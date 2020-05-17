Штрафы за отсутствие маски в Томске во время коронавируса: кому и сколько грозит?

Уже завтра, 18 мая, в нашем регионе начнет действовать обязательный масочный режим. В его рамках «все граждане Томской области обязаны использовать в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях и общественном транспорте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук». (Распоряжение администрации Томской области от 18.03.2020 г. № 156-ра, ред. от 08.05.2020 г.).

Лицо свое закройте!

На протяжении предыдущей недели эти требования носили рекомендательный характер. Заметим, многие томичи вняли рекомендациям: количество людей в масках (и даже в перчатках) в магазинах, в общественном транспорте и на улицах областного центра выросло.

Тем не менее, столь сознательных горожан по-прежнему значительно меньше, чем тех, кто предпочитает не закрывать лицо. С завтрашнего дня нарушителям масочного режима грозят санкции, и прежде всего административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС...».

Эта статья была внесена в Кодекс об административных правонарушениях РФ в апреле 2020 года. Поскольку масочный режим является составляющей частью режима повышенной готовности, то и наказывать нарушителей будут по данной статье.

– В случае правильной, законной фиксации правонарушения сотрудниками полиции федеральный судья может наложить следующие наказания: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, – рассказывает томский адвокат Алексей Бервено. По его убеждению, в случае тотального применения этой административной нормы всем торговым точкам угрожает неминуемое приостановление деятельности и огромные убытки.

Адвокат Бервено: В случае тотального применения наказаний торговые точки понесут огромные убыткиФото: Предоставлено "Комсомолке"

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов России властями были также внесены поправки в местные законы об административных правонарушениях, и теперь за нарушение масочного режима с жителей взыскивают в фиксированном размере. В Питере, например, штраф за нахождение в общественных местах без маски и перчаток составляет от 4 000 до 5 000 рублей. Ранее замруководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной в Томской области инфекции Иван Деев отметил: «Если томичи не проявят сознательность, то, вероятно, и мы внесем изменения в областной КоАП, как это сделали в Москве».

За ребятишек в ответе взрослые

Должны ли дети носить маски и могут ли оштрафовать родителей за их отсутствие? Этот вопрос сегодня волнует многих родителей. Стандартные медицинские маски детям велики, а многоразовые, сшитые в ателье, хоть и есть детского размера, но малышня обычно отказывается терпеть их на своих личиках.

– Носить маску в общественных местах и массового скопления людей должны все жители Томской области, в том числе, и дети. Я понимаю, что это бывает очень сложно, особенно с маленькими детьми, но надо как-то стараться уговорить, убедить ребенка. В крайнем случае, если вы едете с малышом в транспорте, повернуть его лицом к себе, чтобы он дышал через ткань вашей одежды, – посоветовал родителям вице-губернатор Иван Деев.

Понятно, что за отсутствие масок самих детей и подростков штрафовать не могут. Ответственность понесут родители:

– В соответствии с положениями КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Но полицейские правомочны привлечь к административной ответственности родителей по ст.5.35 КоАП «Неисполнение родителей или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание по ней предусмотрено в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от ста до пятисот рублей, – уточняет адвокат Алексей Бервено.

За подростков 16-18 лет, если у них нет своего заработка, платить также придется родителям или законным представителям.

По закону, носить маски должны и ребятишки всех возрастов.Фото: из открытых источников

Обойдемся без полиции?

Наконец, существенный момент: могут ли выгнать из автобуса пассажира или не пустить в магазин посетителя без маски?

– Кондуктор не имеет права выгнать нарушителя из автобуса, но может вызвать сотрудников полиции, чтобы они составили протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ). В таком случае нарушителю грозит штраф. Та же самая история и с магазинами: выгнать покупателя или отказаться его обслуживать продавец права не имеет, но может вызвать полицию, – так ответил на вопросы «КП- Новосибирск» юрист Константин Зиновьев.

На многих томских магазинах уже появились объявления с предупреждением о том, что с 18 мая покупатели без масок обслуживаться не будут. Как это будет работать на практике, увидим совсем скоро.