человек на 100 тысяч населения (при нормативе 70 человек на 100 тысяч). Открытие второго респираторного госпиталя в клиниках Сибирского государственного медуниверситета и дополнительного структурного подразделения в медико-санитарной части № 2 позволили создать необходимый коечный резерв для лечения больных коронавирусом.

– Остается третий показатель – коэффициент распространения инфекции. Он считается по количеству заболевших за семь дней и сравнивается с предыдущей неделей. Если коэффициент менее единицы, то регион может двигаться к снятию ограничений, – пояснил вице-губернатор. Недавнее увеличение этого показателя из-за зарегистрированных случаев заболевания среди вахтовиков, приехавших в Томскую область из Якутии, пока не позволило региону ускорить выход из режима самоизоляции. Тем не менее, если в течение нынешней и следующей недели всплеска заболеваемости не произойдет, у областных властей появится возможность дальнейшего снятия ограничений.

Как долго продлится обязательный масочный режим, власти пока ответить не готовы.Фото: из открытых источников

Продолжаем жить по правилам

Замгубернатора напомнил, что всплеска заболевания можно избежать, если все жители будут строго соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях с массовым пребыванием людей.

Ранее сообщалось, что 8 мая 2020 года Роспотребнадзор разработал и направил в субъекты Федерации методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в регионах.

Руководитель надзорного ведомства Анна Попова отметила: «Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели –сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. <…> Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны».

Все рекомендации Роспотребнадзора для регионов почти равносильны приказам.Фото: из открытых источников

Позднее, 17 мая, в эфире телеканале «Россия 1» глава Роспотребнадзора заявила, что рост распространения коронавируса в России остановился. «День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», – в частности, сказала она.

Впрочем, Анна Попова предупредила: несмотря на положительную динамику, соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции придется еще достаточно долго: «Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. И если мы научимся соблюдать это постоянно, научимся не делать каких-то исключений, <…> тогда можно быть уверенным, что нам не придется ужесточать меры».

Для справки. По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на утро 20 мая в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии выявлено 8 710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 813 – за прошедшие сутки. Всего в регионах Сибири на стационарном лечении находится более 4,3 тыс. человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением – более 27,2 тыс., выздоровело свыше 2,8 тыс. граждан. За весь период эпидемии по СФО скончались 99 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».