Губернатор Томской области: «Мы должны максимально обезопасить друг друга»

С 18 мая в Томской области вводится обязательный масочный режим, который с 12 мая носил рекомендательный характер. Сегодня в очередном обращении к населению об этом напомнил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

На улице носить не обязательно

– Обязательный масочный режим на общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть власти, а здоровье людей, – в частности, подчеркнул губернатор. – В условиях, когда 65 процентов болеет коронавирусом бессимптомно, мы должны максимально обезопасить друг друга. Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить не обязательно.

По словам главы региона, людям разрешается использовать многоразовые защитные маски, которые в достаточном объеме и по доступным ценам сегодня выпускают предприятия Томска, Северска и Стрежевого. Те, кто не может использовать перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами (жидкостями или спреями). «Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами, – добавил Сергей Жвачкин. – На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки».

Губернатор еще раз напомнил, что дальнейшее смягчение режима самоизоляции с открытием ранее закрытых учреждений и отраслей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе: «Как быстро мы вернемся к нормальной жизни, зависит только от нас, от нашей самодисциплины, от того, как бережно мы относимся к своему здоровью и здоровью окружающих, – сказал он. – Рассчитываю на понимание и ответственность наших жителей».

Без жестких мер. Пока...

В соответствующем распоряжении от 8 мая 2020 года, опубликованном на официальном сайте администрации Томской области, не упоминается о штрафных санкциях, которым могут подвергнуться томичи, появившиеся в общественных местах без защитной маски. Не обозначен в документе и возможный срок отмены масочного режима.

Ранее вице-губернатор по социальной политике, заместитель руководителя областного оперштаба Иван Деев пояснял: «Мы эту ситуацию попробуем помониторить. Если будем понимать, что нужны более жесткие меры, придется их рассматривать, вплоть до внесения изменений в областной Кодекс об административных правонарушениях, чего не хотелось бы»...

Масочный режим вводится на общественном транспорте, в торговых центрах и других многолюдных местахФото: из открытых источников

Предположительно, нарушителей масочного режима можно привлечь к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), в соответствии с которой судом на граждан может быть наложен административный штраф до 30 тыс. рублей.

О том, как именно в Томской области будет действовать процесс контроля над соблюдением масочного режима и наказания за его нарушение, редакция «КП-Томск» намерена выяснить в ближайшее время.