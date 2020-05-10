Только терпение: введенные из-за пандемии запреты будут сниматься поэтапно

Чем ближе лето, тем сильнее хочется россиянам послаблений в жестком режиме, действующем в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции. Но и правительство, и медики, и местные власти единодушны: в нынешней ситуации древняя мудрость «поспешай медленно» уместна как никогда.

По готовности регионов

8 мая Роспотребнадзор направил в субъекты Федерации методические рекомендации по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, введенных против распространения новой коронавирусной инфекции.

Методика оценки готовности региона к выходу из ограничительных мер включает в себя оценку коэффициента распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободный коечный фонд и охват населения тестированием. Таким образом, для каждой территории период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными, сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, возобновляется деятельность некоторых предприятий. На втором может возобновиться работа магазинов большей площади (но сохраняются ограничения на предельное число лиц в торговом зале), могут открыться отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг (при этом отменяются ограничения числа посетителей и площади открываемого объекта), предприятий общепита, гостиниц, образовательных учреждений.

Во время поэтапного снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендовал сохранить режим изоляции для граждан, подверженных высокому риску заражения COVID-19 (это люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания). Также на всех этапах обязательным будет сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на «удаленке» сотрудников из групп риска.

Остается в силе соблюдение масочного режима в общественном транспорте и на местах работы, а также соблюдение дезинфекционного режима и социальной дистанции.

Доживем до вторника

Как уже сообщалось, по решению губернатора Сергея Жвачкина в Томской области с 12 мая возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и организации, за исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания. «При этом мы действуем строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и будем снимать ограничения поэтапно, каждый раз сверяя часы с эпидемиологами, оценивая не просто количество заболевших, а отслеживая, в какой сфере возникнет вспышка», – подчеркнул глава региона в своем обращении к населению.

Вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая должна появиться на официальном сайте администрации Томской области. Дальнейшие решения регионального оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 будут в первую очередь зависеть от развития ситуации. «Важно сохранить позитивную динамику борьбы с эпидемией, поэтому главный принцип, которым руководствуется наш штаб, – это принцип «не навреди», – сказал губернатор.

Тем временем продолжаются майские праздники, которые в нынешнем году совпали с режимом ограничительных мер, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса. В связи с этим санитарные врачи напоминают томичам о необходимости соблюдения самоизоляции.

Следует воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок, посещения мест массового скопления людей. Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска: поздравить их с праздниками или просто общаться только с использованием дистанционных средств связи.

При выходе из дома, например, в магазин, пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, соблюдать дистанцию в полтора-два метра. При поездке на общественном транспорте после касания дверей, поручней и др. поверхностей обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками лица, не принимать пищу в общественном транспорте.

Если появилось желание выполнить физические упражнения на открытом воздухе, следует выбирать парки и скверы, открытые для посещения, и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми не менее 5 метров.

При поездке на дачу отдавать предпочтение личному транспорту или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними. На месте не расширять круг общения, находиться с теми, с кем осуществляется контакт в обычное время (с проживающими в одной квартире). И, разумеется, при ухудшении самочувствия следует немедленно принять меры по самоизоляции и обратиться за медицинской помощью.