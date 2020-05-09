Автомобили с флагами, ретротехника и одиночные возложения цветов: как проходит День Победы в Томске

Сегодня самый необычный День Победы. Парад и шествие "Бессмертного полка" отменены, все официальные мероприятия проходят онлайн. Однако в центре города царит атмосфера праздника. Из динамиков по полупустым улицам разносятся песни Победы, патрули снисходительно стараются не замечать горожан, нарушающих режим самоизоляции.

Ретроавто - отличный способ поздравить горожанФото: Елена Реутова

Самым ярким элементом праздника стали ретроавто, проезжающие по центральным улицам, а также машины горожан, украшенные флагами.

Томичи украшают авто флагами и ездят по улицам городаФото: Елена Реутова

Лагерный сад остается местом притяжения, несмотря на отмену парадаФото: Елена Реутова

Лагерный сад непривычно пустой. Томичи приходят возложить цветы к вечному огню, но массового скопления нет. За этим следят патрули. Некоторые выходят на улицы с портретами своих ветеранов, отдавая дань памяти и уважения героям своих семей.

Некоторые томичи приходят в Лагерный сад с портретами своих ветерановФото: Елена Реутова

Праздничного салюта сегодня тоже не будет. В мероприятиях, которые объединят всех жителей страны, можно будет принять участие, не выходя из дома. В 19.00 будет объявлена минута молчания в память павших в боях за Родину. По ее окончанию жители области могут выйти на балкон или подойти к окну с портретами своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны и спеть «День Победы».

В 21.50 начнется народная акция «Фонарики Победы»: жителям области предлагают в это время погасить в своих домах свет, подойти к окнам и постоять с включенными фонариками, вспомнив своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронте и ковавших Победу в тылу.