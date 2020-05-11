Специалисты территориального управления Федеральной службы государственной статистики в канун юбилея Великой Победы подготовили сборник «Томск тыловой: факты в цифрах». В него вошла информация о населении, состоянии экономики и социальной сферы города в довоенное время, в период войны и в годы послевоенного восстановления. Статданные, дополненные архивными и историческими публикациями, дают возможность увидеть масштабы изменений всех сторон жизни в те тяжелые годы испытаний и лишений, выпавших на долю сибирского тыла.

Томскстат предоставил возможность свободно использовать в СМИ подготовленные материалы. Сегодня, когда еще слышны отзвуки Дня Победы, «КП» предлагает читателям обзор: чем жил тыловой город в 1941-1945 годах.

Население. Трудовые ресурсы

Накануне войны, на 1 января 1941 г., численность населения на территории, вошедшей в 1944 г. в Томскую область, составляла 677,1 тыс. человек. Большинство жителей (474,6 тыс. человек) проживало в сельской местности, еще 202,5 тыс. – в городской.

За 1941-1945 гг. численность жителей в регионе уменьшилась на 83,8 тыс. (на 12,4%) и на 1 января 1945 г. составила 593,3 тыс. человек. При этом количество горожан за счет притока мигрантов, прежде всего, эвакуированных, возросло на 26,6 тыс.

С началом ВОВ одной из важнейших задач явилось обеспечение народного хозяйства трудовыми ресурсами. В связи с уходом многих рабочих в действующую армию, развертыванием промышленности, восстановлением эвакуированных предприятий ощущалась острая нужда в кадрах. Сотни томичей – женщин, подростков, пенсионеров – добровольно поступали на производство взамен ушедших на фронт. Все предприятия были переведены на военное положение: установлен 11-часовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя, отпуска отменялись, а сверхурочные работы стали обязательными.

Численность занятых в отраслях народного хозяйства изменилась в соответствии с задачами военного времени. Наибольшее увеличение работников (на 38,8%) произошло в промышленности: с 32,8 тыс. в 1940 г. до 45,5 тыс. в 1945 г.

С началом войны в наш город было эвакуировано 32 промышленных предприятия различного профиля.Фото: из открытых источников

Промышленность

В предвоенные годы на территории, вошедшей в 1944 г. в состав Томской области, промышленность была развита слабо; основными отраслями являлись пищевая, лесная и деревообрабатывающая.

С первых дней Великой Отечественной войны Томск подключился к выполнению военных заказов. Весовой завод освоил изготовление авиабомб и ручных гранат, наладил производство саперного инструмента и санитарных саней для Красной армии. Электромеханический завод организовал производство мин и противотанковых гранат. Фабрика карандашной дощечки стала производить аккумуляторный шпон, тару для консервов и боеприпасов. Спичфабрика «Сибирь» освоила производство ветровых спичек к зажигательным противотанковым бутылкам. Химический завод развернул производство ксероформа (основного сырья для мази Вишневского, которой лечили инфицированные раны). Кондитерская фабрика «Красная звезда» начала выпуск пищевых концентратов, швейная фабрика шила гимнастерки и солдатское белье…

Из европейской части страны в Томск были эвакуированы свыше 30 промпредприятий, в том числе электромашиностроительный завод из Ярославля, московские «Манометр», «Первый подшипниковый завод», «Электропровод», «Москабель», «Электроламповый завод», «Красный богатырь», ленинградские заводы «Радист» и «Электросила». Уже в конце 1941 г. половина эвакуированных предприятий начала выпуск продукции.

В целом валовая продукция томской промышленности в 1945 г. увеличилась в сравнении с 1940 г. в 1,9 раза, главным образом за счет предприятий, работавших на нужды фронта. Заметно «приросли» машиностроение и металлообработка (в 9 раз), химическая и нефтехимическая отрасли (в 2,2 раза), электроэнергетика (в 1,8 раза), легкая промышленность (в 1,6 раза). Выработка электроэнергии в военные годы увеличилась почти в 2 раза и достигла в 1945 г. 61,0 млн кВт /ч.

Образование. Медицина

Для подготовки кадров во время войны была значительно расширена сеть ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения. Всего за 1941-1945 гг. для промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства в Томске подготовили 12,1 тыс. квалифицированных рабочих.

В военное время продолжали работу средние специальные и высшие учебные заведения, однако число учащихся и студентов уменьшилось, так как значительная их часть ушла в армию. Особенно резко (почти на треть) сократилась численность студентов вузов: в первый послевоенный учебный год их насчитывалось 6,7 тыс., тогда как перед войной – 9,8 тыс. человек. Всего томские вузы и техникумы за годы войны выпустили 3 636 врачей, инженеров, педагогов и других дипломированных специалистов, а также около 1 500 человек со средним специальным образованием.

Медицинская сеть Томска оперативно перестроилась на военный лад, что было вызвано, в первую очередь, развертыванием в регионе большого количества эвакогоспиталей. Первые из них были сформированы уже в июле 1941 г. Под госпитали отводились лучшие здания города: учебные корпуса и общежития вузов, школ, больниц, помещения советских учреждений. По состоянию на 16.08.1941 г. в них располагалось почти 13 тыс. коек.

В связи с требованиями фронтовой обстановки госпитальная сеть расширялась; всего за годы войны в городе были размещены десятки эвакуационных госпиталей, занимавшие около 30 зданий. В 1941 г. Томск принял

16 тыс. раненых, в 1942 г. – 40 тыс., а всего за время войны – свыше 100 тыс. Причем поступали сюда в основном тяжелораненые. Томские ученые-медики внесли огромный вклад в создание и усовершенствование методик по лечению военного травматизма, борьбу с эпидзаболеваниями и создание новых лекарственных средств.

Во время Великой Отечественной в Томске выходили «Окна ТАСС», призывавшие к самоотверженному труду.Фото: из открытых источников

Строительство. ЖКХ

Количество восстановленных и вновь построенных предприятий в Томске исчислялась десятками. В городе постоянно росла потребность в электроэнергии, ее катастрофически не хватало. В 1943 г. по постановлению Государственного комитета обороны в городе началось строительство электростанции – ГРЭС-2.

Новый стратегический объект строили всем городом, постоянно проводили субботники с участием большого количества работников и студентов. Нужно было рыть котлованы под фундамент турбины глубиной пять-семь метров, и все это вручную, лопатами. Электростанция вступила в строй 1 июня 1945 г.

Бурное промышленное развитие Томска в годы войны, многократное увеличение жителей города за счет эвакуированного населения усилило нагрузку на городское коммунальное хозяйство и инженерную инфраструктуру, уже находящихся в истощенном состоянии. Вопросы совершенствования городских коммуникаций стояли особенно остро, но решаться они стали только в мирное время, причем очень медленно. Так, в 1955 г. протяженность водопроводной сети в областном центре составляла 83,6 км (за 10 послевоенных лет она увеличилась на 26,6 км), а канализационной – всего 23,5 км.

Добавим, что в 1943 г. началось строительство понтонного моста через реку Томь, закончившееся спустя три года.