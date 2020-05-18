Новые томские реалии: надеваем маски, выходим на работу

В большинстве российских регионов власти постепенно смягчают ограничительные меры, введенные из-за угрозы коронавирусной инфекции. Так, по данным на 16 мая, в 50 из 85 субъектов РФ жителям разрешено выходить на прогулки.

С сегодняшнего дня, 18 мая, в Томской области по решению губернатора вводится обязательный масочный режим. Выступая с обращением к томичам, Сергей Жвачкин напомнил, что дальнейшее смягчение режима самоизоляции с открытием ранее закрытых учреждений и целых отраслей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов вести контроль над соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер, введенных против распространения коронавируса. В частности, глава государства потребовал обеспечить сохранение режима самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Как заявила 8 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, «определенные правила поведения будут действовать в России, пока коронавирус не «уйдет», или до момента появления вакцины от инфекции».

Правила для всех и каждого

На своем официальном сайте Роспотребнадзор опубликовал обобщенную информацию о правилах, которые должны соблюдать те или иные предприятия и компании потребительского сектора, а также строительной отрасли при возобновлении работы по мере снятия ограничений. Большая часть рекомендаций включает различные санитарно-гигиенические меры и в целом исполнима, хотя и требует существенных дополнительных затрат.

Розничная торговля. Непродовольственные магазины должны будут следить за соблюдением дистанции в 1,5 метра не только между посетителями, но и между персоналом. Принимать пищу можно только в специально отведенных помещениях. Не рекомендуется, чтобы один и тот же сотрудник отпускал товар и принимал деньги. Если посетителей в торговом зале слишком много, очередь придется организовать на улице с учетом дистанции.

Общественное питание. Для этой сферы деятельности процедура поэтапного возобновления работы после снятия карантинных мер была описана еще 23 апреля. Пока принципиальных изменений Роспотребнадзор не внес: предприятия общепита будут возвращаться к привычному рабочемуритму в четыре этапа. Первый, наиболее жесткий, – когда кафе и рестораны работают только на доставку или на вынос. На втором этапе могут открыться рестораны, у которых площадь торговых залов не превышает 50 кв. метров, а количество посадочных мест, – 10 человек на пять столов.На третьем этапе рестораны и кафе смогут принимать по 40 человек за 20 столами. На четвертом этапе ограничений по количеству посетителей не предусмотрено.

Сфера бытовых услуг. Владельцам салонов красоты и парикмахерских после открытия необходимо будет проводить ежедневно генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить объекты антисептиками для персонала и посетителей, регулярно обеззараживать воздух. Во всех салонах должен быть как минимум пятидневный запас моющих, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. После обслуживания каждого клиента персонал обязан проводить обработку всех инструментов и контактных поверхностей.

Салонам красоты потребуется наладить бесконтактный контроль температуры сотрудников, а также ограничить контакт между ними и посетителями. Работать разрешается только по предварительной записи, с соблюдением между клиентами временного интервала минимум в 20 минут и расстояния между креслами 1,5 метра. Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует принимать пищу сотрудникам и посетителям заведений.

В Томской области многие салоны красоты уже приспособились к новым жестким требованиям.Фото: из открытых источников

Бани и сауны смогут возобновить работу при условии 20-минутного интервала между сеансами, на одного человека при этом должно приходиться не менее 1,5 кв. метра помывочной площади. В саунах нельзя использовать купели и бассейны. Добавим, что поэтапное восстановление работы фитнес-студий пока только обсуждается.

Строительство и девелопмент. На стройках подрядчики должны разделять рабочих по бригадам и сменам без контакта между ними. Проживание и доставку к месту работы придется обеспечивать согласно этому разделению. Строителям также нельзя будет принимать пищу на рабочих местах: только в специальной комнате с раковиной, причем по графику. Командировки для сотрудников запрещены.

В местах общественного пользования следует оборудовать умывальники для мытья рук с мылом, установить дозаторы с кожными антисептиками. Ежедневно перед началом рабочей смены обязателен «входной фильтр». Компания должна обеспечить сотрудников запасом одноразовых (многоразовых) масок, исходя из продолжительности смены. При этом нужно иметь не менее чем пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, а также масок, респираторов и перчаток.

Даже в условиях пандемии строительство в нашем регионе не останавливалось ни на один день.Фото: из открытых источников

Подробно ознакомиться с рекомендациями ведомства можно по ссылке