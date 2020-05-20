Каникулы во время коронавируса. Откроются ли в Томской области детские лагеря и в каком формате?

15 мая в томских школах досрочно завершился учебный год для учеников 1-8 классов, на следующей неделе окончатся занятия и у старшеклассников. Два с лишним месяца самоизоляции и дистанционный формат обучения стали крайне непростым испытанием для ребят, и, конечно, попортили немало нервов их родителям. Теперь бы всем им отдохнуть как следует – друг от друга, от домашних стен. Бабушки в деревне и дачи есть далеко не у всех. И потому в этом году и дети, и мамы с папами, с особым нетерпением ждут открытия летних загородных лагерей и санаториев. В прошлом году в них побывали свыше 72 тысяч томских школьников, поправив здоровье, проведя досуг с пользой в кругу ровесников! Есть ли у них шанс на подобный отдых нынешним «коронавирусным» летом?

Все зависит от эпидобстановки

Пока, согласно распоряжению администрации Томской области от 08.05.2020 № 294-ра, заезды детей в организации по отдыху и оздоровлению приостановлены до 1 июля 2020 года. Исключение предусмотрено лишь для лагерей дневного пребывания, организуемых общеобразовательными организациями для обучающихся 1 – 4 классов. Досрочное снятие данного ограничения вряд ли возможно. Что касается периода после 1 июля – все будет зависеть от эпидобстановки.

- Открытие детских лагерей зависит от трех факторов. Первым фактором является коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе. Он не должен превышать единицу, то есть то количество людей, которое выявляется завтра, не должно превышать то, которое обнаруживается сегодня. Второй фактор — емкость коечного фонда медучреждений, которые готовы принять пациентов с инфекцией. Должно быть свободно не менее 50% коек. У нас это есть. Третий фактор — количество исследований за семь дней на 100 000 населения. На данный момент эта цифра в Томской области составляет 123 исследования на 100 000 населения, а это соответствует переходу к третьему окончательному этапу снятия ограничений. Когда уже можно открывать массовые места – те же кафе, детские лагеря. – рассказал Иван Деев, вице-губернатор по социальной политике, замруководителя регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Пока в Томской области «подкачал» только первый фактор – на протяжении нескольких последних дней число новых случаев COVID-19 было выше, чем накануне.

- Будем ждать стабильного формата изменения первого показателя, думаю, что это будет в районе 28-29 мая, тогда будет окончательно решать вопрос об открытии детских лагерей, — отметил Деев. Он подчеркнул, что вопрос с организацией детского отдыха находится на особом контроле администрации области.

В режиме обсерватора

Но даже, если лагеря откроются, отдохнуть в прежнем «докоронавирусном» формате ребятишкам в них не получится.

- Летняя оздоровительная компания, если она пройдет, будет проведена в обсервационном режиме. Смена будут длиться 21 день, из которых первые 14 дней дети будут находиться в маленьких группах и только в помещении. Питание каждой группы будет организовано таким образом, чтобы потоки детей не перемешивались между собой. Последние 7 дней – это общая часть смены, когда дети смогут общаться друг с другом и гулять. Во время смены воспитатели и вожатые будут жить с детьми из своей группы в одном корпусе. Визиты родственников на территории лагерей, контакты детей с ними будут под запретом. – уточнил вице-губернатор. Логично предположить, что под запретом окажутся и традиционные массовые забавы: общелагерные дискотеки, спартакиады и т.д.

На площадках дневного пребывания при школах и учреждениях допобразования дети будут пребывать только в малокомплектных группах. И, разумеется, повсеместно будет осуществляться жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, здоровьем детей и сотрудников, дезинфекцией помещений.

Готовность должна быть

Организация занятости детей в летнее время стала ключевой темой аппаратного совещания, состоявшееся 19 мая в мэрии Томска.

- По мере отмены ограничительных мероприятий загородные лагеря Томска и пришкольные площадки будут открыты, и мы к этому должны быть готовы. К моменту, когда будет принято окончательное решение, все лагеря должны получить положительные санитарно-эпидемиологические заключения, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. Подготовительные работы уже идут полным ходом.

К моменту снятию ограничений все лагеря должны быть полностью готовы к приему детейФото: из открытых источников

В настоящее время в загородных лагерях приводят в порядок системы противопожарной безопасности, водопроводы, расконсервируют инженерные объекты, очищают территорию от мусора, скашивают траву и пр. За две недели до начала смен также будет проведена противоклещевая обработка территорий. - В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года в окрестностях Томска планируется открыть 9 загородных стационарных лагерей и 4 палаточных лагеря. Оздоровительная кампания рассчитана на 23288 детей. В 2019 году отдохнули в загородных лагерях и приняли участие в туристических походах 23964 ребенка. – сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, что в некоторых детских загородных лагерях возле Томска, сейчас действуют обсерваторы для взрослых, прибывших из-за рубежа, Москвы, Питера, Якутии и других регионов. Будут ли они в дальнейшем открыты для приема детей пока неизвестно.

Если позволит эпидобстановка, возле Томска заработают 4 палаточных лагеряФото: из открытых источников

«КП-Томск» будет следить за развитием ситуации с организацией детского отдыха в регионе.