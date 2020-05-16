2020-05-16T05:58:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Корона, уходи, из региона!»: медики из Томской области перепели популярный хит в поддержку коллег

Они также призвали в нем земляков сидеть дома, чтобы не заболеть
Алиса Селезнева
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Медики Александровской ЦРБ поддержали коллег песнейМедики Александровской ЦРБ поддержали коллег песнейФото: из открытых источников
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С начала коронавирусной пандемии по всему миру проходят различные флешмобы и акции в поддержку медиков, находящихся на передовой борьбы с опасным заболеванием. В их честь сограждане поют и аплодируют с балконов, записывают и выкладывают в Сети фото и видео со словами благодарности. Но лучше всех тяжесть работы медперсонала в нынешних условиях понимают коллеги. Сотрудники Александровской районной больницы решили подбодрить медиков всей Томской области, особенно тех, кто лечит сегодня пациентов с COVID-19, тематическим музыкальным подарком. Они перепели хит Брендона Стоуна «Corona Go» со стихами собственного сочинения.

- Мы сегодня не формат, потому что с песней, чтобы сделать этот день немного интересней. И тепло наших сердец передать коллегам, тем, кто на передовой, не пошел домой, не испугался риска. Остался молча воевать - в защиту жизни. – поют в своем ролике врачи из самого северного района региона. Адресную поддержку они выразили «терапевтам, анестезиологам и инфекционистам, медицинским сестрам и санитаркам, словом, всем причастным специалистам».

Ансамбль песни и пляски Александровской районной больницы, как в шутку назвали себя поющие, также обратился ко всем остальным землякам: «Сиди дома, не болей, карантин пройдет скорей!». Свой «антикоронавирусный хит» медики репетировали и записывали в нерабочее время, чтобы не оставлять без внимания своих пациентов. После премьеры хита в Александровскую районную больницу пришла телеграмма от губернатора Томской области. «Отличный клип! Спасибо за позитив!» — написал глава региона.

Ранее мы рассказывали, что, 5 мая в Интернете появился клип в поддержку медиков, который сочинили и исполнили врачи из Томска: Асхаб Идигов (зав. урологическим отделением в одной из частных клиник Томска) и Рагим Керимов(врач ультразвуковой диагностики, рентгенолог, зав. Рентген-отделением ОГАУЗ ТРБ).

-Наша песня призывает людей к благоразумию, к тому, что не стоит подвергать себя и близких необдуманному риску. Здоровье, это самое ценное, что у нас есть. Мы, как практикующие врачи, убеждаемся в этом каждый день. Надеемся, нашим творчеством донести эту важную мысль до земляков. – подчеркнули авторы клипа.

Напомним, 26 марта в соцсетях стартовал общероссийский музыкальный флешмоб «Запоем», в рамках которого звезды культуры и обычные россияне поют на балконах любимые песни, записывают ролики и выкладывают их в Сеть. Организаторами акции выступили Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Леонид Ярмольник. Присоединиться к флешмобу могут все желающие.

Томскврачи.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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