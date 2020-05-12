2020-05-12T10:26:29+03:00
Здоровье

Бетономешалка, подъемный кран и... маски!

Крупнейший объект в Томской области: строительство хирургического корпуса онкологического диспансера продолжается
Антонина Ленская
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Новый корпус онкодиспансера – крупнейший объект, строящийся по нацпроекту «Здравоохранение».Новый корпус онкодиспансера – крупнейший объект, строящийся по нацпроекту «Здравоохранение».Фото: из открытых источников
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Сегодня томские журналисты (разумеется, с соблюдением всех мер профилактики) побывали на стройплощадке хирургического корпуса областного онкологического диспансера. Штаб по возведению этого масштабного объекта провел заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Девять этажей – к августу

Так выглядела строительная площадка возле Областной клинической больницы в декабре 2019-го. Фото: из открытых источников

Так выглядела строительная площадка возле Областной клинической больницы в декабре 2019-го.Фото: из открытых источников

Под новый корпус отведена территория возле Областной клинической больницы. Подрядчик – ЗАО «Строительное управление ТДСК» – приступил к строительству весной 2019 года. «За это время здесь залито более 5 тысяч кубометров бетона, – рассказал директор ОГКУ «Облстройзаказчик» Виктор Демарчук. – Сейчас строители выполнили бетонирование пяти этажей и приступили к армированию шестого. На первом-третьем этажах ведется кирпичная кладка. Возвести все девять этажей корпуса планируется к августу. Компания-подрядчик приступила к прокладыванию подземного перехода между корпусом и уже действующим радиологическим каньоном».

По словам В. Демарчука, в настоящее время, учитывая известные ограничения, на стройплощадке трудится более 60 человек, это нормативное количество персонала. Представитель госзаказчика заверил, что возведение объекта идет с учетом всех противоэпидемических требований. В перспективе, когда «развернутся» все субподрядчики, количество работников увеличится до полутора сотен.

– Хирургический корпус – самый большой объект, строящийся в Томской области по всем национальным проектам, – подчеркнул вице-губернатор Евгений Паршуто. – На его строительство и оснащение в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направлено 3,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Сейчас мы ставим перед строителями задачу: к сентябрю выполнить тепловой контур, чтобы уже с осени начать внутреннюю отделку.

Замыкая цепочку помощи

Вице-губернатор подтвердил: ввод в эксплуатацию девятиэтажного здания запланирован на 2021 год. Фото: из открытых источников

Вице-губернатор подтвердил: ввод в эксплуатацию девятиэтажного здания запланирован на 2021 год.Фото: из открытых источников

Отставания от графика работ на объекте нет; в ближайшее время специалисты приступят к обустройству тепломагистрали, которая обеспечит здание теплом и горячей водой. Работы начнутся со стартом ремонтной кампании на теплосетях Томска (заметим, новые графики пока не утверждены). Тем временем уже заключены все договоры на обеспечение нового хирургического корпуса инженерными коммуникациями и коммунальными ресурсами, сказал Е. Паршуто.

Пока хирургический корпус онкодиспансера строится, власти готовятся обеспечить учреждение высокотехнологичным медицинским оборудованием общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. «Это будут рентгенологические аппараты, маммографы, аппараты УЗИ и ИВЛ, другая реанимационная аппаратура. К закупкам планируем приступать в конце текущего года со сроком поставки в 2021-м», – сообщил журналистам замначальника областного департамента здравоохранения Вадим Бойков. Он уточнил, что медоборудование будет и отечественного, и импортного производства.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год, и повлиять на ситуацию не должны даже ограничительные меры, связанные с угрозой COVID-19. Областные власти рассчитывают, что со сдачей корпуса удастся закрыть потребность в хирургических койках для пациентов с онкозаболеваниями. А в перспективе, после открытия ПЭТ-центра, в Томской области будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи людям с этой тяжкой болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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