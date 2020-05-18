Резервы вступают в бой: Респираторный госпиталь СибГМУ принял первых пациентов с COVID-19

В конце апреля, распоряжением премьер-министра страны, клиники СибГМУ вошли в список федеральных медцентров, на базе которых должны быть развернуты респираторные госпитали для нужд регионов. На обустройство новых профильных коек правительство отвело две недели.

15 мая респираторный госпиталь СибГМу был полностью готов к работе. Он разместился в отдельном семиэтажном корпусе на пр.Ленина,4/1, рассчитан на 90 коек, из которых 31-реанимационная. 63 койки обеспечены подачей кислорода.

Изначально госпиталь создавался в качестве резервного, но уже на следующий день после открытия,16 мая, принял 19 первых пациентов. Они были переведены из Медико-санитарной части №2, Городской больницы №3 им. Б.И.Альперовича, центральных районных больниц Томской области. У всех пациентов – подтвержденный COVID-19. Один из поступивших нуждается в кислородной поддержке. Об этом, а также о деталях работы медиков рассказала в своем telegram-канале ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Ольга Кобякова в своем телеграм-канале ведет ежедневную хронику работы госпиталяФото: из открытых источников

170 000 рублей для врача-стажера

- Подавляющее большинство медицинского персонала – сами сотрудники клиник СибГМУ. Прежде всего, госпитальной терапии и двух реанимаций. Но не только. Главная медицинская сестра госпиталя ранее работала в офтальмологической клинике СибГМУ. Возглавил госпиталь Андрей Юрьевич Диш – опытный анестезиолог-реаниматолог с более чем 20-летним стажем. В качестве врачей-стажеров, среднего и младшего медицинского персонала в работе госпиталя примут участие более 40 ординаторов и студентов нашего университета. Совершенно добровольно и осознанно! Со всеми студентами встречалась лично. Просила помочь. Рассказывала, что будет трудно. Зарплата – хорошая, у врача-стажера в «красной зоне» порядка 170 000 рублей на ставку в месяц. – пишет ректор.

По ее словам, часть сотрудников госпиталя живут в гостинице, чтобы не подвергать опасности своих близких. Гостиницу предоставила Администрация Томской области. На смену и со смены медиков доставляют на автотранспорте университета. Также в их доставке помогают автоволонтёры.

Андрей Дишь - главный врач респираторного госпиталя, опытный врач-реаниматологФото: из открытых источников

Особые правила «красной зоны»

- Начали работать с 8-ми часовых смен медицинского персонала. Дальше посмотрим. 12 часов – очень тяжело физически и морально. Шесть часов – посчитали неудобно, так как происходят частые пересменки. Персоналу категорически запрещено проносить внутрь «красной зоны» свои мобильные телефоны. Ни в пакетиках, ни в чем. Соблазн позвонить или написать, сняв средства индивидуальной защиты, очень велик. Надо будет потерпеть. – рассказала по итогам первых суток работы госпиталя Кобякова.

Отсутствие мобильника не самое тяжелое испытание, которое приходится переносить медперсоналу.

- В герметичных костюмах, конечно, жарко. Есть проблемы с защитными очками, несмотря на использование специальных спреев. Прозрачные, которые шли в комплекте с костюмами, запотевали безбожно – «всё заливало». Которые менее прозрачные – нормально, можно работать. Учтём. В «зеленую зону» во время смены можно выйти только в какой- то экстраординарной ситуации. Все живые люди. Всё бывает. Но надо понимать, что потом придётся пройти полный цикл: обработка, душ, и снова облачение в защитный костюм.

Как едят, пьют и ходят в туалет медработники?

Ректор СибГМу ответила и на эти вопросы.

- Во время смены в «красной зоне», медработники никак не едят и не пьют. И тем более, не курят. Респиратор снимать нельзя ни в коем случае. Для медицинских работников до и после смены в «зелёной зоне» организована комната отдыха, где можно попить чай и перекусить. В обед и вечером – горячая еда. Как медицинские работники ходят в туалет во время смены? Никак. Работают в памперсах. Это общепринятая практика во всех госпиталях COVID.

Пациентов кормят с использованием одноразовой посуды, вода им также предоставляется в одноразовых бутылочках. Питьевую воду для нужд пациентов и персонала предоставила компания «Томское пиво».

Ольга Сергеевна также сообщила, что для родственников пациентов госпиталя открыта отдельная горячая линия, где можно получить всю информацию: +7(913)851-04-24 (13.00-15.00).