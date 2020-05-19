2020-05-19T07:11:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Масок хватит всем: где и почем купить в Томске главный предмет защиты от коронавируса?

Смотрите также видеоинструкцию о том, как его правильно носить и утилизировать
Алиса Селезнева
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Защитная маска теперь обязательный аксессуарЗащитная маска теперь обязательный аксессуарФото: из открытых источников
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Первый день обязательного масочного режима в регионе позади. Заметим, что в большинстве своем томичи весьма сознательно отнеслись к нововведению. По нашим наблюдениям, число людей в масках в общественном транспорте, в магазинах значительно возросло. Чаще можно встретить и прохожих в масках на улицах Томска, хотя это (как неоднократно подчеркивал региональный оперштаб) и не является обязательным требованием.

Выборочные рейды соблюдения обязательного масочного режима в общественных местах провели межведомственные патрули из сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов госвласти и местного самоуправления. В первый день они ограничились замечаниями и разъяснительными беседами с нарушителями. Однако по мере действия режима контроль над его соблюдением будет ужесточаться, значит, будут и штрафы. Чтобы обезопасить себя от них, а, главное, от угрозы заражения коронавирусной инфекцией, лучше все-таки обеспечить себя и близких необходимым запасом масок.

Дефицита больше нет

Еще в марте-начале апреля в торговой сети Томска наблюдался острый дефицит одноразовых и многоразовых масок, сложно их было купить также в интернет-магазинах. Сегодня такой проблемы нет: средства индивидуальной защиты от коронавируса продаются повсеместно – в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и даже в салонах сотовой связи.

Средняя цена медицинской маски в томских аптеках составляет 25-50 рублей, упаковка из трех одноразовых масок в «Абрикосе» и «Ламе» стоит порядка 150 руб., в «Ярче» можно приобрести упаковку из 50 штук за 1400 руб. Некоторые мастерят одноразовые маски из так называемых «салфеток барьерных из нетканого материала». В Fix Price рулончик обойдется в 77 руб., путем нехитрых действий из него можно сотворить 50 масок. Одноразовые гигиенические маски китайского производства продаются также в «Ленте» - около 30 руб. за штуку.

В общей сложности, по данным областного департамента потребительского рынка администрации, текущие запасы защитных масок в торговой сети региона составляют 394,5 тыс. штук, перчаток – 108,1 тыс. пар. Информацию ведомству предоставили основные ритейлеры: «Лента», «Лама», «Магнит», «Пятерочка», «Метро», «Ярче» и «Быстроном».

В апетках Томска дефицита масок больше нет Фото: из открытых источников

В апетках Томска дефицита масок больше нетФото: из открытых источников

Широкий выбор одноразовых медицинских масок представлен в интернет- магазинах. Так, на Ozone коробку из 50 изделий можно приобрести за 1200 -1700 руб., аналогичные цены на Wildberries.

Пока все одноразовые медицинские маски в регионе привозные, но уже в конце мая в Томской области должно заработать производство по их выпуску.

- Томская компания «Защита» будет производить сертифицированные медицинские одноразовые маски – до 250 тысяч штук в сутки, – рассказала глава профильного департамента Наталия Забавнова. - Продукция будет, в первую очередь, поставляться в местные больницы и аптечную сеть. Кроме того, в настоящее время в Томской области производством защитных (немедицинских) масок занимаются 42 компании и ИП, которые суммарно выпустили уже более 2 млн изделий. Стоимость в среднем начинается от 100 руб. (простая маска из хлопкового трикотажа) и может доходить до 500 руб. и выше (если использована микрофибра, имеются дополнительные фильтры, нанесен принт по желанию заказчика). На сегодняшний день швейные предприятия Томска, Северска и Стрежевого ежедневно производят около 20 тыс. изделий. Объем производства в последнее время снизился вслед за спросом - организации выполняют заказы по мере поступления заявок. Дефицита санитайзеров и антисептиков для рук в аптеках и магазинах Томска сейчас также не наблюдается: есть на любой объем и кошелек.

Томские швейные предприятия выпустили более 2 млн многоразовых масок Фото: из открытых источников

Томские швейные предприятия выпустили более 2 млн многоразовых масокФото: из открытых источников

Где деньги, Зин?

Согласно рекомендациям медиков, защитные маски необходимо менять каждые 2-3 часа ношения. Одноразовые затем нужно выкинуть, многоразовые изделия можно постирать, отгладить и использовать снова. Несложно подсчитать, что на рабочий день взрослому человеку понадобится 3-4 маски. Если использовать одноразовые – это 100-150 руб. ежедневных затрат, за месяц набегает приличная сумма, которую никто не компенсирует. Набор многоразовых обойдется в несколько сотен рублей, что для некоторых семей тоже расход немалый, особенно если работающих двое и больше человек.

Хотя работодателям настоятельно рекомендовано обеспечивать своих сотрудников масками и перчатками, но не все следуют этим указаниям. А ведь во многих семьях есть еще и дети, на которых тоже распространяется обязательный масочный режим. И, понятное дело, приобретение масок и их использование по правилам особенно ощутимо для карманов пенсионеров.

В свете вышесказанного, многие томичи, вопреки рекомендациям экспертов, используют одну и ту же маску многократно, носят без всякой упаковки в карманах и сумках. Эффекта от такой противовирусной «защиты» никакой, зато пустят в магазин или в учреждение, и на штраф не попадешь.

Понимая актуальность проблемы, власти Санкт-Петербурга, например, учредили денежные выплаты для покупки медицинских масок социально незащищенным категориям граждан. Так, питерским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям и т. п. будет выплачено по 800 руб. на приобретение масок и перчаток (для многодетных такая сумма предусмотрена на каждого ребенка). Пособие на приобретение СИЗ получат не менее 1,8 млн жителей северной столицы.

Питерские пенсионеры получат 800 рублей на покупку масок Фото: из открытых источников

Питерские пенсионеры получат 800 рублей на покупку масокФото: из открытых источников

Возможна ли такая мера поддержки в Томской области, «КП» намерена выяснить у представителей регионального оперштаба по противодействию COVID-19.

А пока в томских пабликах все чаще встречаются подобные комментарии:

«Многоразовые маски так же нужно менять каждые 2 часа. Когда ты работаешь, у тебя нет возможности стирать маски. Как итог, на один рабочий день нужно 4-5 масок. Одна многоразовая маска стоит 200 рублей (минимум) 4*200=800 рублей. Для 4 масок это просто космическая цена. Маски так стоить не должны. К тому же, в этих масках абсолютно невозможно дышать».

«Вопрос стоит не где взять?, а кто их оплатит? Обязываете носить, регулируйте цены! Почему маска с себестоимостью несколько рублей стоит несколько десятков рублей? Откуда рост цены в десяток раз?!».

Как правильно носить, снимать и утилизировать использованные маски смотрите в видеоинструкции.

КакноситьмаскиТомск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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