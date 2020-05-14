Меры поддержки, предложенные президентом, одобряет 81% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о реакции россиян на выступление президента РФ Владимира Путина 11 мая. По данным социологов, об очередном телеобращении главы государства слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением президента или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля граждан удовлетворена содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением.

Как показывает исследование ВЦИОМ, большинство россиян поддерживает меры по поддержке населения, озвученные главой государства.

Так, введение разовых выплат в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно поддерживают 95% наших соотечественников; двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан – 93% россиян. Почти столько же (92%) положительно оценивают введение выплаты в 5 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка до 3 лет, которая будет выплачена семьям с апреля по июнь 2020 года.

По 91% россиян поддерживают субсидирование нуждающихся семей с детьми от 3 до 7 лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и введение специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца.

89% россиян считают правильным создание условий для восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. А 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней (при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия). По 76% граждан поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь.

Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей одобряют 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющих им принимать решения, соразмерные уровню рисков, – 71%.

С предоставлением налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, согласны 70% россиян; с предоставлением дополнительного капитала госструктурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку малому бизнесу, – 63%.

Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считает значимыми для населения 81% российских граждан. По мнению 66% наших соотечественников, они также значимы для бизнеса. Наконец, большинство россиян (73%) считают, что глава государства стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.