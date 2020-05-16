Готовь телегу зимой: дорожная кампания в Томске стартовала досрочно

Отношение горожан к дорожному ремонту противоречиво. Кажется, только самый ленивый из нас не ругал плохие дороги. При этом каждый год с началом сезонной кампании мы дружно начинаем возмущаться по поводу перекрытых магистралей и неизбежных пробок, а также тротуаров, где снова меняют плитку и асфальт. Тем не менее, процесс этот неизбежен, как и сам приход весны...

Без скидок на обстоятельства

Дорожно-ремонтная кампания в областном центре стартовала еще 23 апреля, раньше обычных сроков и без оглядок на COVID-15. Должный настрой подчиненным и подрядчикам задал мэр Томска Иван Кляйн: «В условиях пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации необходимо максимально мобилизовать силы и средства для ремонта томских дорог и благоустройства общественных пространств».

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено более 600 млн рублей. На эти средства в весенне-летний сезон 2020 года на всю ширину проезжей части будут отремонтированы 11 улиц общей протяженностью более 12 километров. Нынче муниципалитет повышенное внимание уделяет отдаленным от центра жилым микрорайонам – Черемошникам, Каштаку, Иркутскому тракту.

Кстати, принцип «готовь телегу зимой» в случае с дорожным ремонтом вполне себя оправдывает. Так, аукционы по отбору подрядчиков для работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» прошли еще в декабре 2019 года, в результате предприятия-победители получили возможность качественно подготовиться к сезону: сформировать рабочие бригады, приобрести новую технику и материалы.

С современными асфальтоукладчиками у томских дорожников дело быстрее спорится.Фото: из открытых источников

Скажем, компания «Братство» купила современный асфальтоукладчик Vogele и новый гудронатор (машину для транспортировки битума и равномерного распределения его по дорожному покрытию). А «Томская строительная компания» в 2020-м пополнила свой автопарк тремя КамАЗами, двумя катками, экскаватором, автогудронатором и минипогрузчиками.

В эти дни подрядчики полным ходом работают на участках улиц Пушкина и Артёма, где рабочие фрезеруют дорожное полотно (в ночное время, чтобы не создавать заторов на магистрали); на улицах Елизаровых и Пролетарской, где ведется укладка бордюрного камня; на других городских дорогах. Пока погода позволяет, у дорожников есть шанс выполнить большой объем работы до начала календарного лета.

Между тем градоначальник потребовал ускорить ремонт ключевых магистралей города – Пушкина и Елизаровых. И поставил условие: все задачи по дорожному нацпроекту должны быть выполнены вовремя, о переносах сроков не может быть и речи!

Свести неудобства к минимуму

Еще одну наболевшую задачу пытаются решать совместно городские службы и ресурсоснабжающие организации. Синхронизировать ремонтные работы так, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей: это требование предъявляют и муниципалитет, и лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

– Томичи справедливо критикуют коммунальщиков и власть, когда свежеуложенный дорожниками асфальт следом вскрывают водоканальщики или теплоэнергетики, – заявил на аппаратном совещании глава региона. – Хуже не бывает, когда проблема носит межведомственный характер. Поэтому поручаю своим заместителям Евгению Паршуто и Игорю Шатурному взять под контроль ее решение. Усаживайте за один стол глав городов и районов, дорожников, энергетиков и коммунальщиков, готовьте график синхронизации, а затем отслеживайте его выполнение. Текущая работа тем и отличается от аварийной, что она может быть спланирована и согласована всеми, кто в ней участвует...

Ремонт тепловых сетей в областном центре синхронизируют с дорожными работами.Фото: из открытых источников

Как пример: на ул. Елизаровых бригады АО «ТомскРТС» заранее выполнили плановые работы по замене строительной части и трубопровода на двух участках магистрали № 4. Очевидно, на радость томичам вскоре здесь появится свежий асфальт, который долго не придется вскрывать по новой.