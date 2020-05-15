Единоразовые выплаты на детей в Томске в 2020 году: как оформить и получить 10 тыс. на ребенка?

11 мая в очередном обращении к нации Президент Путин анонсировал новые меры поддержки российских семей с детьми. В их число вошли единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до шестнадцати лет. В условиях экономического кризиса, роста безработицы, вызванных пандемией коронавируса, выплаты станут существенным подспорьем для многих томских родителей.

Уже на следующий день после выступления главы государства,на портале Госуслуг и в региональном подразделении Пенсионного Фонда России стартовал прием заявлений на оформление нового пособия. В первый же день в клиентские службы ПФР от жителей Томской области поступило около 700 заявлений.

Отвечаем на самые актуальные вопросы родителей по данной теме.

Кому положены выплаты?

Единовременная выплата предоставляется на каждого российского ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Если в семье двое детей, она получит 20 тысяч, если трое – 30. И так далее. Получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка можно только один раз.

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до вступления в силу указа президента), права на выплату он не имеет. Тинейджеры, чей шестнадцатый день рождения приходится на период с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно, «десятку» от государства получат.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат, наличия права на материнский капитал и других мер социальной поддержки. То есть получить ее могут абсолютно все семьи – и бедные, и состоятельные. Единственное ограничение – данная денежная помощь предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории страны.

Если в семье трое детей,она получит от государства сразу 30 тысяч рублей.Фото: из открытых источников

Как оформить?

В своем обращении Президент особо подчеркнул, что все формальности, связанные с получением выплат, должны быть максимально облегчены.

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли решение: для получения единовременной помощи не вводить формальных критериев. Условие только одно – помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Каждой российской семье, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, достаточно обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Никаких других дополнительных справок не понадобится- сказал глава государства.

Самый простой и быстрый способ подать заявление – через личный кабинет портала Госуслуги. Войдя в него, необходимо выбрать нужно выбрать услуги, предоставляемые Пенсионным фондом России, а затем раздел «Пособие на детей от 3 до 15 лет». Далее указать данные банковского счета именно заявителя. На счет другого лица выплату не зачислят. Доставка пособий через организации почтовой связи также исключена. Заявление также можно подать лично (по предварительной записи) в любое территориальное подразделение Пенсионного фонда или органы МФЦ, вне зависимости от места жительства, пребывания и фактического проживания обратившегося.

Подать заявление может любой из родителей или опекунов. Но опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату только при личном обращении в офисы ПФР или МФЦ. Если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 15 лет включительно, оформляется один общий для всех документ. На подачу заявлений у россиян есть несколько месяцев - до 1 октября 2020 года.

Как узнать назначена ли выплата и кому в ней могут отказать?

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление. В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

- Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка.

- Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату.

- Представление недостоверных сведений.

Если заявителю откажут, в течение одного рабочего дня после принятия такого решения он получит заказное письмо с обоснованием отказа.

Когда придут деньги?

Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.