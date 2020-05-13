Иван Деев: «Выходите, гуляйте, но делайте это семьями и соблюдайте дистанцию»

После нескольких недель самоизоляции вчера многие жители Томской области вышли на работу, смогли не боясь быть оштрафованными пробежаться на стадионах и прогуляться в парках. Долгое время пустующие улицы вновь вспомнили, что такое пробки в час-пик. Казалось бы, город возвращается к нормальной жизни, если бы не ежедневные сводки о новых случаях заражения COVID-19. Заместитель руководителя оперштаба Иван Деев рассказал, чем вызваны послабления в режиме самоизоляции, несмотря на стабильный прирост заболевших.

Персональная ответственность за здоровье

Как отметил заместитель губернатора, в сложившейся ситуации стоит говорить не столько о смягчении режима самоизоляции, сколько о переходе на его новый формат. Люди привыкли к новым условиям, и режим самоизоляции начал их тяготить, удержать людей дома становится все сложнее. Установившаяся погода также не способствует нахождению в четырех стенах. Эта мера исчерпала себя. Именно поэтому смягчение режима с разрешением прогулок и занятий спортом на свежем воздухе сопровождается введением масочного режима. С 9 мая он носит рекомендательный характер, а с понедельника, 18 мая, станет обязательным.

- Прежде всего, маски необходимы гражданам, которые имеют заболевание, чтобы минимизировать возможность заражения здоровых людей. Но когда в регионе почти 70% выявленных случаев коронавирусной инфекции проходит в бессимптомной форме, то стоит вопрос: как заставить такого бессимптомного носителя надеть маску? Только надев ее каждому, - поясняет необходимость масочного режима Иван Деев. - Мы говорим: выходите, гуляйте, но делайте это семьями и соблюдая дистанцию. А в магазинах, общественном транспорте, на почте и в других общественных местах надевайте маски.

Также рекомендуется использовать перчатки. Но если их нет, их можно заменить средствами с противовирусной активностью.

- Проблема в том, что каждый из нас должен понимать, что перчатки - это только защита рук от инфекции. Это не значит, что можно в надеть перчатки и есть мороженое или щелкать семечки, - отметил заместитель руководителя оперштаба. - Я думаю, в течение какого то времени мы все привыкнем к этому новому формату: когда мы будем носить маски и, возможно, перчатки в обыденной жизни для того, чтобы себя защитить.

Без справки, но в маске

Как рассказал Иван Деев, справка для того, чтобы пойти прогуляться, сегодня не требуется. Однако он не исключил возможности введения более строгих правил в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

А вот за отсутствие маски штрафы могут появиться.

- Масочный режим с 18 мая будет обязательным. Мы эту ситуацию будем держать на контроле, и если будем понимать, что нужны более жесткие меры, будем рассматривать вопрос, вплоть до внесения изменений в областной КоАП (введение штрафов за нарушение масочного режима), чего, на самом деле, не хотелось бы, - отметил заместитель губернатора.

Конечно, использование одноразовых масок по всем правилам обойдется недешево. Однако сегодня в некоторых аптеках и магазинах можно купить многоразовые маски, которые можно стирать и использовать многократно.

- Это не сложно, и нужно для нашей собственной безопасности, так же, как использовать ремень при поездке на авто, - привел пример Иван Деев.