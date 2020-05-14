2020-05-14T06:30:02+03:00
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ОГЭ, ЕГЭ, прием в вузы и коронавирус: к чему готовиться томским выпускникам и их родителям?

Отвечаем на самые актуальные вопросы об итоговой аттестации школьников
Алиса Селезнева
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Сдавать ЕГЭ в этом году выпускникам придется в непривычных условияхСдавать ЕГЭ в этом году выпускникам придется в непривычных условияхФото: из открытых источников
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Вчера, 13 мая, Министерство просвещения России сообщило о повторном переносе сроков проведения ЕГЭ, а также внесло коррективы в порядок его проведения. Напомним, ранее традиционные сроки сдачи экзаменов были сдвинуты с конца мая на 8 июня. Теперь стало известно, что и 8 июня итоговая аттестация выпускников школ не начнется. Окончательные даты старта кампании будут озвучены в ближайшее время - заверяют руководители министерства просвещения РФ. Сдавать ЕГЭ предлагается только тем школьникам, которые планируют поступать в вуз в текущем году.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет значительно уменьшено. - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Перед началом экзамена у всех школьников будет измеряться температура, им также предложат антисептики для рук.

Перед началом экзамена у всех ребят измерят температуру Фото: Из открытых источников

Перед началом экзамена у всех ребят измерят температуруФото: Из открытых источников

Выпускники, которые решат отказаться от поступления в 2020 году от поступления в вузы, ЕГЭ сдавать не будут, их освободят даже от обязательных русского языка и математики. Итоговые отметки одиннадцатиклассникам выставят на основе оценок за весь учебный год. Что касается потенциальных медалистов, то аттестат с отличием вручат тем из них, кто не просто получил пятерки за год, но закрыл на «отлично» оба полугодия. Детальные правила для них еще уточняются.

Если отказался от ЕГЭ, а потом передумал?

Если кто-то из нынешних выпускников 11 класса, отказавшийся от ЕГЭ, в будущем решит пойти в вуз, он сможет зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Уже сейчас действует такой порядок для тех, кто по каким-то причинам оказался без результатов ЕГЭ, но теперь намерен получать высшее образование. Важный момент: несмотря на отсрочку, менять предметы по выбору школьникам все равно нельзя.

-Задания для разных вариантов готовятся сильно заранее, поэтому перенос даты сдачи, в данном случае, ничего не меняет. Так что тем, кто планирует поступление в вузы, стоит готовиться и не рассчитывать на поблажки. - советует глава министерства просвещения.

Как будет проходить приемная кампания в вузах?

В связи со сложившейся ситуацией, Министерство высшего образования и науки сейчас корректирует правила приемной кампании в вузах. В первую очередь, изменения коснутся сроков приема документов и зачисления абитуриентов. В частности, Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты», в которую входят и томские «альма матер» - ТПУ и ТГУ, предложила отложить старт приемной кампании до 15 августа, а также перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим. По предварительным оценкам, учебный год в вузах начнется не позднее 10 сентября.

- Нам принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Ведомство также рекомендует всем российским вузам на следующий учебный год не поднимать стоимость обучения и оставить ее на уровне 2019/20 учебного года.

Число школьников в аудиториях будет уменьшено Фото: из открытых источников

Число школьников в аудиториях будет уменьшеноФото: из открытых источников

Девятиклассники могут отдыхать

Согласно решению Министерства просвещения, ОГЭ в этом году полностью отменено, оценки в аттестаты девятиклассникам выставят на основе годовых отметок.

В ближайшее время мы рассчитываем получить комментарии регионального оперштаба, о том, как будет организовано проведение ЕГЭ в Томской области, а также о том состоятся ли выпускные вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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