2020-05-09T11:17:44+03:00
75 лет Великой Победы

Автомобили с флагами, ретротехника и одиночные возложения цветов: как проходит День Победы в Томске

Несмотря на отмену парада и шествия "Бессмертного полка", томичи идут в Лагерный сад
Елена Реутова
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Патрули стараются не обращать внимание на прогуливающихся томичейПатрули стараются не обращать внимание на прогуливающихся томичейФото: Елена Реутова
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Сегодня самый необычный День Победы. Парад и шествие "Бессмертного полка" отменены, все официальные мероприятия проходят онлайн. Однако в центре города царит атмосфера праздника. Из динамиков по полупустым улицам разносятся песни Победы, патрули снисходительно стараются не замечать горожан, нарушающих режим самоизоляции.

Ретроавто - отличный способ поздравить горожан Фото: Елена Реутова

Ретроавто - отличный способ поздравить горожанФото: Елена Реутова

Самым ярким элементом праздника стали ретроавто, проезжающие по центральным улицам, а также машины горожан, украшенные флагами.

Томичи украшают авто флагами и ездят по улицам города Фото: Елена Реутова

Томичи украшают авто флагами и ездят по улицам городаФото: Елена Реутова

Лагерный сад остается местом притяжения, несмотря на отмену парада Фото: Елена Реутова

Лагерный сад остается местом притяжения, несмотря на отмену парадаФото: Елена Реутова

Лагерный сад непривычно пустой. Томичи приходят возложить цветы к вечному огню, но массового скопления нет. За этим следят патрули. Некоторые выходят на улицы с портретами своих ветеранов, отдавая дань памяти и уважения героям своих семей.

Некоторые томичи приходят в Лагерный сад с портретами своих ветеранов Фото: Елена Реутова

Некоторые томичи приходят в Лагерный сад с портретами своих ветерановФото: Елена Реутова

Праздничного салюта сегодня тоже не будет. В мероприятиях, которые объединят всех жителей страны, можно будет принять участие, не выходя из дома. В 19.00 будет объявлена минута молчания в память павших в боях за Родину. По ее окончанию жители области могут выйти на балкон или подойти к окну с портретами своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны и спеть «День Победы».

В 21.50 начнется народная акция «Фонарики Победы»: жителям области предлагают в это время погасить в своих домах свет, подойти к окнам и постоять с включенными фонариками, вспомнив своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронте и ковавших Победу в тылу.

Возложение цветов возможно, но без массового скопления людей Фото: Елена Реутова

Возложение цветов возможно, но без массового скопления людейФото: Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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